Jung, schnell, gefährlich: Diese 14 Talente haben 2024/25 richtig abgeliefert – und stehen bei der U21-EM in der Slowakei im Einsatz.

⚡ Geovany Quenda (18, Portugal, Sporting CP)

In der zweiten Mannschaft von Sporting dominierte Quenda die Liga 3 mit 14 Toren in 23 Spielen. Zudem wurde er mehrfach in den Profikader berufen. Der trickreiche Flügelspieler wird als einer der spannendsten Talente im portugiesischen Nachwuchs gehandelt.

Mit zwei Toren und einer Vorlage in nur 105 Minuten Spielzeit zeigt Quenda seine Effizienz. Der Flügelspieler bringt Tempo und Kreativität ins portugiesische Spiel. KEYSTONE

🛡️ Castello Lukeba (22, Frankreich, RB Leipzig)

Lukeba war in Leipzigs Abwehrzentrale gesetzt. In seiner zweiten Bundesliga-Saison überzeugte er mit Tempo, Antizipation und Spielaufbau. Mit über 40 Pflichtspielen auf internationalem und nationalem Niveau gehört er längst zur gehobenen Innenverteidigerklasse seiner Generation.

Der Innenverteidiger besticht durch seine Zweikampfstärke und Spielintelligenz. Mit einer Passquote von 90 Prozent ist er ein sicherer Aufbauspieler in der französischen Defensive. Jan Woitas/dpa

⚽ Nick Woltemade (23, Deutschland, VfB Stuttgart)

Woltemade wechselte im Sommer 2024 von Werder Bremen zum VfB Stuttgart – ein kluger Schachzug. In der Bundesliga blühte er auf, erzielte neun Tore und bereitete sechs weitere vor. Vor allem seine körperliche Präsenz im Strafraum und sein gutes Positionsspiel machen ihn zu einem klassischen Neuner mit Potenzial für höhere Aufgaben.

Mit vier Toren und zwei Assists in den ersten beiden Spielen ist Woltemade der Topscorer des Turniers. Seine körperliche Präsenz und Abschlussstärke machen ihn zum Schlüsselspieler der deutschen Offensive. Arne Dedert/dpa

🌟 Ethan Nwaneri (18, England, Arsenal)

Trotz seines jungen Alters kam Nwaneri unter Mikel Arteta zu mehreren Kurzeinsätzen in der Premier League. In der U21 und bei den Arsenal-Junioren war er dominant: zwölf Tore und acht Vorlagen in 19 Spielen. Er gilt als Ausnahmetalent, dem der Sprung ins erste Team bald dauerhaft gelingen dürfte.

Der jüngste Spieler im englischen Kader beeindruckt mit seiner Spielintelligenz und Technik. In der Premier League sammelte er bereits wertvolle Erfahrungen und gilt als eines der grössten Talente Englands. Ian Walton/AP/dpa

⚡️ Rodrigo Gomes (21, Portugal, Wolverhampton Wanderers)

Rodrigo Gomes kehrte nach einer starken Leihsaison in Braga zu den Wolverhampton Wanderers zurück und erhielt unter dem neuen Trainer erstmals echte Premier-League-Chancen. In 18 Einsätzen kam er auf zwei Tore und drei Vorlagen. Sein Tempo und seine Vielseitigkeit auf beiden Flügeln machen ihn zu einer interessanten Option für die Zukunft.

Der Flügelspieler von Wolverhampton Wanderers bringt Dynamik und Vielseitigkeit ins Spiel der portugiesischen U21. Mit seiner Erfahrung aus der Premier League und einem Marktwert von 15 Millionen Euro ist er ein wichtiger Bestandteil des Teams. KEYSTONE

🎯 Mathys Tel (20, Frankreich, Tottenham Hotspur)

Nach seinem Wechsel von Bayern zu Tottenham adaptierte Tel schnell an das Premier-League-Tempo. Als variabler Offensivspieler brachte er es in 34 Einsätzen auf sechs Tore. Seine Geschwindigkeit und Torgefahr sorgen dafür, dass Tottenham ihn gezielt weiterentwickeln will.

Der Stürmer, kürzlich von Bayern München zu Tottenham gewechselt, bringt Dynamik und Torgefahr mit. Mit einem Treffer und acht Abschlüssen in zwei Spielen zeigt er seine Offensivqualitäten. Martin Medòanský/TASR/dpa

🎩 Adam Karabec (23, Tschechien, Hamburger SV / Leihe von Sparta Prag)

Karabec wechselte im Sommer leihweise von Sparta Prag zum HSV, wo er sich schnell in die Startelf spielte. In der 2. Bundesliga war er als Spielgestalter aktiv und erzielte in 29 Einsätzen fünf Tore. Seine Übersicht und Technik machten ihn zu einem der auffälligsten zentralen Mittelfeldspieler der Liga.

Der offensive Mittelfeldspieler, derzeit vom Hamburger SV ausgeliehen, ist ein Schlüsselspieler für die tschechische U21. Trotz einer Niederlage im Auftaktspiel gegen England bleibt er ein Hoffnungsträger für sein Team. Marcus Brandt/dpa

🛡️ Jean-Mattéo Bahoya (20, Frankreich, Eintracht Frankfurt)

Bahoya überzeugte in seiner ersten Bundesliga-Saison mit Tempo, Dribblings und Offensivdrang. Bei Eintracht Frankfurt kam er regelmässig zum Einsatz, sowohl als Joker als auch in der Startelf. In 26 Pflichtspielen steuerte er drei Tore und vier Assists bei – ein starkes Debütjahr in Deutschland.

Der Flügelspieler von Eintracht Frankfurt bringt Tempo und Technik ins Spiel der französischen U21. Mit seiner Erfahrung aus der Bundesliga und einem Marktwert von 17 Millionen Euro zählt er zu den wertvollsten Spielern seines Teams. KEYSTONE

🎯 Jesús Rodríguez (19, Spanien, Real Betis)

Rodríguez entwickelte sich bei Real Betis zu einem verlässlichen Rotationsspieler. Der flinke Flügelspieler kam in La Liga auf über 20 Einsätze – vorwiegend als Einwechselspieler – und erzielte zwei Treffer. Seine Spielweise ist von Direktheit und Mut geprägt, was ihn in Sevilla zur beliebten Nachwuchshoffnung macht.

Der junge Flügelspieler von Real Betis hat sich in der Saison 2024/25 mit 21 Einsätzen und 2 Toren in der ersten Mannschaft etabliert. Bei der U21-EM zeigt er eine Passgenauigkeit von 82 % und bringt frischen Wind in die Offensive der Spanier. KEYSTONE

🧱 Jorrel Hato (19, Niederlande, Ajax Amsterdam)

Hato war in der Eredivisie nicht wegzudenken: Als linker Innenverteidiger führte er Ajax in einer turbulenten Saison mit Konstanz und Reife, die man einem 19-Jährigen kaum zutraut. 32 Einsätze, davon 31 als Startspieler, dazu Kapitän der U19 – Hato ist längst auf dem Zettel europäischer Topklubs.

Als Vize-Kapitän der Niederlande überzeugt Hato mit einer Passquote von 95 % und defensiver Stabilität. Seine Leistungen in der Eredivisie haben bereits das Interesse grosser Klubs geweckt. KEYSTONE

🎩 Harvey Elliott (22, England, Liverpool FC)

Elliott stand bei Liverpool in allen drei Wettbewerben regelmässig auf dem Platz. In der Premier League sammelte er acht Skorerpunkte (3 Tore, 5 Assists) und zeigte sich besonders im Zusammenspiel mit den Offensivkräften gereift. Seine Übersicht im Mittelfeld macht ihn zu einem wichtigen Kaderspieler für Arne Slot.

Elliott bringt Erfahrung aus über 140 Spielen für Liverpool mit. Im Turnier agiert er als kreativer Spielmacher und sorgt für Struktur im englischen Mittelfeld. John Walton/PA Wire/dpa

🔝 Conrad Harder (20, Dänemark, Sporting CP)

Harder spielte eine starke Saison bei Sporting und glänzte vor allem als Vorbereiter: 16 Assists in Liga und Pokal sprechen für sich. Als Flügelspieler mit Zug zum Tor zieht er das Interesse grosser Premier-League-Klubs auf sich – darunter Chelsea und Man United.

Top Performance vom Dänne KEYSTONE

🧠 Ian Maatsen (23, Niederlande, Aston Villa)

Maatsen wechselte im Winter fest von Chelsea zu Aston Villa und wurde dort zum Stammspieler. Der schnelle Linksverteidiger brachte Stabilität in die Defensive von Unai Emerys Team und war mit vier Assists auch offensiv gefährlich. Seine Laufstärke und Flanken machen ihn zur modernen Aussenbahnwaffe.

Der Linksverteidiger überzeugt mit Offensivdrang und defensiver Stabilität. Seine Leistungen in der Premier League machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil der niederländischen U21. Imago

🎥 Wilfried Gnonto (21, Italien, Leeds United)

Nach dem Abstieg aus der Premier League im vergangenen Jahr blieb Gnonto bei Leeds und spielte eine starke Championship-Saison. Mit zehn Toren und sieben Assists in 35 Spielen war er einer der auffälligsten Akteure. Seine Dynamik und sein Mut im Eins-gegen-eins machen den Ex-FCZler zu einem Hoffnungsträger für Italiens Offensive.

Ex-FCZ Stürmer Gnonto bringt Erfahrung aus der A-Nationalmannschaft mit und ist bekannt für seine Schnelligkeit und Dribbelstärke. Bei Leeds United hat er sich als Schlüsselspieler etabliert. Getty

