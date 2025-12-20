  1. Privatkunden
Am Sonntag geht's los Diese 6 Super-League-Profis spielen am Afrika-Cup

Jan Arnet

20.12.2025

Jaouen Hadjam (Mitte) fehlt den Young Boys im letzten Spiel vor der Winterpause.
Jaouen Hadjam (Mitte) fehlt den Young Boys im letzten Spiel vor der Winterpause.
Keystone

Zwischen dem 21. Dezember und dem 18. Januar geht in Marokko der Afrika-Cup über die Bühne. Auch einige Super-League-Spieler sind dabei und werden ihren Klubs im letzten Spiel vor der Winterpause fehlen. 

Jan Arnet

20.12.2025, 17:15

Grasshoppers

GC will nach dem 6:2-Kantersieg bei YB auch im letzten Spiel des Jahres punkten. Die Hoppers müssen gegen St.Gallen aber wie schon in Bern auf zwei Spieler verzichten. Abdoulaye Diaby ist mit Mali am Afrika-Cup, Imourane Hassane mit Benin.

Young Boys

Auch ein YB-Profi ist in Marokko dabei: Jaouen Hadjam wurde von Ex-Nati-Trainer Vladimir Petkovic für die algerische Auswahl aufgeboten. Algerien konnte den Afrika-Cup 2019 gewinnen und gehört zum erweiterten Favoritenkreis.

Lausanne-Sport

Gaoussou Diakité war zu Saisonbeginn eine der grossen Attraktionen in der Super League. Zuletzt schwankten die Leistungen der Salzburg-Leihgabe ein wenig, für ein Aufgebot ins Nationalteam von Mali hat es dennoch gereicht. Der Offensivmann hat erst ein Länderspiel auf dem Buckel.

Gaoussou Diakité hofft auf viele Einsätze am Afrika-Cup.
Gaoussou Diakité hofft auf viele Einsätze am Afrika-Cup.
Keystone

Servette

Die Genfer müssen im letzten Spiel vor der Winterpause auf Stamm-Innenverteidiger Dylan Bronn verzichten. Der 30-Jährige ist für Tunesien im Einsatz.

Lugano

Ebenfalls für Tunesien spielt Mohamed Belhadj Mahmoud vom FC Lugano. Der formstarke Mittelfeldspieler gab erst im September sein Debüt im Nationalteam und darf nun mit zum Afrika-Cup.

Challenge League

Auch zwei Challenge-League-Spieler haben ein Aufgebot für die afrikanische Kontinentalmeisterschaft erhalten. Yverdons Mohamed Tijani steht für Benin im Einsatz, Etoile Carouges Goalie Signori Antonio für Angola.

Auch der eine oder andere Spieler mit Schweizer Pass ist am Afrika-Cup dabei. Etwa der Solothurner Charles Pickel, der bei Espanyol Barcelona unter Vertrag steht, oder Ex-Sion-Goalie Timothy Fayulu (FC Noah). Sie spielen beide bei der Demokratischen Republik Kongo.

