In diesem Transfersommer haben bereits drei Spieler für mehr als 100 Millionen Euro den Verein gewechselt. Es dürften noch weitere hinzukommen und damit ein Rekord geknackt werden. Ein Überblick.

Rekord bald geknackt Diese 100-Millionen-Transfers könnten bald über die Bühne gehen

Darum geht’s Morgan Rogers, Elliot Anderson und Sandro Tonali haben in dieser Transferperiode mit ihren Wechseln die 100-Millionen-Euro-Grenze überschritten.

Mehr als drei 100-Millionen-Transfers wurden bisher in einer einzelnen Transferperiode noch nie getätigt. Das dürfte sich in diesem Sommer ändern.

Während die Mega-Transfers von Yan Diomande und Bradley Barcola wohl bevorstehen, sieht es bei Michael Olise nicht mehr nach einem Wechsel aus.



Quelle aller Preisangaben: Transfermarkt.ch Zusammenfassung erstellt mit

Gareth Bale wechselte im Jahr 2013 für 101 Millionen Euro von Tottenham zu Real Madrid und wurde zum ersten Fussballer, dessen Ablösesumme sich im dreistelligen Millionenbereich befand. Bis zum nächsten 100-Millionen-Transfer – Paul Pogbas Rückkehr zu Manchester United – vergingen drei Jahre. Seither wurde die gigantische Marke 20 Mal erreicht.

Alleine in diesem Sommer wechselten mit Morgan Rogers (für 138 Millionen Euro von Aston Villa zu Chelsea), Elliot Anderson (für 135 Millionen Euro von Nottingham Forest zu Manchester City) und Sandro Tonali (für 108 Millionen Euro von Newcastle zu Tottenham) für Ablösesummen jenseits der 100-Millionen-Grenze den Verein.

Mehr als drei 100-Millionen-Transfers wurden bisher in einer einzelnen Transferperiode noch nie getätigt. Dieser Rekord dürfte in diesem Sommer geknackt werden, denn es bahnen sich gleich mehrere grosse Wechsel an:

Yan Diomande

Real Madrid soll bereit sein, mehr als 100 Millionen Euro für den Shootingstar von RB Leipzig hinzublättern. Transferguru Fabrizio Romano vermeldete den Wechsel vor mehr als einer Woche schon als fix – und löste damit auch einen Streit mit Konkurrent Florian Plettenberg aus.

Offiziell vermeldet ist der Wechsel auch heute noch nicht. Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer erklärt bei Sky: «Klar ist, dass der eine oder andere sogenannte Transferexperte vor einigen Tagen vermeldet hat, dass der Deal durch ist – das ist einfach nicht so. So weit ist es noch nicht.» RB fordert garantierte 120 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen.

Yan Diomande steht vor dem Wechsel zu Real Madrid. DPA

Bradley Barcola

Der FC Liverpool ist nach dem Abgang von Vereinsikone Mohamed Salah noch auf der Suche nach einem neuen Flügel – und eigentlich auch schon fündig geworden. Bradley Barcola soll neu an der Anfield Road stürmen. Der Franzose würde gerne zu Liverpool wechseln, noch pokern die Vereine aber über die Ablöse.

Nachdem PSG Medienberichten zufolge astronomische 170 Millionen Euro für den 23-Jährigen gefordert hatte, ist die Forderung mittlerweile geschrumpft. Für weniger als 100 Millionen wird PSG die Flügelrakete aber kaum ziehen lassen.

Verlässt Bradley Barcola PSG schon bald? AP

Julian Alvarez

Der argentinische Stürmer ist einer der begehrtesten Spieler im Weltfussball und würde Atlético Madrid gerne verlassen. Noch während der WM sagte der 26-Jährige in aller Öffentlichkeit, dass es «das Beste für alle» sei, wenn Atlético ihn gehen lasse.

Die Madrileños haben aber überhaupt nicht vor, ihren wertvollsten Spieler ziehen zu lassen. Nachdem Stadtrivale Real bereits abgeblitzt ist, scheint auch Barcelona leer auszugehen. Laut Atléticos Vereinsgeschäftsführer Miguel Angel Gil Marin würde der Klub nicht einmal ein 200-Millionen-Angebot für Alvarez akzeptieren. Doch was, wenn Barça tatsächlich ernst macht und das Portemonnaie ganz weit aufmacht?

Julian Alvarez hat bei Atlético noch Vertrag bis 2030. AP

Bruno Guimarães

Wahrscheinlicher als der Alvarez-Transfer scheint der Wechsel von Bruno Guimarães zu Arsenal. Ein erstes Angebot der Gunners hat Newcastle allerdings schon abgelehnt. Der Klub von Fabian Schär hat in diesem Sommer schon die Leistungsträger Anthony Gordon und Sandro Tonali sowie Trainer Eddie Howe verloren.

Ein Abgang von Captain Guimarães würde umso mehr schmerzen. So müsste Arsenal beim Mittelfeld-Puncher wohl nahe an die 100-Millionen-Grenze gehen, oder sie sogar überschreiten, um Newcastle zu überzeugen.

Bruno Guimarães (links) trägt womöglich scho bald selbst rot-weiss. EPA

Vinicius Junior

Auch in der Offensive will Arsenal aufrüsten – und die Gunst der Stunde bei Vinicius Junior nutzen. Dessen Zukunftsfrage stellt sich dieser Tage in Madrid: Verlängern oder den Verein verlassen. Vinis Vertrag im Bernabéu läuft zum Ende der kommenden Saison aus, dann droht ein ablösefreier Abgang. Laut der spanischen Zeitung «AS» sind in dieser Woche die entscheidenden Gespräche geplant.

So oder so wird Arsenal eine astronomische Summe auf den Tisch legen müssen. Die Rede ist von rund 150 Millionen Euro. Mikel Arteta will den 26-jährigen Brasilianer aber offenbar unbedingt und sieht ihn als zentrale Figur des Projekts der Gunners, die letzte Saison den Meistertitel feierten. Das könnte Vinicius schmeicheln, da er in Madrid zuletzt nicht mehr unumstritten war.

Vinicius Junior: Bleibt er oder geht er? AP

Michael Olise

Das Vini-Geld würde Real dann wohl am liebsten gleich in Michael Olise investieren. Seit längerer Zeit baggern die Königlichen am französischen Edeltechniker. Das Problem: Bayern München will seinen Superstar auf keinen Fall gehen lassen – auch wenn der 24-Jährige seinen Wechselwunsch deponiert haben soll. «Natürlich» werde Olise bleiben, versicherte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen kürzlich. Ohnehin habe es keinerlei Kontakt nach Madrid gegeben.