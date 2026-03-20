Remo Freuler steht im mit Bologna im Viertelfinal der Europa League. sda

Die Schweizer Teams sind bereits alle in der Vorrunde der europäischen Wettbewerbe ausgeschieden. Dennoch sind einige Legionäre mit ihren Klubs auch in den Viertelfinals des Europa-Cups vertreten.

Moritz Meister Moritz Meister

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehrere Schweizer Nationalspieler stehen mit ihren Klubs im Viertelfinal der Europa und Conference League, darunter Betis Sevilla, Bologna und Freiburg.

Bologna setzte sich in einem italienischen Duell nach Verlängerung durch, Freiburg drehte ein Hinspiel-Defizit deutlich, und Nottingham profitierte im Penaltyschiessen vom Gegner.

Auch in der Conference League sind mit Mainz 05 und AEK Athen Teams mit Schweizer Beteiligung vertreten, die weiter vom Titel träumen. Mehr anzeigen

Ricardo Rodriguez

Der 135-fache Schweizer Internationale steht mit seinem Klub Betis Sevilla im Viertelfinal der Europa League. Nach einem überzeugenden 4:0-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel gegen Panathinaikos Athen treffen die Spanier in der nächsten Runde nun auf den SC Braga aus Portugal.

Remo Freuler und Simon Sohm

Mit dem FC Bologna haben es gleich zwei Nati-Spieler in die nächste Runde der Europa League geschafft. Im italienischen Duell mit der Roma setzte sich Bologna mit Remo Freuler und Simon Sohm mit einem 4:3-Sieg nach Verlängerung durch. Nun dürfen sich die Beiden auf ein Gastspiel bei Aston Villa freuen.

Roma – Bologna 3:4 n.V. UEFA Europa League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26 19.03.2026

Johan Manzambi und Bruno Ogbus

Nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel in Genk drehte der SC Freiburg im Rückspiel so richtig auf. Die Mannschaft von Johan Manzambi und Bruno Ogbus fertigte die Belgier mit 5:1 ab und trifft im Viertelfinal der Europa League auf Celta Vigo.

Freiburg – Genk 5:1 UEFA Europa League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26 19.03.2026

Dan Ndoye

Der Rechtsaussen durfte sich am Donnerstag nicht nur über die Berufung in Murat Yakins Aufgebot für die anstehenden Länderspiele freuen. Auch mit seinem Klub Nottingham Forest schaffte er den Einzug in den Viertelfinal. Dafür brauchte es allerdings etwas Glück und das Unvermögen des dänischen Gegners Midtjylland. Die Dänen schafften es tatsächlich, im Penaltyschiessen gleich drei Penaltys zu vergeben, und mussten sich so dem einstigen Europapokal der Landesmeister Sieger geschlagen geben.

Midtjylland – Nottingham Forest 1:2 (0:3 n.P.) UEFA Europa League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26 19.03.2026

Silvan Widmer

Während Mainz 05 in der Bundesliga um den Klassenerhalt kämpft, darf das Team von Coach Urs Fischer und Nati-Verteidiger Silvan Widmer noch vom Gewinn der Conference League träumen. Dort erwartet der Karnevalsverein im Viertelfinal RC Strassbourg.

Urs Fischer: «Am Sonntag geht es wieder ums Überleben» 19.03.2026

Dereck Kutesa

Auch der ehemalige Stürmer von Basel, Luzern, St. Gallen und Servette, Dereck Kutesa, darf noch vom Titel in der Conference League träumen. Mit dem griechischen Klub AEK Athen steht der 28-Jährige im Viertelfinal. Dort kommt es zum Aufeinandertreffen mit Rayo Vallecano.