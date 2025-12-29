  1. Privatkunden
Neuer Klub, neues Glück? Diese Schweizer Söldner könnten im Januar wechseln

Patrick Lämmle

29.12.2025

Jonas Omlin wurde bei Borussia Mönchengladbach vom Captain zum Bankdrücker.
Jonas Omlin wurde bei Borussia Mönchengladbach vom Captain zum Bankdrücker.
imago

blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau. Nach der ersten Saisonhälfte könnte beim einen oder anderen Spieler ein Transfer anstehen.

Jan Arnet

29.12.2025, 08:58

Portrait von Jonas Omlin, Torhueter der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Gladbach

Jonas Omlin

Einst lieferte sich Omlin einen Zweikampf mit Gregor Kobel um die Nummer 2 in der Nati hinter Yann Sommer. Von der Nati ist der 31-Jährige mittlerweile weit entfern. Bei Gladbach verlor er seinen Stammplatz und wurde als Captain abgesetzt. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, doch die Zeit könnte reif sein für einen Wechsel.

ACHTUNG SPONSOR LOGO VOM ORIGINALBILD RETOUCHIERT - Portrait von Johan Manzambi, Spieler der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft, fotografiert am 04. September 2023 in Magglingen. (SFV/KEYSTONE/Fabio Blaser)
 

Freiburg

Johan Manzambi

Er ist einer der Shootingstars in dieser Saison: Manzambi hat in 22 Pflichtspielen 9 Skorerpunkte gesammelt (4 Tore, 5 Assists) und auch in der Nati starke Leistungen gezeigt. Kein Wunder, werden Top-Klubs aufmerksam auf den 20-Jährigen. Unter anderem sollen Napoli und Leverkusen heiss auf Manzambi sein. Wagt er den nächsten Schritt schon in diesem Winter?

Schweizer im Visier der Top-Klubs. Leverkusen und Napoli heiss auf Shooting-Star Johan Manzambi

Schweizer im Visier der Top-KlubsLeverkusen und Napoli heiss auf Shooting-Star Johan Manzambi

Portrait von Ifechukwu Ogbus der Schweizer U18 Fussballnationalmannschaft der Maenner, fotografiert am 25. August 2022 in Bettlach, Kanton Solothurn. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

Freiburg

Bruno Ifechukwu Ogbus

2022 wechselte der junge Innenverteidiger in die Nachwuchsabteilung des SC Freiburg. Zu Beginn der letzten Saison kam Ogbus zu seinen ersten Einsätzen bei den Profis, seither wartet der 20-Jährige auf die nächsten Chancen. In der U21-Nati ist er gesetzt. Kommt's jetzt zum Wechsel?

 

HSV

Silvan Hefti

Der St.Galler ist etwas in Vergessenheit geraten. In der Bundesliga ist er in dieser Saison noch kein einziges Mal im HSV-Aufgebot gestanden – geschweige denn zum Einsatz gekommen. Vor vier Jahren wagte Hefti den Sprung ins Ausland. Jetzt könnte er, mit 28 Jahren, möglicherweise mit einem Wechsel zurück in die Schweiz seine Karriere neu lancieren.

Portrait von Leonidas Stergiou, Spieler der Schweizer U21 Fussballnationalmannschaft der Manner, aufgenommen am 26. Maerz 2023 in Basel. (KEYSTONE/SFV/Gaetan Bally)
 

Stuttgart

Leonidas Stergiou

Eine Fussverletzung setzte ihn zu Beginn der Saison ausser Gefecht. Nun ist Stergiou seit einigen Monaten wieder fit, kommt bei Stuttgart aber oft nicht zum Zug. Erst zu einem Kurzeinsatz Anfang Dezember im Pokal kam der Verteidiger in dieser Saison. Ein Leihwechsel für die zweite Saisonhälfte könnte helfen, um Spielpraxis zu bekommen.

Portrait von Granit Xhaka, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Sunderland

Granit Xhaka

Erst im letzten Sommer wechselte der Nati-Captain zu Premier-League-Aufsteiger Sunderland – und wurde da sofort zum Captain und Leitwolf. Im November berichtete die italienische Sportzeitung «Tuttosport», dass Juventus Turin grosses Interesse an einem Januar-Transfer von Xhaka habe und er ganz oben auf Juves Wunschliste stehe. Ob Xhaka tatsächlich schon wieder weiterziehen will, ist allerdings äussert fraglich.

Premier League. Traumpass von Xhaka und doch nur ein Punkt für Sunderland

Premier LeagueTraumpass von Xhaka und doch nur ein Punkt für Sunderland

Portrait von Eray Coemert, Spieler der Schweizer Fussballnationalmannschaft, fotografiert am Donnerstag, 26. Mai 2022 in Bad Ragaz. (KEYSTONE/SFV/Christian Beutler)
 

Valencia

Eray Cömert

Cömert kommt bei Valencia nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und wartet deshalb auch seit längerer Zeit auf ein Nati-Aufgebot. Will er vor der WM wieder interessant werden für Murat Yakin, muss wohl ein Wechsel her.

Philipp Koehn, Torhueter der Schweizer U21 Fussball Nationalmannschaft, am Dienstag, 10. November 2020, in Thun. (KEYSTONE/SFV/Peter Schneider)
 

AS Monaco

Philipp Köhn

Ihm wurde im Sommer Lukas Hradecky vor die Nase gesetzt. Dieser verletzte sich zwischenzeitlich zwar, ist mittlerweile aber wieder fit und hat Köhn erneut auf die Bank verdrängt. Für die Ersatzbank ist der 27-Jährige zu gut, er sollte wohl trotz Vertrag bis 2028 das Weite suchen.

 

Marseille

Ulisses Garcia

Zwei Jahre sind seit seinem Wechsel zu Marseille vergangen. Nachdem Garcia letzte Saison noch regelmässig in der Startelf gestanden hatte, sass er in dieser Spielzeit meistens auf der Bank. Zuletzt schaffte es der 29-Jährige dreimal in Folge nicht einmal aufs Matchblatt.

Zapped: «Die Pilgrims und der Löwe» erstmals bebildert

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

17.12.2025

Fussball-News

Beim Afrika-Cup verletzt. Sorgen für YB um Jaouen Hadjam

Beim Afrika-Cup verletztSorgen für YB um Jaouen Hadjam

Petkovic-Team überzeugt. Algerien am Afrika-Cup erstmals seit 2019 im Achtelfinal

Petkovic-Team überzeugtAlgerien am Afrika-Cup erstmals seit 2019 im Achtelfinal

Serie A. Inter schlägt Atalanta und erobert die Tabellenspitze zurück

Serie AInter schlägt Atalanta und erobert die Tabellenspitze zurück

Serie A. Milan besiegt Verona und übernimmt vorläufig die Tabellenführung

Serie AMilan besiegt Verona und übernimmt vorläufig die Tabellenführung

Du bist zwischen 17 und 95?. Das ist der weltbeste Fussballer deines Jahrgangs

Du bist zwischen 17 und 95?Das ist der weltbeste Fussballer deines Jahrgangs

FCZ-Boss Canepa über neues Stadion: «Ein Skandal, was da abgeht»

FCZ-Boss Canepa über neues Stadion: «Ein Skandal, was da abgeht»

23.12.2025

Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich zurück an Sven Hotz

Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich zurück an Sven Hotz

23.12.2025

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Sie verzauberten 2025 die Schweiz: Nun wollen sie die Welt erobern. Sydney Schertenleib, Livia Peng, Iman Beney und Géraldine Reuteler träumen sich zurück an die EM.

23.12.2025

Die besten Aussagen und Interviews des Jahres

Die besten Aussagen und Interviews des Jahres

17.12.2025

Ancillo und Heliane Canepa räumen Mendy-Flop offen ein

Ancillo und Heliane Canepa räumen Mendy-Flop offen ein

23.12.2025

