U17-WM in Katar: Die Schweizer Nati vor dem Spiel gegen Mexiko. Imago

Die Schweizer U17 hat sich an der WM in Katar als Gruppensieger für die K.o.-Phase qualifiziert. Vor dem Sechzehntelfinal gegen Ägypten stellt blue News die Schweizer Nachwuchskicker vor.

Die Schweiz steht an der U17-WM in der K.o.-Phase Die Schweiz trifft an der U17-WM in Kater im Sechzehntelfinal auf Ägypten.

Das Team von Luigi Pisino hatte am Montag dank des 3:1-Sieges gegen Mexiko die Gruppe F als Gruppenerster beendet. Ägypten qualifizierte sich als Gruppendritter der Gruppe E für die K.-o.-Phase.

Die Partie gegen Ägypten wird am Freitag, 14. November, um 14 Uhr Schweizer Zeit ausgetragen.

Théodore Pizarro

Pizarro wechselte im Sommer von Lausannes U19 zum SC Freiburg. Dort hat er seither fünf Spiele bestritten. Der 17-Jährige ist mit seinen 1.90 Metern ein echter Hüne. Er hat in der Gruppenphase der WM 2025 alle Spiele bestritten, musste danach aber aufgrund einer Verletzung am linken Knöchel abreisen.

Théodore Pizarro Geburtsdatum: 13.06.2008 (17)

Position: Torwart

Verein: SC Freiburg U19

Kader Cherif

Cherif hat in dieser Saison fünf Spiele in der U19 von YB bestritten, mehrmals sass er auch in der 2. Mannschaft (Promotion League) auf der Bank. In der Juniorennati durfte er im Jahr 2025 in zwei Testspielen das Tor hüten.

Kader Cherif Geburtsdatum: 11.01.2008 (17)

Position: Torwart

Verein: BSC YB U19

Noah Brogli

Bis Mitte September bestritt der 1.92-Meter-Turm einige Spiele in der 1. Liga Classic, danach schnupperte er vier Mal Super-League-Luft, wenn auch nur als Ersatzgoalie. In der Juniorennati kam Brogli im September und Oktober je einmal in einem Testspiel zum Einsatz.

Noah Brogli Geburtsdatum: 28.05.2008 (17)

Position: Torwart

Verein: FC Winterthur

Célestin Steimer

Der 16-Jährige wurde für den verletzten Théodore Pizarro nachnominiert. Steimer hütet bei Servette meist das Tor der U19, kam aber auch schon in der 1. Liga Classic zum Einsatz.

Célestin Steimer Geburtsdatum: 18.11.2008 (16)

Position: Torwart

Verein: Servette U19

Marco Correia

Correia kommt mehrheitlich als Rechtsverteidiger zum Einsatz und ist in Basels U19 ein sicherer Wert, genau so wie auch in der Juniorennati. Ende September hat er auch schon ein Spiel für die U21 des FCB bestritten.

Marco Correia Geburtsdatum: 24.02.2008 (17)

Position: Verteidigung

Verein: FC Basel U19

Justin Eglin

In Basels U19 hat Eglin schon das eine oder andere Mal die Kapitäns-Binde getragen. In der Nati ist das Basler Eigengewächs derzeit meist nur zweite Wahl.

Justin Eglin Geburtsdatum: 19.09.2008 (17)

Position: Verteidigung

Verein: FC Basel U19

Dario Kaufmann

Kaufmann spielt im Luzerner Nachwuchs und kommt meist über die rechte Seite. In der U17-Nati ist er noch kein Zugpferd.

Dario Kaufmann Geburtsdatum: 14.07.2008 (17)

Position: Verteidigung

Verein: FC Luzern U19

Olivier Mambwa

Der 16-Jährige ist mit Vollgas auf der Überholspur und kam in dieser Saison bei YB schon in drei Super-League-Spielen zum Einsatz. Bei seinem ersten Einsatz lieferte der Linksverteidiger einen Assist. Auch an der U17-WM führt kein Weg an ihm vorbei.

Olivier Mambwa Geburtsdatum: 05.12.2008 (16)

Position: Verteidigung

Verein: BSC Young Boys

Erblin Sadikaj

Er führt Luzerns U21 als Captain an, hat in dieser Saison aber erst drei Spiele bestritten, wobei er beim Saisonauftakt mit Rot vom Platz flog. In der U17-Nati steht der Innenverteidiger mehr auf dem Platz als daneben.

Erblin Sadikaj Geburtsdatum: 13.03.2008 (17)

Position: Verteidigung

Verein: FC Luzern U21

Aleksandar Sekulic

Er ragt 196 Zentimeter in die Höhe und ist damit der Herr der Lüfte. Für die U19 des FCZ hat er in dieser Saison fünf Spiele bestritten, in der Nati ist er noch keine unumstrittene Stammkraft, kommt aber doch regelmässig zum Zug.

Aleksandar Sekulic Geburtsdatum: 16.04.2008 (17)

Position: Verteidigung

Verein: FC Zürich U19

Miran Sinani

In der Basler U19 kommt er meist von der Bank, in der U17-Nati spielt er bislang auch noch keine grosse Rolle. Sein Potenzial ist aber unbestritten und genau deshalb hat er es ins WM-Kader geschafft.

Miran Sinani Geburtsdatum: 11.04.2008 (17)

Position: Verteidigung

Verein: FC Basel U19

Gil Zufferey

Gil Zufferey ist im Abwehrzentrum gesetzt und führt die U17-Nati als Kapitän an. Bei YB spielt er in der U19, durfte aber auch schon mit der U21 mit, allerdings ohne eingewechselt zu werden.

Gil Zufferey Geburtsdatum: 02.03.2008 (17)

Position: Verteidigung

Verein: BSC Young Boys U21

Ethan Bruchez

Bruchez spielt bei Lausanne in der U21 und hat bei seinen 12 Einsätzen in dieser Saison ein Tor erzielt und zwei vorbereitet. Im April debütierte er in der Super League, es ist bislang sein einziger Einsatz bei den Profis. In der U17-Nati kommt er fast immer zum Einsatz. Mal steht er in der Startelf, mal kommt er von der Bank.

Ethan Bruchez Geburtsdatum: 07.04.2008 (17)

Position: Mittelfeld

Verein: FC Lausanne-Sport

Leonit Ibraimov

Sieben Mal läuft er in dieser Saison bislang für St.Gallens U21 auf und erzielt dabei drei Tore. Im Mai 2025 debütierte er in der Super League – weitere Minuten bei den Profis kamen noch nicht dazu. Aktuell ist er in der U17-Nati meist nur Joker.

Leonit Ibraimov Geburtsdatum: 16.06.2008 (17)

Position: Mittelfeld

Verein: FC St.Gallen U21

Nico Lazri

Lazri lief in dieser Saison 11 Mal für die U21 des FCL auf und hat dort 3 Tore erzielt und eines vorbereitet – einmal fliegt er mit Gelb-Rot vom Platz. In der Juniorennati räumt er meistens im defensiven Mittelfeld auf.

Nico Lazri Geburtsdatum: 29.01.2008 (17)

Position: Mittelfeld

Verein: FC Luzern U21

Mladen Mijajlovic

Im Sommer 2025 wechselt Mladen Mijajlovic vom Aarauer Nachwuchs in die U19 des SC Freiburg. Dort hat er in zehn Spielen drei Tore erzielt und ebenso viele vorbereitet. In der Gruppenphase der WM wurde er zwei Mal als «Man of the Match» ausgezeichnet. Er gilt als eines der ganz grossen Talente.

Mladen Mijajlovic Geburtsdatum: 16.03.2008 (17)

Position: Mittelfeld

Verein: SC Freiburg U19

Jill Stiel

Im August 2025 sitzt Jill Stiel, ein Neffe von Goalie-Legende Jörg Stiel, bei einem Super-League-Spiel auf der Bank, kommt aber nicht zum Einsatz. In der U21 dagegen kommt er regelmässig zum Einsatz und hat schon einige Tore vorbereitet.

Jill Stiel Geburtsdatum: 01.05.2008 (17)

Position: Mittelfeld

Verein: FC Zürich U21

Jeremie Barererwa

Über die Jugend von Stade Nyonnais kam Barererwa im Sommer 2024 zu den Junioren von Lausanne. Da spielt der Stürmer bei der U19, wo er in dieser Saison dermassen beeindruckt hat, dass er bereits für die U21 in der Promotion League ran durfte.

Jeremie Barererwa Geburtsdatum: 01.10.2008 (17)

Position: Sturm

Verein: Lausanne U19

Giacomo Koloto

Anfang 2024 wechselte Koloto aus der Jugendabteilung des FC Zürich zu derjenigen des FC Basel. Da spielt er mit der U21 in der Promotion League, wo er in dieser Saison in neun Spielen viermal traf.

Giacomo Koloto Geburtsdatum: 31.01.2008 (17)

Position: Sturm

Verein: FC Basel U21

Adrien Llukes

Seit 2021 ist Llukes in der Jugend des FC Sion, hat aber bereits einen Profivertrag. Mitte Oktober durfte der 17-Jährige beim Remis gegen GC sein Debüt in der Super League feiern. Normalerweise spielt er für die U21 in der 1. Liga Classic. Da kommt er in dieser Saison auf vier Einsätze und einen Treffer.

Adrien Llukes Geburtsdatum: 21.07.2008 (17)

Position: Sturm

Verein: FC Sion

Nevio Scherrer

Scherrer durchlief die Juniorenabteilung des FC St.Gallen und ist zurzeit in der Promotion League für die U21 der Ostschweizer aktiv. In dieser Saison hat er in neun Spielen drei Treffer erzielt. Im letzten WM-Gruppenspiel hütete er in den Schlussminuten das Schweizer Tor – weil Goalie Pizarro verletzt raus musste und das Schweizer Wechselkontingent ausgeschöpft war.

Nevio Scherrer Geburtsdatum: 08.04.2008 (17)

Position: Sturm

Verein: FC St.Gallen U21

Sandro Wyss

Der 17-Jährige stürmt beim FC Luzern und durfte in dieser Saison beim 1:1 gegen Zürich im August sein Super-League-Debüt geben. Kurz vor der U17-WM kam er gegen Winterthur erneut zum Zug. Ansonsten spielt Wyss, der die Juniorenabteilung des FCL durchlief, in der U21 der Luzerner in der Promotion League. Da hat er in dieser Saison in neun Spielen ein Tor erzielt.