Die Schweizer Nati-Spieler zeigen sich in diesem Sommer wechselwillig. Gleich 19 Spieler aus der Kreis der Nationalmannschaft haben einen neuen Klub.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Der Transfermarkt in den grossen europäischen Ligen hat am 1. September geschlossen.
- Auch aus Schweizer Sicht gab es am Deadline-Day noch einige wichtige Wechsel. So haben Nati-Stars wie Manuel Akanji oder Breel Embolo noch den Verein gewechselt.
- Insgesamt haben in diesem Sommer gleich 19 Spieler aus dem Kreis der Schweizer Nationalmannschaft bei einem neuen Klub unterschrieben.
Mittelfeld
Granit Xhaka
Von: Bayer Leverkusen
Zu: AFC Sunderland
Ablöse: 15 Millionen Euro
Der Nati-Captain wagte den nächsten Schritt seiner Karriere und wechselte von Leverkusen zu Premier-League-Austeiger Sunderland.
Verteidigung
Manuel Akanji
Von: Manchester City
Zu: Inter Mailand
Ablöse: Leihgebühr 1 Mio. Euro (Kaufoption/Pflicht über 15 Millionen Euro)
Innenverteidiger Manuel Akanji zieht es zu Nati-Kollege Yann Sommer nach Mailand. Inter leiht den 30-Jährigen für eine Saison aus und hat die Option – oder bei gewissen Bedingungen die Pflicht – ihn anschliessend für 15 Millionen Euro fest zu verpflichten.
Stürmer
Breel Embolo
Von: AS Monaco
Zu: Stade Rennes
Ablöse: 13 Millionen Euro
Am Deadline Day verlässt Nati-Stürmer Breel Embolo die AS Monaco und wechselt innerhalb der Ligue 1 zu Stade Rennes.
Mittelfeld
Ardon Jashari
Von: Club Brügge
Zu: AC Milan
Ablöse: 36 Millionen Euro
Seine starke Saison bei Brügge weckte das Interesse der AC Milan. Im Sommer wechselte Jashari deshalb für satte 36 Millionen Euro nach Mailand. Doch im Training zog sich Jashari einen Bruch des Wadenbeins zu und wird damit länger ausfallen.
Sturm
Dan Ndoye
Von: Bologna
Zu: Nottingham Forest.
Ablöse: 42 Millionen Euro
Der teuerste Schweizer in diesem Sommer heisst Dan Ndoye. Der Flügelspieler wechselte für 42 Millionen Euro von Bologna zu Nottingham Forest. Die 42 hat dann auch bei seinem Debüt eine spezielle Bedeutung. Denn es dauert gerade mal 42 Minuten, bis Ndoye sein erstes Tor in der Premier League erzielt.
Sturm
Noah Okafor
Von: AC Milan
Zu: Leeds United
Ablöse: 19 Millionen Euro
Bei Milan konnte sich Noah Okafor nicht durchsetzen, nun geht es für ihn in die Premier League zu Aufsteiger Leeds United.
Mittelfeld
Fabian Rieder
Von: Stade Rennes
Zu: FC Augsburg
Ablöse: 7 Millionen Euro
In der letzten Saison war Rieder von Stade Rennes an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Nun geht es wieder in die Bundesliga, diesmal aber zum FC Augsburg und diesmal per fixem Transfer. Nati-Kollege Cédric Zesiger begrüsste Rieder in den sozialen Medien auch gleich mit dem Kommentar: «Endlich ein Trikot, welches dir steht.»
Verteidigung
Cédric Zesiger
Von: Wolfsburg
Zu: Augsburg
Ablöse: 4 Millionen Euro (Kaufoption gezogen)
Ebendieser Cédric Zesiger ist ebenfalls erst seit dieser Saison fix beim FC Augsburg. Der FCA zog die Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro für den Innenverteidiger, der letzte Saison noch ausgeliehen war.
Mittelfeld
Simon Sohm
Von: Parma
Zu: Fiorentina
Ablöse: 15 Millionen Euro
In der Nati kommt Simon Sohm erst auf zwei Spiele, in der Serie A hat er sich aber bereits einen Namen gemacht. Für 15 Millionen Euro wechselt der Mittelfeldspieler von Parma zur Fiorentina.
Verteidigung
Albian Hajdari
Von: Lugano
Zu: Hoffenheim
Ablöse: 5,5 Millionen Euro
Der Verteidiger wechselte vom kriselnden FC Lugano in die Bundesliga zur TSG Hoffenheim. Dort gab er am vergangenen Wochenende gleich sein Debüt, wurde aber erst nach 72 Minuten eingewechselt.
Verteidigung
Gregory Wüthrich
Von: Sturm Graz
Zu: YB
Ablöse: keine
Nach einer erfolgreichen Zeit in Österreich zieht es Gregory Wüthrich zurück zu den Young Boys. Den Bernern fehlt der Innenverteidiger wegen einer Muskelverletzung aber bis auf Weiteres.
Mittelfeld
Edimilson Fernandes
Von: Mainz
Zu: Young Boys
Ablöse: 600'000 Euro
Auch Edimilson ist zurück bei YB. Der Mittelfeldspieler glänzte in den ersten Spielen mit Tor und Assist, sah dann gegen Basel aber die direkte Rote Karte und wurde für drei Spiele gesperrt.
Mittelfeld
Alvyn Sanches
Von: Lausanne-Sport
Zu: Young Boys
Ablöse: 5,3 Mio. Euro
Noch ein Nati-Spieler, der zu den Young Boys gewechselt ist. Alvyn Sanches, in der letzten Saison zum besten Spieler der Saison in der Super League gewählt, zieht es ebenfalls nach Bern. Der Mittelfeldspieler zog sich bei seinem ersten Länderspiel einen Kreuzbandriss zu und fehlt deshalb noch verletzt. Ohne die Verletzung wäre der 22-Jährige wohl ins Ausland gewechselt.
Mittelfeld
Michel Aebischer
Von: Bologna
Zu: Pisa
Ablöse: Leihe
Michel Aebischer zieht es von Bologna zu Serie-A-Aufsteiger Pisa. Dort hat der Mittelfeldspieler die ersten beiden Spiele über 90 Minuten absolviert.
Mittelfeld
Vincent Sierro
Von: Toulouse
Zu: Al-Shabab
Ablöse: 3 Millionen Euro
Der ehemalige Captain von Toulouse spielt neu in Saudi-Arabien für Al-Shabab. Ob der 29-Jährige nach diesem Transfer auch in der Nati noch eine Rolle spielt, ist fraglich. Für die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation wurde er aber schon mal aufgeboten.
Sturm
Dereck Kutesa
Von: Servette
Zu: AEK Athen
Ablöse: Keine
Der dreifache Nationalspieler Dereck Kutesa wechselte nach Griechenland zu AEK Athen. Ob er sich dort für weitere Nati-Spiele empfehlen kann? Im aktuellen Aufgebot von Murat Yakin fehlt er.
Sturm
Cedric Itten
Von: Young Boys
Zu: Fortuna Düsseldorf.
Ablöse: 1,5 Millionen Euro
Zum ersten Mal seit Oktober 2023 darf Cedric Itten wieder für die Nati ran. Das hängt auch mit seinem Transfer zusammen. Denn der Neuzugang von Fortuna Düsseldorf schlug voll ein und erzielte in fünf Spielen drei Tore.
Verteidigung
Isaac Schmidt
Von: Leeds United
Zu: Werder Bremen
Ablöse: Leihe
Viel besser kann ein Debüt nicht verlaufen. Isaac Schmidt wechselte am 28. August leihweise von Leeds zu Werder Bremen. Zwei Tage später wurde er beim Spiel gegen Leverkusen nach 71 Minuten eingewechselt und traf nur fünf Minuten später zum 2:3. Am Ende holte Bremen trotz Unterzahl noch ein 3:3-Remis.
Mittelfeld
Filip Ugrinic
Von: Young Boys
Zu: FC Valencia
Ablöse: 4 Millionen Euro
Der Mittelfeldspieler versucht neu in Spanien bei Valencia sein Glück. Bisher kam er in der LaLiga aber bloss zu zwei Partien mit 26 Einsatzminuten.