Schweizer haben neue Jobs Diese 19 Nati-Stars haben im Sommer den Verein gewechselt

Sandro Zappella

2.9.2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

02.09.2025

Die Schweizer Nati-Spieler zeigen sich in diesem Sommer wechselwillig. Gleich 19 Spieler aus der Kreis der Nationalmannschaft haben einen neuen Klub.

Sandro Zappella

02.09.2025, 17:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Transfermarkt in den grossen europäischen Ligen hat am 1. September geschlossen.
  • Auch aus Schweizer Sicht gab es am Deadline-Day noch einige wichtige Wechsel. So haben Nati-Stars wie Manuel Akanji oder Breel Embolo noch den Verein gewechselt.
  • Insgesamt haben in diesem Sommer gleich 19 Spieler aus dem Kreis der Schweizer Nationalmannschaft bei einem neuen Klub unterschrieben.
Mehr anzeigen
 

Mittelfeld

Granit Xhaka

Von: Bayer Leverkusen
Zu: AFC Sunderland
Ablöse: 15 Millionen Euro

Der Nati-Captain wagte den nächsten Schritt seiner Karriere und wechselte von Leverkusen zu Premier-League-Austeiger Sunderland.

Manchester City v West Ham United Premier League 04/01/2025. Manuel Akanji 25 of Manchester City during the Premier League match between Manchester City and West Ham United at the Etihad Stadium, Manchester, England on 4 January 2025. Manchester Etihad Stadium Manchester England Editorial use only DataCo restrictions apply See www.football-dataco.com , Copyright: xConorxMolloyx PSI-21190-0160
 

Verteidigung

Manuel Akanji

Von: Manchester City
Zu: Inter Mailand
Ablöse: Leihgebühr 1 Mio. Euro (Kaufoption/Pflicht über 15 Millionen Euro)

Innenverteidiger Manuel Akanji zieht es zu Nati-Kollege Yann Sommer nach Mailand. Inter leiht den 30-Jährigen für eine Saison aus und hat die Option – oder bei gewissen Bedingungen die Pflicht – ihn anschliessend für 15 Millionen Euro fest zu verpflichten.

«Es macht keinen Sinn». Darum kommt Akanjis Wechsel nicht bei allen Inter-Fans gut an

«Es macht keinen Sinn»Darum kommt Akanjis Wechsel nicht bei allen Inter-Fans gut an

Switzerland's Breel Embolo reacts during a Friendly soccer match between USA and Switzerland at the Geodis Park stadium, in Nashville, Tennessee, United States of America, Wednesday, June 11, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
 

Stürmer

Breel Embolo

Von: AS Monaco
Zu: Stade Rennes
Ablöse: 13 Millionen Euro

Am Deadline Day verlässt Nati-Stürmer Breel Embolo die AS Monaco und wechselt innerhalb der Ligue 1 zu Stade Rennes.

 

Mittelfeld

Ardon Jashari

Von: Club Brügge
Zu: AC Milan
Ablöse: 36 Millionen Euro

Seine starke Saison bei Brügge weckte das Interesse der AC Milan. Im Sommer wechselte Jashari deshalb für satte 36 Millionen Euro nach Mailand. Doch im Training zog sich Jashari einen Bruch des Wadenbeins zu und wird damit länger ausfallen. 

 

Sturm

Dan Ndoye

Von: Bologna
Zu: Nottingham Forest.
Ablöse: 42 Millionen Euro

Der teuerste Schweizer in diesem Sommer heisst Dan Ndoye. Der Flügelspieler wechselte für 42 Millionen Euro von Bologna zu Nottingham Forest. Die 42 hat dann auch bei seinem Debüt eine spezielle Bedeutung. Denn es dauert gerade mal 42 Minuten, bis Ndoye sein erstes Tor in der Premier League erzielt. 

 

Sturm

Noah Okafor

Von: AC Milan
Zu: Leeds United
Ablöse: 19 Millionen Euro

Bei Milan konnte sich Noah Okafor nicht durchsetzen, nun geht es für ihn in die Premier League zu Aufsteiger Leeds United.

Fabian Rieder unterschreibt einen langfristigen Vertrag mit Augsburg
 

Mittelfeld

Fabian Rieder

Von: Stade Rennes
Zu: FC Augsburg
Ablöse: 7 Millionen Euro

In der letzten Saison war Rieder von Stade Rennes an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Nun geht es wieder in die Bundesliga, diesmal aber zum FC Augsburg und diesmal per fixem Transfer. Nati-Kollege Cédric Zesiger begrüsste Rieder in den sozialen Medien auch gleich mit dem Kommentar:  «Endlich ein Trikot, welches dir steht.» 

Cédric Zesiger (links) trägt auch nächste Saison das Trikot von Augsburg
 

Verteidigung

Cédric Zesiger

Von: Wolfsburg
Zu: Augsburg
Ablöse: 4 Millionen Euro (Kaufoption gezogen)

Ebendieser Cédric Zesiger ist ebenfalls erst seit dieser Saison fix beim FC Augsburg. Der FCA zog die Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro für den Innenverteidiger, der letzte Saison noch ausgeliehen war.

epa12315350 Andre Gonclavas in action against Simon Sohm during the UEFA Conference play-offs, 1st leg match between Polissya Zhytomyr and ACF Fiorentina in Presov, Slovakia, 21 August 2025. EPA/ROBERT NEMETI
 

Mittelfeld

Simon Sohm

Von: Parma
Zu: Fiorentina
Ablöse: 15 Millionen Euro

In der Nati kommt Simon Sohm erst auf zwei Spiele, in der Serie A hat er sich aber bereits einen Namen gemacht. Für 15 Millionen Euro wechselt der Mittelfeldspieler von Parma zur Fiorentina.

Albian Hajdari Hoffenheim, 21, am Ball, Freisteller, Ganzkörper, Einzelbild, Einzelfoto, Aktion, Action, 30.08.2025, Sinsheim Deutschland, Fussball, Bundesliga, TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt, DFB/DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. *** Albian Hajdari Hoffenheim, 21 , on the ball, cropped, full body, single image, single photo, action, action, 30 08 2025, Sinsheim Germany , Football, Bundesliga, TSG 1899 Hoffenheim Eintracht Frankfurt, DFB DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO xozx
 

Verteidigung

Albian Hajdari

Von: Lugano
Zu: Hoffenheim
Ablöse: 5,5 Millionen Euro

Der Verteidiger wechselte vom kriselnden FC Lugano in die Bundesliga zur TSG Hoffenheim. Dort gab er am vergangenen Wochenende gleich sein Debüt, wurde aber erst nach 72 Minuten eingewechselt.

Zwangspause für den YB-Rückkehrer Gregory Wüthrich
 

Verteidigung

Gregory Wüthrich

Von: Sturm Graz
Zu: YB
Ablöse: keine

Nach einer erfolgreichen Zeit in Österreich zieht es Gregory Wüthrich zurück zu den Young Boys. Den Bernern fehlt der Innenverteidiger wegen einer Muskelverletzung aber bis auf Weiteres.

Edimilson Fernandes nach seinem Platzverweis in Basel
 

Mittelfeld

Edimilson Fernandes

Von: Mainz
Zu: Young Boys
Ablöse: 600'000 Euro

Auch Edimilson ist zurück bei YB. Der Mittelfeldspieler glänzte in den ersten Spielen mit Tor und Assist, sah dann gegen Basel aber die direkte Rote Karte und wurde für drei Spiele gesperrt.

Der derzeit verletzte Alvyn Sanches ist Spieler der Saison in der Super League
 

Mittelfeld

Alvyn Sanches

Von: Lausanne-Sport
Zu: Young Boys
Ablöse: 5,3 Mio. Euro

Noch ein Nati-Spieler, der zu den Young Boys gewechselt ist. Alvyn Sanches, in der letzten Saison zum besten Spieler der Saison in der Super League gewählt, zieht es ebenfalls nach Bern. Der Mittelfeldspieler zog sich bei seinem ersten Länderspiel einen Kreuzbandriss zu und fehlt deshalb noch verletzt. Ohne die Verletzung wäre der 22-Jährige wohl ins Ausland gewechselt.

Michel Aebischer hat einen neuen Klub im Visier
 

Mittelfeld

Michel Aebischer

Von: Bologna
Zu: Pisa
Ablöse: Leihe

Michel Aebischer zieht es von Bologna zu Serie-A-Aufsteiger Pisa. Dort hat der Mittelfeldspieler die ersten beiden Spiele über 90 Minuten absolviert.

 

Mittelfeld

Vincent Sierro

Von: Toulouse
Zu: Al-Shabab
Ablöse: 3 Millionen Euro

Der ehemalige Captain von Toulouse spielt neu in Saudi-Arabien für Al-Shabab. Ob der 29-Jährige nach diesem Transfer auch in der Nati noch eine Rolle spielt, ist fraglich. Für die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation wurde er aber schon mal aufgeboten.

 

Sturm

Dereck Kutesa

Von: Servette
Zu: AEK Athen
Ablöse: Keine

Der dreifache Nationalspieler Dereck Kutesa wechselte nach Griechenland zu AEK Athen. Ob er sich dort für weitere Nati-Spiele empfehlen kann? Im aktuellen Aufgebot von Murat Yakin fehlt er.

Cedric Itten gehört erstmals seit fast zwei Jahren wieder zum Aufgebot des Nationalteams
 

Sturm

Cedric Itten

Von: Young Boys
Zu: Fortuna Düsseldorf.
Ablöse: 1,5 Millionen Euro

Zum ersten Mal seit Oktober 2023 darf Cedric Itten wieder für die Nati ran. Das hängt auch mit seinem Transfer zusammen. Denn der Neuzugang von Fortuna Düsseldorf schlug voll ein und erzielte in fünf Spielen drei Tore.

Rückkehr nach zwei Jahren. Cedric Itten: «Ich kenne meine Rolle in der Nati»

Rückkehr nach zwei JahrenCedric Itten: «Ich kenne meine Rolle in der Nati»

Isaac Schmidt leitet Werder Bremens Aufholjagd bei seinem Bundesliga-Debüt als Torschütze ein
 

Verteidigung

Isaac Schmidt

Von: Leeds United
Zu: Werder Bremen
Ablöse: Leihe

Viel besser kann ein Debüt nicht verlaufen. Isaac Schmidt wechselte am 28. August leihweise von Leeds zu Werder Bremen. Zwei Tage später wurde er beim Spiel gegen Leverkusen nach 71 Minuten eingewechselt und traf nur fünf Minuten später zum 2:3. Am Ende holte Bremen trotz Unterzahl noch ein 3:3-Remis. 

VALENCIA CF v REAL SOCIEDAD. LA LIGA 2025/2026. ROUND 1. Valencia CF s Filip Ugrinic during La Liga match. August 16,2025. ALTERPHOTOS/Acero ValenciaSpain PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xAcerox
 

Mittelfeld

Filip Ugrinic

Von: Young Boys
Zu: FC Valencia
Ablöse: 4 Millionen Euro

Der Mittelfeldspieler versucht neu in Spanien bei Valencia sein Glück. Bisher kam er in der LaLiga aber bloss zu zwei Partien mit 26 Einsatzminuten.

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

02.09.2025

Die Nati-Stars rücken in Basel ein

Das Schweizer Nationalteam versammelt sich am Montag in Basel und absolviert in den nächsten Tagen die ersten Spiele der WM-Qualifikation.

01.09.2025

