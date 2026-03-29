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17 Plätze scheinen vergeben Diese Nati-Spieler haben das WM-Ticket so gut wie sicher – und diese müssen noch zittern

Jan Arnet

29.3.2026

Ardon Jashari und Luca Jaquez haben gute Chancen auf ein Ticket nach Nordamerika, gehören aber nicht zu den sicheren WM-Fahrern.
Ardon Jashari und Luca Jaquez haben gute Chancen auf ein Ticket nach Nordamerika, gehören aber nicht zu den sicheren WM-Fahrern.
Keystone

Murat Yakin darf 26 Spieler für die WM aufbieten. Der Grossteil des WM-Kaders dürfte jetzt schon feststehen, es gibt aber noch den einen oder anderen Wackelkandidaten. 

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Jan Arnet, Moritz Meister

29.03.2026, 12:00

Im Tor ist die Sache klar: Sofern sich Gregor Kobel nicht verletzen wird, steht er im Kasten. Yvon Mvogo, der sich immer wieder einmal über einen Nati-Einsatz freuen kann, ist die klare Nummer 2. Dahinter hat Marvin Keller die besten Karten, als dritter Goalie nach Nordamerika mitzureisen. An die WM 2022 hat Murat Yakin vier Torhüter mitgenommen, weil zwei von ihnen noch angeschlagen waren. Diesmal dürfte er es bei drei belassen. Wenn doch ein vierter Goalie mit soll, hätte Philipp Köhn wohl gute Chancen.

Auch die Abwehr dürfte sich – sofern alle Spieler fit bleiben – von selbst aufstellen. Im Abwehrzentrum führt kein Weg an Manuel Akanji und Nico Elvedi vorbei, Silvan Widmer stand in allen Quali-Spielen als Rechtsverteidiger in der Startelf und links dürfte der ewige Ricardo Rodriguez spielen. Die Back-ups heissen Miro Muheim, Luca Jaquez, Isaac Schmidt, Aurèle Amenda und Eray Cömert.

Xhaka, Freuler und Mister X im Mittelfeld

Im Mittelfeld ist und bleibt Captain und Spielmacher Granit Xhaka der Dreh- und Angelpunkt, der durch Arbeitsbiene Remo Freuler perfekt ergänzt wird. Der dritte Name hängt von Yakins Taktik ab. Denis Zakaria wäre einer für einen defensiveren Part, Fabian Rieder käme als kreatives Element infrage. Djibril Sow steht für Stabilität, Laufarbeit und Zweikampfstärke. Ähnliche Stärken bringen Michel Aebischer und Vincent Sierro mit.

Erste Niederlage seit November 2024. Vargas und Manzambi fallen ab – die Nati-Noten zum Spektakel gegen Deutschland

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Auch Ardon Jashari hat gezeigt, dass es als Spielmacher-Duo mit Xhaka harmonieren kann. Und mit Alvyn Sanches hat Yakin eine Waffe in der Hinterhand, der die Offensive ankurbeln kann, wenn es ein Tor braucht. Johan Manzambi, der bei Freiburg im Zentrum eine herausragende Saison spielt, hat Yakin bislang fast ausschliesslich auf dem Flügel gebracht. 

Sorgt Okafor noch einmal für Konkurrenzkampf im Sturm?

Apropos Flügel: Da dürften Dan Ndoye und Ruben Vargas ihre Stammplätze auf sicher haben, auch wenn es im Verein zuletzt nicht nach Wunsch lief. So stark wie die beiden in der Quali gespielt hatten, würde es sehr überraschen, wenn auf einmal andere Spieler auf den Aussen zum Einsatz kommen. Wenn, dann hat Manzambi als Offensiv-Allrounder die besten Karten. Oder aber Noah Okafor, der nach seiner Aussprache mit Yakin in die Nati zurückgefunden hat. 

Okafor wäre auch einer für die Sturmspitze, wenn Yakin auf einen schnellen Angreifer setzen will. Ansonsten ist dieser Platz aber für Breel Embolo reserviert. Auch er überzeugte in der Quali mit starken Auftritten und ist der einzige echte Mittelstürmer im aktuellen Kader. Die Alternativen wären Cedric Itten, Andi Zeqiri oder der Langzeitverletzte Zeki Amdouni, der bald wieder fit sein soll. Für Alessandro Vogt, der trotz seiner herausragenden Saison bei St.Gallen noch auf sein erstes A-Nati-Aufgebot wartet, kommt die WM womöglich noch etwas zu früh.

Zehn Spieler ausgetauscht. Yakin erklärt seine vielen Wechsel: «In der Offensive fehlen uns die Alternativen»

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Wer fährt zur WM? Die grosse Übersicht:

Diese Spieler haben das WM-Ticket auf sicher (17)

  • Tor: Gregor Kobel, Yvon Mvogo
  • Abwehr: Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Silvan Widmer, Miro Muheim
  • Mittelfeld/Angriff: Granit Xhaka, Remo Freuler, Djibril Sow, Michel Aebischer, Fabian Rieder, Johan Manzambi, Breel Embolo, Ruben Vargas, Dan Ndoye, Denis Zakaria
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Diese Spieler haben gute Karten (9)

  • Tor: Marvin Keller
  • Abwehr: Luca Jaquez, Isaac Schmidt, Aurèle Amenda, Eray Cömert
  • Mittelfeld/Angriff: Ardon Jashari, Alvyn Sanches, Vincent Sierro, Noah Okafor
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Diese Spieler dürfen sich noch Hoffnungen machen (12)

  • Abwehr: Cédric Zesiger, Adrian Bajrami, Zachary Athekame, Sascha Britschgi
  • Mittelfeld/Angriff: Joel Monteiro, Cedric Itten, Andi Zeqiri, Filip Ugrinic, Simon Sohm, Christian Fassnacht, Zeki Amdouni, Alessandro Vogt
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Eine Nomination wäre eine faustdicke Überraschung (12)

  • Tor: Philipp Köhn, Anthony Racioppi
  • Abwehr: Ulisses Garcia, Bryan Okoh, Karim Sow
  • Mittelfeld/Angriff: Kastriot Imeri, Uran Bislimi, Kwadwo Duah, Franz-Ethan Meichtry, Edimilson Fernandes, Renato Steffen, Matteo Di Giusto
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27.03.2026

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