Die Schweizer Nationalmannschaft steht an der WM 2026 im Sechzehntelfinal. Es ist die vierte Weltmeisterschaft in Serie, in der die Nati die K.o.-Phase erreicht. Damit ist sie in einem elitären Kreis.

Exklusiver Kreis mit 3 Top-Nationen Diese Statistik zeigt, wie unfassbar konstant die Schweizer Nati an der WM ist

Darum geht’s Die Schweiz steht dank eines 2:1-Sieges gegen Kanada als Gruppensieger fest.

Für die Nati ist es die vierte WM in Serie, in welcher sie die K.o.-Phase erreicht. Das haben weltweit sonst nur Brasilien, Argentinien und Frankreich geschafft.

Was der Schweiz noch fehlt, ist der Exploit, auch das Achtelfinale zu überstehen.

Die Schweiz schlägt Kanada und holt sich damit den Gruppensieg. Damit hat sich die Nati ein weiteres Mal souverän das Ticket für die K.o.-Phase gesichert. Es ist die vierte WM in Serie, in welcher die Schweiz die Gruppenphase übersteht. Schon 2014, 2018, 2022 schaffte es die Schweiz in die K.o.-Phase. Damals wurde die WM noch mit 32 Teams ausgetragen und die Schweiz erreichte somit direkt die Achtelfinals, wo aber jeweils Schluss war.

So schnitt die Schweiz an den letzten drei WM-Endrunden ab 2014: Achtelfinal-Niederlage gegen Argentinien 0:1 n.V.

2018: Achtelfinal-Niederlage gegen Schweden 0:1

2022: Achtelfinal-Niederlage gegen Portugal 1:6

Es an vier Weltmeisterschaften in Serie in die K.o.-Phase zu schaffen, klingt nicht sonderlich beeindruckend, ist es aber. Dies zeigt ein Blick darauf, welche Länder aus Europa dieses Kunststück an den letzten vier Endrunden geschafft haben: Frankreich und die Schweiz. Ende der Liste. Auch weltweit kommen mit Brasilien und Argentinien nur zwei weitere Nationen dazu.

Das Scheitern der grossen Fussball-Nationen vor der K.o.-Phase Deutschland: 2018 und 2022 Out in der Gruppenphase

2018 und 2022 Out in der Gruppenphase Spanien: 2014 Out in der Gruppenphase

2014 Out in der Gruppenphase Portugal: 2014 Out in der Gruppenphase

2014 Out in der Gruppenphase England: 2014 Out in der Gruppenphase

2014 Out in der Gruppenphase Belgien: 2022 Out in der Gruppenphase

2022 Out in der Gruppenphase Niederlande: 2018 nicht für die WM qualifiziert

2018 nicht für die WM qualifiziert Italien: 2014 Out in der Gruppenphase, 2018, 2022 und 2026 nicht qualifiziert

2014 Out in der Gruppenphase, 2018, 2022 und 2026 nicht qualifiziert Kroatien: 2014 Out in der Gruppenphase

2014 Out in der Gruppenphase Uruguay: 2022 Out in der Gruppenphase

2022 Out in der Gruppenphase Mexiko: 2022 Out in der Gruppenphase

2022 Out in der Gruppenphase Kolumbien: 2022 nicht qualifiziert

Dass nur die Schweiz in dieser Statistik mit den Fussball-Grossmächten Brasilien, Argentinien und Frankreich mithalten kann, zeigt, wie konstant die Nati über die letzten Jahre geworden ist. Dass dies sonst keine andere Nation vorweisen kann, beweist zudem, dass es nicht selbstverständlich ist, die Gruppe zu überstehen.

Während Argentinien (2022) und Frankreich (2018) die letzten beiden Titel geholt haben und Brasilien immer mindestens das Viertelfinale erreichte, fehlt der Schweiz dieser Exploit noch. Vielleicht gelingt es dem Team von Murat Yakin ja im Jahr 2026.

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