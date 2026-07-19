Vor dem WM-Final im New-York-New-Jersey-Stadion heizen diverse Stars das Publikum im Stadion und vor den Fernsehern auf. Gut kommt die Show allerdings nur bei den wenigsten an.

Das Netz tobt nach WM-Show «Diese Scheisse ist lächerlich – was zum Teufel macht Tom Cruise da?»

Rund 90 Minuten vor Anpfiff eröffnen Internet-Star IShowSpeed und die Rappers Post Malone und Swae Lee auf einer gigantischen Bühne den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien. Statt einer Sportveranstaltung gleicht es einer Hollywood-Award-Show, inklusive der offiziellen FIFA-Hymne gesungen von Nicole Scherzinger, Laura Pausini und Robbie Williams.

Im ähnlichen Stil geht es weiter. Der WM-Pokal wird von Tennis-Star Carlos Alcaraz und dem Model Hoyeon in einem Louis-Vuitton-Koffer auf den Platz gebracht. Mit dem Spanier Andrés Iniesta (2010) und dem Argentinier Mario Kempes (1978) sind wenigstens je zwei Weltmeister der Finalteilnehmer dabei – immerhin soll es an diesem Abend noch um Fussball gehen.

Oder doch nur bedingt? Denn bevor die Akteure den Rasen betreten, hält Tom Cruise eine Rede. «Fussball ist eine Sprache, die ohne Worte gesprochen wird», sagt der 64-Jährige mit einem Lächeln und schliesst seine Rede so ab: «Das ist Fussball, das ist Einheit und das ist Bedeutsamkeit.»

Die bedeutsamen Worte von Schauspieler Cruise und die bunte Pre-Game-Show fanden nicht bei allen Anklang. Auf der Plattform X machen sich diverse User lustig:

«Das Stadion ist stumm nach dieser Performance von Robbie Williams und Nicole Scherzinger.»

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«Erste Sichtung von Alcaraz seit der Dinosaurier-Ära.» Der 23-jährige Tennis-Star hat aufgrund von Verletzungen seit April kein Turnier mehr bestritten. Für einen Auftritt beim WM-Final scheint er aber fit genug zu sein.

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«Was ist dieses Schlamassel? Den USA sollte man nie mehr erlauben, eine WM auszutragen. Weshalb wurde ihre Hymne gespielt? Was hat diese mit dem Fussballspiel zu tun, in dem sie nicht spielen?»

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Insbesondere die Rede von Tom Cruise scheint auf Social Media alles andere als gefallen zu haben: «Verdammt cringe Tom Cruise zu haben. Können wir sicherstellen, dass die USA nie wieder eine WM austragen.»

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«Diese Rede von Tom Cruise ist das Amerikanischste und Peinlichste, was ich seit langem gesehen habe. Warum ist er da? Was sagt er? Wen interessierts?»

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«Können wir endlich Fussball spielen, bitte? Diese Scheisse ist lächerlich. Was zum Teufel macht Tom Cruise da? Wenigstens hat er es ‹Football› genannt (Amerikaner nennen es sonst ‹Soccer›, d. Red.), das ist immerhin etwas.»

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Unter den vielen Reaktionen finden sich kaum positive. Ein User freut sich dennoch ab der Pre-Game-Show: «Ich sage nur, dass ist die ikonischste, schönste und fantastischste WM-Abschlussfeier. Sie wurde gut durchgeführt, so wie sie Donald Trump erwartet hätte. Amerika hat gewonnen. Wir Amerikaner machen Shows für die Welt.»