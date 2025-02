Diese Fussball-Stars wurden verhaftet

Fussballer und Gesetzesbrecher: Die früheren Brasil-Stars Dani Alves und Robinho. imago sportfotodienst

Verhaftungen sind im Schweizer Fussball eine Seltenheit. FCZ-Profi Daniel Denoon ist aber längst nicht der erste aktive Kicker, der festgenommen wurde. Ein Blick auf die bekanntesten Fälle im Fussball.

Die Nachricht, die am Dienstagabend die Runde macht, schockt den Schweizer Fussball: Daniel Denoon, 21-jähriger Verteidiger des FC Zürich, wurde wegen des Verdachts auf Vermögensdelikte festgenommen (mittlerweile ist Denoon wieder auf freiem Fuss). Ein aktiver Profi-Fussballer, der verhaftet wird – das gab es in der Schweiz fast noch nie.

Bekannt ist der Fall von Urs Güntensperger, der mehrere Wochen ins Gefängnis musste, nachdem zum wiederholten Mal mit Alkohol im Blut am Steuer erwischt wurde. Ex-YB-Spieler Marco Müller wurde erst nach seiner Fussball-Karriere zum Bankräuber und auch Erich Vogel bekam erst als Funktionär Probleme mit der Justiz.

Verhaftungen von aktiven Fussballern sind aber keine Seltenheit, wenn man über die Landesgrenze hinausschaut. Während bei Denoon die Unschuldsvermutung gilt, wurden andere Fussballer verurteilt und mussten teilweise jahrelang ins Gefängnis. Ein Blick auf eine unrühmliche Liste:

Helmut Rahn

Deutschlands WM-Held von 1954 wurde drei Jahre nach dem grossen Triumph festgenommen. Der Grund: Trunkenheit am Steuer und Widerstand gegen die Staatsgewalt. 1957 wurde Rahn nach einer Trunkenheitsfahrt angehalten und schlug einem Polizisten die Mütze vom Kopf. Weil er zum wiederholten Mal betrunken am Steuer erwischt wurde, musste Rahn vier Wochen ins Gefängnis.

Legendär: Helmut Rahn schiesst Deutschland 1954 zum WM-Titel. Keystone

Maurizio Gaudino

Maurizio Gaudino, ehemaliger Spieler des FC Basel und Vater von Ex-St.Gallen-Profi Gianluca Gaudino, wurde 1994 – damals in Diensten von Eintracht Frankfurt – direkt nach einer Fernsehsendung verhaftet.

Er stand unter dem Verdacht des mehrmaligen Versicherungsbetruges mit Autos, die ins Ausland gebracht wurden und dann als gestohlen gemeldet wurden. Gaudino kam in Untersuchungshaft, wurde nach 23 Stunden aber wieder freigelassen. Eine zweijährige Freiheitsstrafe auf Bewährung bekam er dennoch.

Maurizio Gaudino (links) mit seinem Sohn Gianluca. Keystone

Breno

Breno wechselte 2008 mit grossen Vorschusslorbeeren von São Paulo zu Bayern München. Den hohen Erwartungen wurde der Verteidiger aber nie gerecht. Im September 2011 zündete er unter Alkoholeinfluss die von ihm gemietete Villa an. Der Brasilianer wurde festgenommen und zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Danach setzte er seine Karriere in der brasilianischen Heimat fort, 2021 trat er zurück.

Breno denkt wohl nur ungern an seine Zeit in München zurück. Keystone

Vlado Kasalo

1991 wurde der damalige Nürnberg-Verteidiger wegen des Verdachts auf Wettbetrug festgenommen – zwei Eigentore riefen Ermittler auf den Plan. Gerüchten zufolge hatte Kasalo ins eigene Tor getroffen, um seine Schulden bei der kroatischen Wettmafia zu begleichen. Eine gezielte Manipulation konnte ihm aber nicht nachgewiesen werden. Ins Gefängnis musste der zweifache Nationalspieler Kroatiens später dennoch für ein Jahr. Grund? Illegaler Waffenbesitz.

Hat Vlado Kasalo absichtlich Eigentore erzielt? imago

Mason Greenwood

Der trickreiche Offensivspieler galt bei Manchester United als kommender Superstar. Doch Anfang 2022 tauchten verstörende Bilder und Audioaufnahmen auf, welche seine Freundin auf Social Media veröffentlichte. Die britische Justiz ermittelte wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung, stellte die Ermittlungen allerdings nach einem Jahr ein und begründete den Entscheid damit, dass es nach dem Rückzug wichtiger Zeugen und aufgrund der Beweislage keine realistische Aussicht auf eine Verurteilung gegeben hätte.

Mit der Partnerin versöhnte er sich, die beiden haben seit Juli 2023 auch ein gemeinsames Kind. Doch ManUtd trennte sich von ihm, nach eineinhalb Jahren Spielpause wegen den Vergewaltigungsvorwürfen setzte er seine Karriere bei Getafe fort. In Spanien zeigte Greenwood seine unbestrittene Klasse. Im Sommer 2024 schloss er sich Marseille an. Der mittlerweile 23-Jährige überzeugt auch bei den Südfranzosen mit Toren und Assists.

Mason Greenwood. Keystone

Atakan Karazor

Karazor wurde im Sommer 2022 verhaftet. Dem Stuttgart-Profi wurde vorgeworfen, zusammen mit einem Freund eine 18-jährige Spanierin vergewaltigt zu haben. Er bestritt die Vorwürfe und betonte, dass der Geschlechtsverkehr einvernehmlich gewesen sei.

Nach mehreren Wochen in Untersuchungshaft wurde er gegen eine Kaution in Höhe von 50'000 Euro freigelassen und durfte nach Deutschland zurückkehren. Eine Zeugin entlastete ihn teilweise, indem sie aussagte, dass der Geschlechtsverkehr gewaltfrei gewesen sei. Die Ermittlungen wurden auf sexuelle Nötigung herabgestuft und dauern weiterhin an.

Der 28-Jährige gehört beim VfB zum Stammpersonal und wurde auch schon für die türkische Nationalmannschaft aufgeboten (noch ohne Einsatz).

Atakan Karazor ist in Stuttgart unumstrittener Stammspieler. Keystone

Rafa Mir

Der bei Valencia ausgebildete Profi wechselte 2018 zu den Wolverhampton Wanderers, ehe er nach mehreren Leihgeschäften 2021 für 16 Millionen Euro beim FC Sevilla landete. Der Stürmer, der 2021 mit Spanien bei Olympia Silber gewann, ist aktuell wieder an Valencia ausgeliehen.

Im letzten September geriet Mir in die Schlagzeilen, als er wegen des Verdachts auf einen sexuellen Übergriff festgenommen wurde. Zwei Frauen hatten Anzeige gegen ihn und einen weiteren Mann erstattet. Mir bestritt die Vorwürfe und betonte, dass die sexuellen Handlungen einvernehmlich gewesen seien. Wie sich die rechtlichen Angelegenheiten entwickeln werden, wird man sehen.

Rafa Mir. Keystone

Bruno Fernandes de Souza

Der Brasilianer soll 2010 laut Gerichtsakten seine damalige Geliebte, Eliza Samudio, getötet haben. Dafür habe er einen Auftragskiller engagiert, der die Frau laut Zeugenaussagen erwürgt, zerstückelt und an Brunos Rottweiler verfüttert habe. Die Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Der Grund für diese fürchterliche Tat: Eliza Samudio war schwanger und weigerte sich, das Kind abzutreiben. Vier Monate vor ihrem Verschwinden brachte Samudio einen gesunden Sohn zur Welt. Für den Auftrags-Mord wurde der Goalie 2013 zu 22 Jahren Haft verurteilt

Bruno Fernandes war damals Torhüter beim brasilianischen Meister Flamengo Rio de Janeiro und galt als grosse Hoffnung für die brasilianische Nationalmannschaft. Der heute 40-Jährige wurde 2019 aus der Haft in den Hausarrest entlassen und bekam die Erlaubnis, wieder Fussball zu spielen. Auch letzte Saison war der Fussballer in einer regionalen Stadtmeisterschaft noch aktiv.

Bruno Fernandes de Souza sass jahrelang hinter Gittern. imago

Quincy Promes

Quincy Promes hatte schon mehrfach Ärger mit der Justiz. Der ehemalige niederländische Nationalspieler wurde 2024 für schuldig befunden, mehrere Hundert Kilogramm Kokain geschmuggelt haben. Zusammen mit einem Komplizen soll Promes, der damals bei Ajax Amsterdam unter Vertrag stand, 2020 die Drogen via Hafen von Antwerpen in die Niederlande importiert haben.

Bereits im Sommer 2023 wurde Promes zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt, weil er sich der Körperverletzung schuldig gemacht hatte. Im Zuge einer Schlägerei hatte er seinem Cousin ins Knie gestochen.

Seine Strafe in der Heimat absitzen musste der 50-fache holländische Internationale bisher nicht. Spartak Moskau gab ihm trotz Haftbefehl einen Vertrag – Russland hat kein Auslieferungsabkommen mit den Niederlanden. Als Promes mit seinem Klub im Trainingslager in Dubai weilte, wurde er dort aufgrund eines Verkehrsdelikts kurzzeitig festgenommen.

Seit September 2024 steht er bei Dubai United unter Vertrag. Die Emiraten haben mit den Niederlanden in der Theorie einen beschränkten Auslieferungsvertrag. In dieser Woche schrieb der 33-Jährige mit einem schönen Treffer zur Abwechslung mal sportliche Schlagzeilen.

Stig Töfting

Der dänische Heisssporn und 44-fache Internationale kam während seiner Karriere immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. In der Heimat wurde er 1999 zu einer 20-tägigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er einen Passanten niedergeschlagen hatte. Im Sommer 2002 schlug der Fussballer in einem Restaurant den Chef sowie einen Mitarbeiter nieder. Bei der Flucht wurde er von einer Zivilstreife festgenommen.

Sein Klub Bolton kündigte ihm – er sass im Frühjahr 2003 die dreieinhalb Monate Knast ab. Nur ein paar Monate später der nächste Vorfall: Während eines Weihnachtsessens prügelte sich der Aarhus-Profi mit einem Team-Kollegen – Töfting flog aus dem Klub.

Stig Töfting geriet mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt. imago

Robinho

Der ehemalige Stürmer von Real Madrid, Manchester City und der AC Milan verbüsst seit März 2024 in Brasilien eine neunjährige Freiheitsstrafe. Der Fussballer war wegen einer Gruppenvergewaltigung einer Frau in einer Diskothek in Mailand 2017 verurteilt worden.

Lange konnte sich Robinho, der 100-fache Internationale bestritt stets die Vorwürfe, gegen die Inhaftierung erfolgreich wehren. Doch irgendwann waren die rechtsmittel ausgeschöpft und die brasilianische Justiz anerkannte den italienischen Rechtsspruch. Der heute 40-Jährige sitzt unweit seiner Heimatstadt Santos im Bundesstaat São Paulo im Gefängnis.

Robinho musste 2020 seine Karriere beenden. imago

Dani Alves

Der Brasilianer wurde im Februar 2024 wegen Vergewaltigung zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Ein Gericht in Barcelona befand den Angeklagten schuldig, am 31. Dezember 2022 eine junge Frau in einer Disco in der katalanischen Metropole zum Sex gezwungen zu haben. Zudem muss der 126-fache Internationale dem Opfer Schadenersatz in der Höhe von 150'000 Euro zahlen.

Der frühere Spieler des FC Barcelona, Juventus Turin und von PSG bestritt vor Gericht die Vorwürfe. Zunächst hat er jeglichen sexuellen Kontakt mit der 23-jährigen Frau geleugnet, um seine «Ehe zu retten». Später beteuerte Alves, die sexuellen Handlungen seien mit Einwilligung der jungen Frau erfolgt. Dank einer Kaution von einer Million Euro befindet sich Alves vorläufig auf freiem Fuss – seinen spanischen und brasilianischen Pass musste er abgeben. Auf den Entscheid der Berufungsinstanz wird noch gewartet.

Dani Alves gilt als einer der besten Rechtsverteidiger aller Zeiten. DPA

Radja Nainggolan

Der frühere belgische Nationalspieler Radja Nainggolan ist – abgesehen von Daniel Denoon – der jüngste Fall im Fussball. Er wurde Ende Januar 2025 im Rahmen von Ermittlungen gegen den internationalen Drogenhandel festgenommen.

Wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft mitteilte, werde wegen mutmasslichen Kokainimports aus Südamerika nach Europa über den Hafen von Antwerpen sowie den weiteren Vertrieb in Belgien ermittelt. In diesem Zusammenhang sei es auch zu der Festnahme des 36-Jährigen gekommen.

Insgesamt habe es in der Provinz Antwerpen sowie in und um Brüssel 30 Hausdurchsuchungen gegeben. 30 Mal war Nainggolan für die belgische Nationalmannschaft im Einsatz, auf Klubebene spielte er unter anderem für die AS Roma und Inter Mailand.