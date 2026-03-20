  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rodriguez, Freuler und Co. Diese Schweizer dürfen noch vom Europa-Cup-Gewinn träumen

Moritz Meister

20.3.2026

Remo Freuler steht im mit Bologna im Viertelfinal der Europa League.
Remo Freuler steht im mit Bologna im Viertelfinal der Europa League.
sda

Die Schweizer Teams sind bereits alle in der Vorrunde der europäischen Wettbewerbe ausgeschieden. Dennoch sind einige Legionäre mit ihren Klubs auch in den Viertelfinals des Europa-Cups vertreten. 

Moritz Meister

20.03.2026, 10:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mehrere Schweizer Nationalspieler stehen mit ihren Klubs im Viertelfinal der Europa und Conference League, darunter Betis Sevilla, Bologna und Freiburg.
  • Bologna setzte sich in einem italienischen Duell nach Verlängerung durch, Freiburg drehte ein Hinspiel-Defizit deutlich, und Nottingham profitierte im Penaltyschiessen vom Gegner.
  • Auch in der Conference League sind mit Mainz 05 und AEK Athen Teams mit Schweizer Beteiligung vertreten, die weiter vom Titel träumen.
Mehr anzeigen

Ricardo Rodriguez

Der 135-fache Schweizer Internationale steht mit seinem Klub Betis Sevilla im Viertelfinal der Europa League. Nach einem überzeugenden 4:0-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel gegen Panathinaikos Athen treffen die Spanier in der nächsten Runde nun auf den SC Braga aus Portugal.

Remo Freuler und Simon Sohm

Mit dem FC Bologna haben es gleich zwei Nati-Spieler in die nächste Runde der Europa League geschafft. Im italienischen Duell mit der Roma setzte sich Bologna mit Remo Freuler und Simon Sohm mit einem 4:3-Sieg nach Verlängerung durch. Nun dürfen sich die Beiden auf ein Gastspiel bei Aston Villa freuen.

Roma – Bologna 3:4 n.V.

Roma – Bologna 3:4 n.V.

UEFA Europa League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

19.03.2026

Johan Manzambi und Bruno Ogbus

Nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel in Genk drehte der SC Freiburg im Rückspiel so richtig auf. Die Mannschaft von Johan Manzambi und Bruno Ogbus fertigte die Belgier mit 5:1 ab und trifft im Viertelfinal der Europa League auf Celta Vigo.

Freiburg – Genk 5:1

Freiburg – Genk 5:1

UEFA Europa League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

19.03.2026

Dan Ndoye

Der Rechtsaussen durfte sich am Donnerstag nicht nur über die Berufung in Murat Yakins Aufgebot für die anstehenden Länderspiele freuen. Auch mit seinem Klub Nottingham Forest schaffte er den Einzug in den Viertelfinal. Dafür brauchte es allerdings etwas Glück und das Unvermögen des dänischen Gegners Midtjylland. Die Dänen schafften es tatsächlich, im Penaltyschiessen gleich drei Penaltys zu vergeben, und mussten sich so dem einstigen Europapokal der Landesmeister Sieger geschlagen geben.

Midtjylland – Nottingham Forest 1:2 (0:3 n.P.)

Midtjylland – Nottingham Forest 1:2 (0:3 n.P.)

UEFA Europa League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

19.03.2026

Silvan Widmer

Während Mainz 05 in der Bundesliga um den Klassenerhalt kämpft, darf das Team von Coach Urs Fischer und Nati-Verteidiger Silvan Widmer noch vom Gewinn der Conference League träumen. Dort erwartet der Karnevalsverein im Viertelfinal RC Strassbourg.

Urs Fischer: «Am Sonntag geht es wieder ums Überleben»

Urs Fischer: «Am Sonntag geht es wieder ums Überleben»

19.03.2026

Dereck Kutesa

Auch der ehemalige Stürmer von Basel, Luzern, St. Gallen und Servette, Dereck Kutesa, darf noch vom Titel in der Conference League träumen. Mit dem griechischen Klub AEK Athen steht der 28-Jährige im Viertelfinal. Dort kommt es zum Aufeinandertreffen mit Rayo Vallecano.

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

blue Sport und fussballreisen.com schicken dich nach Budapest zum Endspiel der UEFA Champions League am 30. Mai 2026. Mehr Infos unter www.bluenews.ch/final

04.03.2026

Mehr Infos unter bluenews.ch/final

Meistgelesen

Seilbahn-Hersteller gibt Details zum Absturz preis
Familie grilliert im Treppenhaus – Kohlenmonoxidvergiftung
Mullahs lassen 19-jährigen Ringer öffentlich hinrichten +++ Sprecher der Revolutionsgarden getötet
ICE sperrt Kanadierin und autistische Tochter (7) ein +++ Frau wegen Abtreibung verhaftet
FBI ermittelt gegen Trumps Ex-Terrorabwehr-Chef

Mehr Fussball

Heimlich gefilmt. Jetzt äussern sich betroffene Spielerinnen des SCR Altach zum Garderoben-Skandal

Heimlich gefilmtJetzt äussern sich betroffene Spielerinnen des SCR Altach zum Garderoben-Skandal

Frei und Dzemaili adeln Nati-Star. «Fehlende Anerkennung begleitet Remo Freuler schon die ganze Karriere»

Frei und Dzemaili adeln Nati-Star«Fehlende Anerkennung begleitet Remo Freuler schon die ganze Karriere»

Testspiel in Basel. Deutschland mit Bayern-Block gegen die Schweiz

Testspiel in BaselDeutschland mit Bayern-Block gegen die Schweiz

Fussball-Videos

Roma – Bologna 3:4 n.V.

Roma – Bologna 3:4 n.V.

UEFA Europa League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

19.03.2026

«Unglaublich wichtig»: Alex Frei adelt Nati-Routinier Remo Freuler

«Unglaublich wichtig»: Alex Frei adelt Nati-Routinier Remo Freuler

19.03.2026

Porto – Stuttgart 2:0

Porto – Stuttgart 2:0

UEFA Europa League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

19.03.2026

Roma – Bologna 3:4 n.V.

Roma – Bologna 3:4 n.V.

«Unglaublich wichtig»: Alex Frei adelt Nati-Routinier Remo Freuler

«Unglaublich wichtig»: Alex Frei adelt Nati-Routinier Remo Freuler

Porto – Stuttgart 2:0

Porto – Stuttgart 2:0

Mehr Videos