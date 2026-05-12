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Zum Start des ESC Diese Fussballer probierten sich schon als Musiker

Björn Lindroos

12.5.2026

DFB-Legende Franz Beckenbauer versuchte sich zu Lebzeiten auch als Sänger.
DFB-Legende Franz Beckenbauer versuchte sich zu Lebzeiten auch als Sänger.
imago sportfotodienst

Der ESC steht vor der Tür. Und passend zum Start des grössten Musik-Wettbewerbs Europas zeigt dir blue Sport Fussballer, die sich auch schon als Musiker versucht haben. Manche mehr, manche weniger erfolgreich. Und auch ein Schiedsrichter ist dabei.

Björn Lindroos

12.05.2026, 14:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Diverse Fussballer versuchten sich schon neben dem Platz als Musiker.
  • Legenden wie Beckenbauer oder Gullit hatten mit ihren Songs sogar Erfolg.
  • Ex-Nati-Star Josip Drmic versuchte sich als Rapper.
Mehr anzeigen

Am Dienstag beginnt der Eurovision Song Contest in Wien. Musiker aus allen europäischen Ländern kämpfen um den Titel des besten Songs des Kontinents. Die Champions League der Musikbranche quasi. 

Tatsächlich versuchten sich auch schon einige Fussballer als Musiker und tauschten den grünen Rasen gegen die Bühne aus. Eine Auswahl.

Franz Beckenbauer

«Der Kaiser» ist einer der besten deutschen Fussballer der Geschichte. Und auch am Mikrofon probierte er sein Glück und brachte einige Schlagersongs heraus. Sein bekanntestes Lied: «Gute Freunde kann niemand trennen».

Die Schweizer Nati

Ja, auch unsere Nati sang schon. Doch eher gezwungenermassen. Als in den 1990er-Jahren bei der Nationalhymne jeweils nur dürftig mitgesungen wurde, hatte der Verband eine Idee. Er organisierte ein Gesangstraining mit der Sängerin Sina. Den Spielern rund um Chapuisat, Wicky oder Sutter war die Sache aber eher unangenehm.

Alex Frei

Unvergessen: Vor der WM 2010 rappte Nati-Rekordtorschütze Alex Frei die Schweizer Nationalhymne. In Gangster-Manier mit Felljacke und dicker Goldkette präsentierte sich Frei im Musikvideo von «Zeig Gsicht» mit dem Rapper Bandit. «Ich wollte für einmal etwas selbstironisch sein. Singen und Tanzen, das sind bestimmt nicht meine Stärken, das weiss ich jetzt», konnte Frei damals selbst über seinen Ausflug ins Showbusiness lachen.

Josip Drmic

Ein Ex-Nati-Star, der seinen Ausflug in die Musikwelt ernster meinte, war Josip Drmic. Der Stürmer brachte zwischen 2019 und 2022 gleich drei Songs heraus. Dabei rappte er unter anderem mit dem deutschen Rap-Star Eko Fresh oder mit der «kroatischen Kim Kardashian» Olivera Matijević.

Memphis Depay

Der holländische Rekordtorschütze lancierte neben dem Platz seine Rapkarriere. Und seine Songs kamen durchaus gut an: «No love» aus dem Jahr 2018 wurde auf YouTube ganze 20 Millionen Mal geklickt.

Ruud Gullit

Musik scheint ein Ding der holländischen Fussballer zu sein. Legende Ruud Gullit sang unter dem Namen «Re-Seaudi-Gullit» Reggae-Songs und spielte auch Gitarre dazu. Mit dem Song «Not The Dancing Kind» landete er gar einen kleinen Hit, der es in Holland in die Top 5 der Single-Charts schaffte.

Alex Iwobi

Fulham-Profi Alex Iwobi brachte kürzlich unter dem Pseudonym «17» ein ganzes Hip-Hop-Album («More To Life») heraus. Auf Spotify hat der nigerianische Nationalspieler mit der Rückennummer 17 über 100'000 monatliche Hörer.

Noa Lang

Millionenfach gestreamt werden auch die Songs von «Noano». So nennt sich der niederländische Nationalspieler Noa Lang, wenn er seine Gesangskünste zum Besten gibt.

Urs Schnyder

Nicht nur Fussballer haben musikalisches Talent. In der Schweiz haben wir gar einen Top-Schiri, der gerne mal auf der Bühne steht. Super-League-Schiedsrichter Urs Schnyder rockt mit seiner Band «Preamp Disaster» regelmässig die Bühne.

Ein Schiedsrichter als Rockstar. So geht Top-Schiri Urs Schnyder auf der Bühne ab

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So lässt es Top-Schiri Urs Schnyder auf der Bühne krachen

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Urs Schnyder ist einer der besten Schweizer Schiedsrichter, pfeift in der Champions League – und rockt in der Freizeit auf der Bühne. blue Sport hat Schnyder bei einem Konzert besucht.

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