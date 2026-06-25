Exklusiver Kreis mit 3 Top-Nationen
Diese Statistik zeigt, wie unfassbar konstant die Schweizer Nati an der WM ist
Die Schweizer Nati hat auch an der WM 2026 die Gruppenphase souverän gemeistert.
Keystone
Die Schweizer Nationalmannschaft steht an der WM 2026 im Sechzehntelfinal. Es ist die vierte Weltmeisterschaft in Serie, in der die Nati die K.o.-Phase erreicht. Damit ist sie in einem elitären Kreis.
Darum geht’s
- Die Schweiz steht dank eines 2:1-Sieges gegen Kanada als Gruppensieger fest.
- Für die Nati ist es die vierte WM in Serie, in welcher sie die K.o.-Phase erreicht. Das haben weltweit sonst nur Brasilien, Argentinien und Frankreich geschafft.
- Was der Schweiz noch fehlt, ist der Exploit, auch das Achtelfinale zu überstehen.
Die Schweiz schlägt Kanada und holt sich damit den Gruppensieg. Damit hat sich die Nati ein weiteres Mal souverän das Ticket für die K.o.-Phase gesichert. Es ist die vierte WM in Serie, in welcher die Schweiz die Gruppenphase übersteht. Schon 2014, 2018, 2022 schaffte es die Schweiz in die K.o.-Phase. Damals wurde die WM noch mit 32 Teams ausgetragen und die Schweiz erreichte somit direkt die Achtelfinals, wo aber jeweils Schluss war.
- 2014: Achtelfinal-Niederlage gegen Argentinien 0:1 n.V.
- 2018: Achtelfinal-Niederlage gegen Schweden 0:1
- 2022: Achtelfinal-Niederlage gegen Portugal 1:6
So schnitt die Schweiz an den letzten drei WM-Endrunden ab
Es an vier Weltmeisterschaften in Serie in die K.o.-Phase zu schaffen, klingt nicht sonderlich beeindruckend, ist es aber. Dies zeigt ein Blick darauf, welche Länder aus Europa dieses Kunststück an den letzten vier Endrunden geschafft haben: Frankreich und die Schweiz. Ende der Liste. Auch weltweit kommen mit Brasilien und Argentinien nur zwei weitere Nationen dazu.
- Deutschland: 2018 und 2022 Out in der Gruppenphase
- Spanien: 2014 Out in der Gruppenphase
- Portugal: 2014 Out in der Gruppenphase
- England: 2014 Out in der Gruppenphase
- Belgien: 2022 Out in der Gruppenphase
- Niederlande: 2018 nicht für die WM qualifiziert
- Italien: 2014 Out in der Gruppenphase, 2018, 2022 und 2026 nicht qualifiziert
- Kroatien: 2014 Out in der Gruppenphase
- Uruguay: 2022 Out in der Gruppenphase
- Mexiko: 2022 Out in der Gruppenphase
- Kolumbien: 2022 nicht qualifiziert
Das Scheitern der grossen Fussball-Nationen vor der K.o.-Phase
Dass nur die Schweiz in dieser Statistik mit den Fussball-Grossmächten Brasilien, Argentinien und Frankreich mithalten kann, zeigt, wie konstant die Nati über die letzten Jahre geworden ist. Dass dies sonst keine andere Nation vorweisen kann, beweist zudem, dass es nicht selbstverständlich ist, die Gruppe zu überstehen.
Während Argentinien (2022) und Frankreich (2018) die letzten beiden Titel geholt haben und Brasilien immer mindestens das Viertelfinale erreichte, fehlt der Schweiz dieser Exploit noch. Vielleicht gelingt es dem Team von Murat Yakin ja im Jahr 2026.