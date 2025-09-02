Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025 02.09.2025

Die Schweizer Nati-Spieler zeigen sich in diesem Sommer wechselwillig. Gleich 19 Spieler aus der Kreis der Nationalmannschaft haben einen neuen Klub.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Transfermarkt in den grossen europäischen Ligen hat am 1. September geschlossen.

Auch aus Schweizer Sicht gab es am Deadline-Day noch einige wichtige Wechsel. So haben Nati-Stars wie Manuel Akanji oder Breel Embolo noch den Verein gewechselt.

Insgesamt haben in diesem Sommer gleich 19 Spieler aus dem Kreis der Schweizer Nationalmannschaft bei einem neuen Klub unterschrieben.

Mittelfeld Granit Xhaka

Von: Bayer Leverkusen

Zu: AFC Sunderland

Ablöse: 15 Millionen Euro

Der Nati-Captain wagte den nächsten Schritt seiner Karriere und wechselte von Leverkusen zu Premier-League-Austeiger Sunderland.

Verteidigung Manuel Akanji

Von: Manchester City

Zu: Inter Mailand

Ablöse: Leihgebühr 1 Mio. Euro (Kaufoption/Pflicht über 15 Millionen Euro)

Innenverteidiger Manuel Akanji zieht es zu Nati-Kollege Yann Sommer nach Mailand. Inter leiht den 30-Jährigen für eine Saison aus und hat die Option – oder bei gewissen Bedingungen die Pflicht – ihn anschliessend für 15 Millionen Euro fest zu verpflichten.

Stürmer Breel Embolo

Von: AS Monaco

Zu: Stade Rennes

Ablöse: 13 Millionen Euro

Am Deadline Day verlässt Nati-Stürmer Breel Embolo die AS Monaco und wechselt innerhalb der Ligue 1 zu Stade Rennes.

Mittelfeld Ardon Jashari

Von: Club Brügge

Zu: AC Milan

Ablöse: 36 Millionen Euro

Seine starke Saison bei Brügge weckte das Interesse der AC Milan. Im Sommer wechselte Jashari deshalb für satte 36 Millionen Euro nach Mailand. Doch im Training zog sich Jashari einen Bruch des Wadenbeins zu und wird damit länger ausfallen.

Sturm Dan Ndoye

Von: Bologna

Zu: Nottingham Forest.

Ablöse: 42 Millionen Euro

Der teuerste Schweizer in diesem Sommer heisst Dan Ndoye. Der Flügelspieler wechselte für 42 Millionen Euro von Bologna zu Nottingham Forest. Die 42 hat dann auch bei seinem Debüt eine spezielle Bedeutung. Denn es dauert gerade mal 42 Minuten, bis Ndoye sein erstes Tor in der Premier League erzielt.

Sturm Noah Okafor

Von: AC Milan

Zu: Leeds United

Ablöse: 19 Millionen Euro

Bei Milan konnte sich Noah Okafor nicht durchsetzen, nun geht es für ihn in die Premier League zu Aufsteiger Leeds United.

Mittelfeld Fabian Rieder

Von: Stade Rennes

Zu: FC Augsburg

Ablöse: 7 Millionen Euro

In der letzten Saison war Rieder von Stade Rennes an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Nun geht es wieder in die Bundesliga, diesmal aber zum FC Augsburg und diesmal per fixem Transfer. Nati-Kollege Cédric Zesiger begrüsste Rieder in den sozialen Medien auch gleich mit dem Kommentar: «Endlich ein Trikot, welches dir steht.»

Verteidigung Cédric Zesiger

Von: Wolfsburg

Zu: Augsburg

Ablöse: 4 Millionen Euro (Kaufoption gezogen)

Ebendieser Cédric Zesiger ist ebenfalls erst seit dieser Saison fix beim FC Augsburg. Der FCA zog die Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro für den Innenverteidiger, der letzte Saison noch ausgeliehen war.

Mittelfeld Simon Sohm

Von: Parma

Zu: Fiorentina

Ablöse: 15 Millionen Euro

In der Nati kommt Simon Sohm erst auf zwei Spiele, in der Serie A hat er sich aber bereits einen Namen gemacht. Für 15 Millionen Euro wechselt der Mittelfeldspieler von Parma zur Fiorentina.

Verteidigung Albian Hajdari

Von: Lugano

Zu: Hoffenheim

Ablöse: 5,5 Millionen Euro

Der Verteidiger wechselte vom kriselnden FC Lugano in die Bundesliga zur TSG Hoffenheim. Dort gab er am vergangenen Wochenende gleich sein Debüt, wurde aber erst nach 72 Minuten eingewechselt.

Verteidigung Gregory Wüthrich

Von: Sturm Graz

Zu: YB

Ablöse: keine

Nach einer erfolgreichen Zeit in Österreich zieht es Gregory Wüthrich zurück zu den Young Boys. Den Bernern fehlt der Innenverteidiger wegen einer Muskelverletzung aber bis auf Weiteres.

Mittelfeld Edimilson Fernandes

Von: Mainz

Zu: Young Boys

Ablöse: 600'000 Euro

Auch Edimilson ist zurück bei YB. Der Mittelfeldspieler glänzte in den ersten Spielen mit Tor und Assist, sah dann gegen Basel aber die direkte Rote Karte und wurde für drei Spiele gesperrt.

Mittelfeld Alvyn Sanches

Von: Lausanne-Sport

Zu: Young Boys

Ablöse: 5,3 Mio. Euro

Noch ein Nati-Spieler, der zu den Young Boys gewechselt ist. Alvyn Sanches, in der letzten Saison zum besten Spieler der Saison in der Super League gewählt, zieht es ebenfalls nach Bern. Der Mittelfeldspieler zog sich bei seinem ersten Länderspiel einen Kreuzbandriss zu und fehlt deshalb noch verletzt. Ohne die Verletzung wäre der 22-Jährige wohl ins Ausland gewechselt.

Mittelfeld Michel Aebischer

Von: Bologna

Zu: Pisa

Ablöse: Leihe

Michel Aebischer zieht es von Bologna zu Serie-A-Aufsteiger Pisa. Dort hat der Mittelfeldspieler die ersten beiden Spiele über 90 Minuten absolviert.

Mittelfeld Vincent Sierro

Von: Toulouse

Zu: Al-Shabab

Ablöse: 3 Millionen Euro

Der ehemalige Captain von Toulouse spielt neu in Saudi-Arabien für Al-Shabab. Ob der 29-Jährige nach diesem Transfer auch in der Nati noch eine Rolle spielt, ist fraglich. Für die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation wurde er aber schon mal aufgeboten.

Sturm Dereck Kutesa

Von: Servette

Zu: AEK Athen

Ablöse: Keine

Der dreifache Nationalspieler Dereck Kutesa wechselte nach Griechenland zu AEK Athen. Ob er sich dort für weitere Nati-Spiele empfehlen kann? Im aktuellen Aufgebot von Murat Yakin fehlt er.

Sturm Cedric Itten

Von: Young Boys

Zu: Fortuna Düsseldorf.

Ablöse: 1,5 Millionen Euro

Zum ersten Mal seit Oktober 2023 darf Cedric Itten wieder für die Nati ran. Das hängt auch mit seinem Transfer zusammen. Denn der Neuzugang von Fortuna Düsseldorf schlug voll ein und erzielte in fünf Spielen drei Tore.

Verteidigung Isaac Schmidt

Von: Leeds United

Zu: Werder Bremen

Ablöse: Leihe

Viel besser kann ein Debüt nicht verlaufen. Isaac Schmidt wechselte am 28. August leihweise von Leeds zu Werder Bremen. Zwei Tage später wurde er beim Spiel gegen Leverkusen nach 71 Minuten eingewechselt und traf nur fünf Minuten später zum 2:3. Am Ende holte Bremen trotz Unterzahl noch ein 3:3-Remis.

Mittelfeld Filip Ugrinic

Von: Young Boys

Zu: FC Valencia

Ablöse: 4 Millionen Euro

Der Mittelfeldspieler versucht neu in Spanien bei Valencia sein Glück. Bisher kam er in der LaLiga aber bloss zu zwei Partien mit 26 Einsatzminuten.

