Von Insigne bis Ziyech Diese Top-Stars sind aktuell ablösefrei zu haben

Syl Battistuzzi

11.9.2025

Marokko-Star Hakim Ziyech ist derzeit ablösefrei zu haben.
Marokko-Star Hakim Ziyech ist derzeit ablösefrei zu haben.
KEYSTONE

Nicht alle Spieler haben diesen Sommer einen Arbeitgeber gefunden. Uter den vertragslosen Spielern sind auch einige bekannte Namen. Auch frühere Nati-Stars gehören dazu sowie Fussballer mit Vergangenheit in der Super League. 

Syl Battistuzzi

11.09.2025, 20:30

11.09.2025, 20:41

Der 26-jährige Japaner Takehiro Tomiyasu ist laut «transfermarkt» der wertvollste Spieler, der aktuell noch ohne Klub dasteht. Der frühere Arsenal-Verteidiger hat laut dem Portal einen Marktwert von 18 Millionen Euro.

Mit sechs Millionen Euro bewertet wird Sergio Reguilón. Dafür erhält man einen Spieler mit beeindruckender Vita. Unter anderem Tottenham, Manchester United, Atlético Madrid, Sevilla und Real Madrid stehen im  Lebenslauf vom 28-jährigen Spanier.

Für den marokkanischen Internationalen Hakim Ziyech (32) überwies Chelsea 2020 noch gut 40 Millionen Euro Ablösesumme an Ajax Amsterdam. Doch bei den Blues konnte der trickreiche Flügelspieler nicht mehr an seine früheren Leistungen anknüpfen. 2023 ging er zu Galatasaray. Im Januar 2025 folgte der Wechsel nach Katar zu Al-Duhail.

Juan Bernat, der Lieblingsspieler von Bayern-Patron Uli Hoeness, spielte vier Jahre für Bayern München (76 Ligaspiele), ehe der Linksverteidiger 2018 zu Paris Saint-Germain wechselte. Nach fünf jahren in Frankreich spielte Bernat noch bei Benfica sowie in der Heimat bei Villarreal und Getafe. Wo es den 32-Jährigen jetzt hinzieht, ist offen.

Juan Bernat ist aktuell vereinslos.
Juan Bernat ist aktuell vereinslos.
KEYSTONE

Diego Costa bestritt den grössten Teil seiner Karriere bei Atlético Madrid und Chelsea. 2021 wechselte der gebürtige Brasilianer, der aber für die spanische Nationalmannschaft spielte, zu Atlético Mineiro. Nach einem halben Jahr wechselte er zu Wolverhampton, ehe der Stürmer wieder in seine Heimat zurückkehrte. Zuerst stand er bei Botafogo unter Vertrag, dann bei Grêmio. Seit Jahresbeginn 2025 ist der 36-Jährige offiziell vereinslos

Zwölf Jahre (2006-2018) spielte Rui Patrício (37) bei Sporting Lissabon. Nach einer Hooligan-Attacke kündigte er – zusammen mit anderen Spielern  – seinen Vertrag und wechselte zum damaligen Premier-League-Aufsteiger Wolverhampton Wanderers. Später wechselte er zur AS Roma, nach drei Jahren in der italienische Haupstadt ging es im Sommer 2024 zu Atalanta Bergamo. Nach einem halben Jahr wechselte Portugals langjähriger Nationalgoalie (108 Länderspiele) zu Al-Ain in die Vereinigten Arabischen Emiraten. 

Miralem Pjanić (35) hat eine beeindruckene Karriere hinter sich. Der Bosnier, der auch den luxemburgischen Pass besitzt, debütierte bei Metz. Bei Olympique Lyon schaffte er den Durchbruch, 2016 folgte der Wechsel zur AS Roma, ehe der Ligarivale Juventus Turin lockte. 2020 zahlte der FC Barcelona in einem Tauschgeschäft stolze 60 Millionen Euro für ihn. Die Katalanen hatten dann aber bald keine Verwendung mehr für ihn, nach einer Leihe zu Beşiktaş Istanbul folgte der Wechsel zu Sharjah in die Vereinigten Arabischen Emiraten. Im Sommer 2024 schloss sich der elegante Mittelfeldspieler ZSKA Moskau an.

Pjanic spielte zuletzt in Russland.
Pjanic spielte zuletzt in Russland.
IMAGO/SNA

Lorenzo Insigne (34) startete 2009 seine Profikarriere bei Napoli. 2022 wechselte der trickreiche Offensivspieler nach 337 Spielen (96 Tore ) für die Süditaliener in die MLS. Der Europameister 2021 erhielt bei Toronto FC einen Vier-Jahres-Vertrag mit stolzen 15,4 Millionen Dollar Salär – damit kassierte Insigne auch mehr als Xherdan Shaqiri, der bei Chicago Fire rund 8,15 Millionen Dollar verdiente. Nur Lionel Messi stand ihm vor der Sonne. Diesen Sommer wurde der Vertrag «in gegenseitigem Einverständnis» aufgelöst. 

Dimitri Payet (38) zeigte vor allem bei Marseille und West Ham seine Klasse. Nach zwei Jahren auf der Insel hatte Payet aber genug und erzwang seinen Transfer zurück zu den Südfranzosen. Der 32-fache französische Internationale weigerte sich, trotz laufenden Vertrags weiter für West Ham zu spielen. Der Mittelfeldspieler kostete den französischen Klub die Rekordablöse von 30 Millionen Euro. Nach fünfeinhalb Jahren (und insgesamt neun Spielzeiten für OM) ging es im Sommer 2023 nach Brasilien zu CR Vasco da Gama.

Der FC Barcelona zahlte 2016 knapp 30 Millionen Euro an Lyon für Samuel Umtiti (31). Der in Kamerun geborene Franzose erhielt zwei Jahre später eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2023. Die Ausstiegsklausel erhöhten die Katalanen auf 500 Millionen Euro. Der Weltmeister von 2018 hatte danach aber viel Verletzungspech und geriet aufs Abstellgleis. Auch bei Serie-A-Aufsteiger Lecce (25 Partien) und in Lille (13 Partien) kam seine Karriere nicht mehr in Schwung. 

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

