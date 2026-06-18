Auch Deutschland kann nach dem klaren Auftaktsieg gegen Curaçao auf das Sechzehntelfinal-Ticket schielen Keystone

Die WM-Gruppenphase wird zu einem komplizierten Rechenspiel. Doch mehrere Teams können in der 2. Runde schon für Klarheit sorgen.

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Wer die Vorrunde dieser Fussball-WM durchdringen will, sollte sich mit Mathematik gut auskennen. Der neue Modus des XXL-Turniers sieht vor, dass neben allen Siegern und allen Zweiten aus den zwölf Gruppen auch die besten acht Dritten weiterkommen.

Sechs Punkte sind Voraussetzung

Die Teams, die am zweiten WM-Spieltag den Sprung in die K.o.-Runde schaffen können, wollen aber nicht rechnen – und dafür so schnell wie möglich Klarheit. Notwendig für die sichere Qualifikation nach zwei Spielen ist die maximale Ausbeute von sechs Punkten. Notiz am Rande: Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich vor der Tordifferenz. Nach dem direkten Vergleich und der Tordifferenz zählt die Anzahl der erzielten Tore als nächstes Kriterium. Schliesslich käme die Fair-Play-Wertung in die Wertung und als letztes Kriterium die FIFA-Weltrangliste.

Die Teams, die das Ticket für die Sechzehntelfinals vorzeitig lösen können, sind Mexiko, Südkorea (beide Gruppe A), Schottland (Gruppe C), USA, Australien (beide Gruppe D), Deutschland, die Elfenbeinküste (beide Gruppe E), Schweden (Gruppe F), Frankreich, Norwegen (beide Gruppe I), Argentinien, Österreich (beide Gruppe J), Kolumbien (Gruppe K) sowie England und Ghana (beide Gruppe L).

Wer kann ausscheiden?

In bestimmten Konstellationen ist es möglich, dass Teams mit null Punkten bereits bei einer zweiten Niederlage am zweiten Spieltag ausscheiden. Treffen könnte es Tschechien, Südafrika (beide Gruppe A), Haiti (Gruppe C), Türkei, Paraguay (beide Gruppe D), Ecuador, Curaçao (beide Gruppe E), Tunesien (Gruppe F), Algerien, Jordanien (beide Gruppe J), Usbekistan (Gruppe K) sowie Kroatien und Panama (beide Gruppe L).