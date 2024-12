Cristiano Ronaldo ist einer der Top-Stars mit einem im 2025 auslaufenden Vertrag. IMAGO/Power Sport Images

Was haben Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah und Manuel Neuer gemeinsam? Ihre Verträge laufen im Sommer 2025 aus. Weitere Top-Spieler reihen sich in diese Liste in. blue Sport liefert die Übersicht.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Verlängern oder ablösefrei wechseln? Mit diesen Fragen sehen sich zurzeit viele Klubs und Spieler konfrontiert. Davon betroffen auch einige Top-Stars.

So stehen die Chancen um eine Vertragsverlängerung oder einen etwaigen Transfer. Mehr anzeigen

Trent Alexander-Arnold

Ein Liverpooler Junge durch und durch. In der eigenen Jugend zum Profi gereift, ist der Aussenverteidiger bei den Reds nicht mehr wegzudenken. Im Alter von 17 Jahren unterschrieb Alexander-Arnold 2016 einen Vertrag bei den Grossen. Seither hat er für Liverpool über 300 Einsätze bestritten und stolze 85 Tore vorbereitet. Alles andere als eine Verlängerung seines Vertrags käme einer Überraschung gleich.

Schwer von Liverpool wegzudenken: Trent Alexander-Arnold. KEYSTONE

Leroy Sané

Im Juli 2020 kehrte Leroy Sané nach einem vierjährigen Abstecher zu Manchester City in die Bundesliga zurück. Der auf Schalke ausgebildete Flügelflitzer wechselte für 49 Millionen Euro zum FC Bayern München. Um seine Dienste werden sich einige Klubs bemühen. Gerüchte um einen Transfer in die Premier League halten sich hartnäckig. Arsenal und Manchester United sollen mögliche Interessenten sein, auch ein Transfer zu seinem Ex-Trainer Hansi Flick zu Barcelona scheint eine Option.

Geht Leroy Sané auch ab Sommer 2025 für Bayern auf Torejagd? dpa

Mohamed Salah

Zuletzt zeigte sich der Ägypter enttäuscht, dass Liverpool nach wie vor kein Verlängerungsangebot gemacht hat. «Ich bin mehr weg, als dass ich bleibe», sagte Salah Ende November. Jürgen Klopp lotste den Aussenläufer im Sommer 2017 nach Liverpool. In 370 Spielen für die Reds hat er 226 Tore geschossen und 101 vorbereitet. Auch in der aktuellen Saison läuft Salah heiss. In wettbewerbsübergreifend 21 Pflichtspielen hat er bereits 15 Tore geschossen. Wird Liverpool ab kommenden Sommer auf die Tore Salahs verzichten? Das weiss aktuell nicht mal der Spieler selbst ...

Mohamed Salah: 226 Tore in 370 Pflichstspielen für den FC Liverpool. KEYSTONE

Alphonso Davies

Auf der Playstation gibt es wohl keinen attraktiveren Aussenverteidiger wie Alphonso Davies: Er ist offensiv aktiv und im Sprintduell müssen sich die gegnerischen Stürmer sehr warm anziehen. Er ist quasi Verteidiger und Flügelspieler in einem – und das natürlich auch ausserhalb der Konsole im echten Fussball. Der FC Bayern will mit dem 24-Jährigen verlängern, doch bislang wurde keine Einigung erzielt. Das Wechselgerücht um Real Madrid hält sich weiter hartnäckig.

Bayern, Real oder ein anderer Top-Klub? Alphonso Davies ist heiss umworben. Tom Weller/dpa

Joshua Kimmich

Lange war unklar, ob Bayern München Joshua Kimmich in den eigenen Reihen halten will oder nicht. Nun will der deutsche Rekordmeister aber weiter auf die Dienste Kimmichs zählen. «Wir wollen die Gespräche mit ihm über eine Vertragsverlängerung jetzt zügig angehen», sagte Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen im November der «Abendzeitung». Ob auch Kimmich beim FCB bleiben will? Der Entscheid soll «wohlüberlegt sein», so der Mittelfeldspieler im November. Kimmich wechselte im Sommer 2015 von Stuttgart zum FC Bayern München und hat seither achtmal die Meisterschaft, dreimal den Pokal und einmal die Champions League gewonnen.

Joshua Kimmich spielt seit 2015 bei Bayern München. Sven Hoppe/dpa

Heung-min Son

Heung-min Son ist ein begnadeter Fussballer, doch nach Trophäen auf Klubebene sucht man in seinem Schrank vergebens. Ist mit 32 Jahren die Zeit reif für ihn, eine neue Herausforderung zu suchen? Gemäss «footboom1» soll Manchester United ein Auge auf den Südkoreaner geworfen haben. Tottenham wolle ihren Offensivmann aber von einer Verlängerung überzeugen. 2015 hat der Ex-Leverkusener bei den Spurs unterschrieben. 30 Millionen Euro überwies der Londoner Klub in Richtung Werkself.

Heung-min Son ist eine wichtige Stütze bei Tottenham. KEYSTONE

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne ist im aktuellen Kader von Manchester City am längsten bei den Skyblues. Sein Transfer 2015 für 76 Millionen Euro von Wolfsburg nach Manchester wurde von einigen Fans kritisch beäugt. Sie wurden schnell des Gegenteils belehrt. De Bruyne verhalf City zu sechs Siegen in der Premier League und dem Henkelpott in der Champions League. Die Zukunft von De Bruyne ist offen. City will ihn halten, aber gleichzeitig dem 33-jährigen Belgier keine Steine in den Weg legen, sofern er was Neues will. Gemäss «The Telegraph» hat der Klub seinem Spieler ein Angebot unterbreitet, ab kommender Saison für den Tochterklub New York City in der MLS zu spielen.

Manchester City will Kevin De Bruyne keine Steine in den Weg legen. Dave Thompson/AP/dpa

Jonathan Tah

Er steht auf der Wunschliste von Bayern München und weiteren Top-Klubs sehr weit oben: Jonathan Tah. Als 19-Jähriger wechselte der Innenverteidiger 2015 vom HSV zu Bayer Leverkusen. In der vergangenen Saison spielte er erstmals so richtig gross auf, holte mit der Werkself das Double und spielte sich auf den Einkaufszettel vieler Vereine. Tah gibts im Sommer zum Schnäppchenpreis, nämlich ablösefrei. Schon im vergangenen Transferfenster stand ein Wechsel zu Bayern München im Raum, doch Tah blieb bei Leverkusen. Folgt nun ein Wechsel im kommenden Sommer? Gut möglich. Tahs Berater Pini Zahavi sagte bei «Welt.de» Mitte November: «Wir hätten Leverkusen gern einen Transfererlös gebracht. Nun werden sie kein Geld bekommen. Das ist meiner Meinung nach ein Fehler.» Diese Aussage kann so interpretiert werden: Tah ist im Sommer weg.

Ein ablösefreier Wechsel im Sommer? Möglich bei Jonathan Tah. Hendrik Schmidt/dpa

Virgil van Dijk

«He's our centre half, he's our number 4, watch him defend and watch him score», so die ersten Phrasen vom Virgil-van-Djik-Song der Liverpool Fans zur Melodie von «Dirty Old Town». Auf Deutsch: «Er ist unser Innenverteidiger, er ist unsere Nummer 4, schau ihm beim Verteidigen zu und schau ihm beim Toreschiessen zu.» Van Dijk ist bei den Reds unumstrittener Abwehrchef und Captain – und das soll so bleiben. Vor wenigen Tagen hat Liverpool gemäss «The Athletic» dem Niederländer ein erstes Verlängerungsangebot unterbreitet.

Virgil van Dijk ist Liverpools Wortführer. Imago

Neymar

Mit Pauken und Trompeten hiess Saudi-Arabien im August 2013 den brasilianischen Filigrantechniker bei Al-Hilal willkommen. Die Neymar-Show bleibt bisher aber aus. Seine Verletztenakte ist dicker geworden, beim Wüstenklub kommt er grade mal auf sieben Einsätze. Neymar wird derweil mit seinem Jugenklub dem FC Santos in Verbindung gebracht, der erst kürzlich wieder in die höchste Spielklasse Brasiliens aufgestiegen ist.

Eines von den sieben Spielen, die Neymar für Al-Hilal aufläuft. sda

Lionel Messi

Für Inter Miami hat Lionel Messi mittlerweile 39 Spiele auf dem Buckel. 34 Tore und 18 Assists reihen sich in seine US-Statistik ein. Gerüchte um einen Abgang, beziehungsweise, um eine Nicht-Verlängerung seines Vertrags gibt es kaum welche. Der Grund: Sein Vertrag läuft erst im Dezember 2025 (zum Ende der MLS-Saison) aus.

Der Vertrag von Lionel Messi bei Inter Miami läuft erst im Dezember 2025 aus. Rebecca Blackwell/AP/dpa

Marco Veratti

Der italienische Mittelfeldterrier spielt seit September 2023 in Katar beim Al-Arabi SC. Seine Zukunft steht noch offen. Das Fussballspielen hat er jedenfalls nicht verlernt, wie das Video unten zeigt.

Cristiano Ronaldo

Der Transfer von Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr hat im Januar 2023 ein regelrechtes Euphorie-Feuer in Saudi-Arabien entfacht. Dutzende weitere Star sind dem saudischen Lockruf daraufhin gefolgt. In 82 Pflichtspielen, hat Ronaldo 73 Tore geschossen, Tore die Al-Nassr wohl liebend gerne auch über den kommenden Sommer auf das eigene Konto verbuchen will. Doch ein Spieler wie Ronaldo ist begehrt. So soll sich Galatasaray Istanbul bereits beim 39-Jährigen erkundigt haben. Ob sich der türkische Spitzenklub den Spitzenverdiener überhaupt leisten kann, ist fraglich.

Cristiano Ronaldo hat auch im Dress von Al-Nassr das Toreschiessen nicht verlernt. -/Saudi Press Agency/dpa

Manuel Neuer

Im November 2023 verlängerte der FC Bayern den Vertrag mit Manuel Neuer bis 2025. Die Verlängerung kam aufgrund einer Klausel automatisch zustande, da Neuer eine gewisse Anzahl Spiele bestritten hatte. Gemäss der «Bild» ist beim laufenden Arbeitspapier eine solche Klause nicht mehr integriert. So lässt Neuer seine Bayern-Zukunft offen. Nach dem 1:1 gegen Dortmund Ende November hält sich der 38-Jährige bedeckt: «Dazu (einer Vertragsverlängerung, d.Red.) gehören viele Faktoren. Wie es sich anfühlt, ob es Spass macht und was der Verein dazu sagt.»

Hängt Manuel Neuer eine 15. Saison bei Bayern an? Sven Hoppe/dpa

Ruben Vargas

Wagt Ruben Vargas den Sprung zu einem grösseren Klub? Der Nati-Spieler steht seit 2019 bei Augsburg unter Vertrag. Medienberichten zufolge könnte Vargas noch vor Vertragsablauf den FCA verlassen. Sevilla bekundet Interesse am Flügelspieler. Gemäss «fussballtransfers.com» will der Bundesligist 2,5 Millionen Euro für eine Verpflichtung vor Vertragsablauf.

Sevilla bekundet offenbar Interesse an Ruben Vargas. Tom Weller/dpa

Fabian Schär

Bei Newcastle ist Schär gesetzt. So soll der Innenverteidiger gemäss «Chroniclelive» bei den Magpies vor einer Verlängerung über 2025 hinaus stehen.

Fabian Schär über schwierige Momente, eine mögliche FCB-Rückkehr und die Gründe für den Nati-Rücktritt Nach 86 Länderspielen ist der Ostschweizer aus der Nati zurückgetreten. Stefan Eggli diskutiert mit Fabian Schär, dessen Jugendtrainer Axel Thoma und Chefredaktor Andreas Böni über seine Laufbahn, die ihn bis zu Newcastle United geführt hat. 13.11.2024

Weitere namhafte Spieler, deren Vertrag 2025 ausläuft

- David de Gea (Fiorentina)

- Frank Anguissa (Napoli)

- Ferland Mendy (Real Madrid)

- Thomas Partey (Arsenal)

- Harry Maguire (Manchester United)

- Paulo Dybala (AS Rom)

- Jorginho (Arsenal)

- Thomas Müller (Bayern München)