Mohamed Salah bangt um seine WM-Teilnahme. Nick Potts/PA Wire/dpa

Am 11. Juni eröffnet Gastgeber Mexiko gegen Südafrika die WM 2026. Während einige Superstars wie Lewandowski oder Osimhen die Quali verpassten, müssen andere wegen Verletzungen um ihre Teilnahme am Turnier in Nordamerika zittern.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehrere Topspieler wie Gnabry, Simons, Can und Rodrygo verpassen die WM verletzungsbedingt, oft wegen schwerer Knieverletzungen.

Weitere Stars wie Salah, Güler oder Gvardiol sind angeschlagen, ihre WM-Teilnahme ist ungewiss.

Die Häufung schwerer Verletzungen stellt zahlreiche Nationalteams kurz vor dem Turnier vor grosse Herausforderungen. Mehr anzeigen

Serge Gnabry

Für den Offensivspieler des FC Bayern München ist der Traum von der WM im Sommer bereits geplatzt. Gnabry hatte sich im Training der Münchner einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen. Die genaue Ausfallzeit des 30-Jährigen ist zwar nicht bekannt, doch das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada kommt definitiv zu früh.

Serge Gnabry fällt für die Fussball-WM aus. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Kylian Mbappé

«Nach den heutigen Untersuchungen wurde bei Kylian Mbappé eine Verletzung des Halbsenenmuskels im linken Bein diagnostiziert», teilte Real am Montag mit. Der französische Superstar wird den «Königlichen» damit im Saisonendspurt nicht mehr zur Verfügung stehen. Ob er bis zum Start der WM wieder fit wird, ist derzeit noch offen. Ein Ausfall des französischen Kapitäns wäre für den Weltmeister von 2018 ein herber Verlust.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 27, 2026

Xavi Simons

Noch übler erwischt hat es den Niederländer Xavi Simons. Der Mittelfeldspieler der Tottenham Hotspur zog sich in der Partie gegen die Wolverhampton Wanderers einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu. Dadurch fehlt Simons den Spurs nicht nur im Abstiegskampf der Premier League, auch die WM mit den Niederlanden wird er definitiv verpassen.

Xavi Simons (r) fällt für die WM aus. Martin Rickett/PA Wire/dpa

Emre Can

Ebenfalls aufgrund eines Kreuzbandrisses die WM verpassen wird Emre Can. Der Dortmunder zog sich seine Verletzung bereits im Februar gegen Bayern München zu. Bei der EM 2024 war der Mittelfeldspieler noch als Nachrücker in den Kader der deutschen Nationalmannschaft gerutscht.

Der Dortmunder Emre Can wird die WM verpassen. David Inderlied/dpa

Mohamed Salah

«Es ist noch zu früh, um eine Prognose abzugeben», sagte Liverpools Cheftrainer Arne Slot zu Salahs Verletzung. Unter tosendem Applaus verliess der Ägypter am Samstag das Spielfeld. Nach einem Dribbling in der Partie gegen Crystal Palace war Salah zu Boden gegangen und griff sich an den hinteren Oberschenkel. Bislang ist die Schwere der Verletzung noch unklar.

Arda Güler

Ebenfalls an einer Verletzung am Oberschenkelmuskel laboriert Arda Güler. Der türkische Mittelfeldspieler wird für Real Madrid in der restlichen Saison nicht mehr zum Einsatz kommen können und auch seine Teilnahme an der WM ist gefährdet. Doch wie spanische Medien berichten, sollte der Hoffnungsträger der Türkei bei einem regulären Heilungsverlauf rechtzeitig zum Turnier in Nordamerika wieder fit werden.

Ein WM-Ausfall von Arda Güler wäre für die Türkei ein herber Verlust. IMAGO/Yigit Örme

Eder Militão

Schlimmer sieht es für Gülers Mitspieler Eder Militão aus. Der brasilianische Innenverteidiger von Real Madrid wird die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko verpassen. Zunächst ging man beim Verteidiger nur von einer Zerrung aus, doch die MRT-Untersuchung habe auf Schlimmeres hingedeutet.

Laut einem Bericht der spanischen Sportzeitung «AS» muss sich der 28-Jährige einer Operation unterziehen, die zur Folge hätte, dass er für mehrere Monate ausfallen würde. Da Militão bereits zwei Kreuzbandrisse erlitten hatte, soll ihm laut dem Bericht zu einer OP geraten worden sein, um zukünftige Komplikationen vermeiden zu können. Weder Real Madrid noch der brasilianische Fussballverband bestätigen die Angaben des Berichts bislang.

Reals Eder Militão dürfte die WM wohl verpassen. John Walton/PA Wire/dpa

Josko Gvardiol

Zu Jahresbeginn zog sich der Verteidiger einen Bruch des rechten Schienbeins zu. Der Kroate wurde bereits operiert und befindet sich auf dem Weg der Heilung. Einem Bericht aus Kroatien zufolge soll Gvardiol in den nächsten Tagen bereits mit dem Lauftraining beginnen. Dies deutet darauf hin, dass der Heilungsprozess des Knochens abgeschlossen sei und nun wieder am Muskelaufbau gearbeitet werden müsse. Ob der ehemalige Leipziger rechtzeitig zur WM fit wird, steht allerdings noch in den Sternen.

Manchester Citys Josko Gvardiol (links) erlitt gegen Chelsea eine schwere Verletzung. sda

Estêvão

Wie Chelseas Interimstrainer Callum McFarlane bestätigt, wird der Brasilianer in dieser Saison für die Blues nicht mehr zum Einsatz kommen. Eine Verletzung des Oberschenkels würde dies unmöglich machen. Es ist bereits das zweite Mal in dieser Saison, dass der 18-Jährige eine Verletzung dieser Art erlitten hat. Die Verletzung soll in den nächsten Wochen konservativ behandelt werden, sodass keine Operation nötig ist. Ob er bis zum ersten Spiel der WM der Brasilianer gegen Marokko jedoch rechtzeitig fit wird, ist unklar.

Estêvão musste im Spiel gegen Manchester United verletzungsbedingt ausgewechselt werden. KEYSTONE

Rodrygo

Die WM definitiv verpassen wird Real Madrids Rodrygo. Im Ligaspiel gegen Getafe Anfang März stolperte er in einem Zweikampf und blieb unter Schmerzen liegen. Zwar spielte der 25-Jährige die Partie noch zu Ende, eine Untersuchung ergab aber einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Die WM in den USA, Mexiko und Kanada wird der Brasilianer dadurch nur von der Tribüne aus begleiten können.

Rodrygo verletzte sich nach seiner Einwechslung gegen Getafe sda

Hugo Ekitike

Der Franzose zog sich im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Liverpool und Paris Saint-Germain einen Achillessehnenriss zu und wird bis zum Jahresende ausfallen. Für den Stürmer ist der Traum von der WM dadurch bereits vorzeitig geplatzt.

Ekitike verletzt sich womöglich schwer 14.04.2026

Luka Modrić

Nach einem heftigen Zusammenprall mit Manuel Locatelli von Juventus hat sich Milans Luka Modrić einen Jochbeinbruch zugezogen. Der 40-Jährige ist in Mailand bereits erfolgreich operiert worden.

Operation nach Jochbeinbruch: Luka Modric (M). Nicola Marfisi/AGF via ZUMA Press/dpa

Nach dem Zwischenfall wurde der Mittelfeld-Stratege in der 80. Minute ausgewechselt. Untersuchungen ergaben eine Fraktur des linken Jochbeins, die einen chirurgischen Eingriff erforderte.

Die Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» berichtete, der Einsatz einer herkömmlichen Gesichtsmaske sei angesichts der Art der Verletzung denkbar. Für Prognosen sei es aber noch zu früh.

In Kroatien dürfte mit Blick auf die am 11. Juni beginnende Weltmeisterschaft der Genesungsverlauf genaustens verfolgt werden. Das Team von Trainer Zlatko Dalic trifft bei der WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko in der Vorrunde auf England, Panama und Ghana. Die Kroaten waren 2018 Vizeweltmeister und 2022 WM-Dritter.