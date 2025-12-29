Jonas Omlin wurde bei Borussia Mönchengladbach vom Captain zum Bankdrücker. imago

blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau. Nach der ersten Saisonhälfte könnte beim einen oder anderen Spieler ein Transfer anstehen.

Gladbach Jonas Omlin

Einst lieferte sich Omlin einen Zweikampf mit Gregor Kobel um die Nummer 2 in der Nati hinter Yann Sommer. Von der Nati ist der 31-Jährige mittlerweile weit entfern. Bei Gladbach verlor er seinen Stammplatz und wurde als Captain abgesetzt. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, doch die Zeit könnte reif sein für einen Wechsel.

Freiburg Johan Manzambi

Er ist einer der Shootingstars in dieser Saison: Manzambi hat in 22 Pflichtspielen 9 Skorerpunkte gesammelt (4 Tore, 5 Assists) und auch in der Nati starke Leistungen gezeigt. Kein Wunder, werden Top-Klubs aufmerksam auf den 20-Jährigen. Unter anderem sollen Napoli und Leverkusen heiss auf Manzambi sein. Wagt er den nächsten Schritt schon in diesem Winter?

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

2022 wechselte der junge Innenverteidiger in die Nachwuchsabteilung des SC Freiburg. Zu Beginn der letzten Saison kam Ogbus zu seinen ersten Einsätzen bei den Profis, seither wartet der 20-Jährige auf die nächsten Chancen. In der U21-Nati ist er gesetzt. Kommt's jetzt zum Wechsel?

HSV Silvan Hefti

Der St.Galler ist etwas in Vergessenheit geraten. In der Bundesliga ist er in dieser Saison noch kein einziges Mal im HSV-Aufgebot gestanden – geschweige denn zum Einsatz gekommen. Vor vier Jahren wagte Hefti den Sprung ins Ausland. Jetzt könnte er, mit 28 Jahren, möglicherweise mit einem Wechsel zurück in die Schweiz seine Karriere neu lancieren.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Eine Fussverletzung setzte ihn zu Beginn der Saison ausser Gefecht. Nun ist Stergiou seit einigen Monaten wieder fit, kommt bei Stuttgart aber oft nicht zum Zug. Erst zu einem Kurzeinsatz Anfang Dezember im Pokal kam der Verteidiger in dieser Saison. Ein Leihwechsel für die zweite Saisonhälfte könnte helfen, um Spielpraxis zu bekommen.

Sunderland Granit Xhaka

Erst im letzten Sommer wechselte der Nati-Captain zu Premier-League-Aufsteiger Sunderland – und wurde da sofort zum Captain und Leitwolf. Im November berichtete die italienische Sportzeitung «Tuttosport», dass Juventus Turin grosses Interesse an einem Januar-Transfer von Xhaka habe und er ganz oben auf Juves Wunschliste stehe. Ob Xhaka tatsächlich schon wieder weiterziehen will, ist allerdings äussert fraglich.

Valencia Eray Cömert

Cömert kommt bei Valencia nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und wartet deshalb auch seit längerer Zeit auf ein Nati-Aufgebot. Will er vor der WM wieder interessant werden für Murat Yakin, muss wohl ein Wechsel her.

AS Monaco Philipp Köhn

Ihm wurde im Sommer Lukas Hradecky vor die Nase gesetzt. Dieser verletzte sich zwischenzeitlich zwar, ist mittlerweile aber wieder fit und hat Köhn erneut auf die Bank verdrängt. Für die Ersatzbank ist der 27-Jährige zu gut, er sollte wohl trotz Vertrag bis 2028 das Weite suchen.

Marseille Ulisses Garcia

Zwei Jahre sind seit seinem Wechsel zu Marseille vergangen. Nachdem Garcia letzte Saison noch regelmässig in der Startelf gestanden hatte, sass er in dieser Spielzeit meistens auf der Bank. Zuletzt schaffte es der 29-Jährige dreimal in Folge nicht einmal aufs Matchblatt.