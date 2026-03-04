  1. Privatkunden
Abstiegsangst bei Top-Klubs Diese Teams stecken in der Krise

Moritz Meister

4.3.2026

Dem VfL Wolfsburg droht der erste Abstieg aus der Bundesliga.
Dem VfL Wolfsburg droht der erste Abstieg aus der Bundesliga.
Swen Pförtner/dpa

So langsam geht es in den europäischen Top-Ligen in die entscheidende Phase. Nicht nur der Kampf um die Meisterschaft und die europäischen Plätze sorgt dabei für Spannung. Auch der Abstiegskampf sorgt für Schweissperlen auf der Stirn so mancher Fans. Gerade da sich überraschend auch einige Hochkaräter in den Tiefen ihrer Ligen wiederfinden. 

Moritz Meister

04.03.2026, 18:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Wolfsburg bahnt sich der nächste Trainerwechsel an
  • Igor Tudor sieht viele Probleme bei den Tottenham Hotspur
  • Florenz steckt trotz internationaler Erfahrung im Abstiegskampf
  • Cömert und Ugrinics Valencia verschafft sich etwas Luft
Mehr anzeigen

VfL Wolfsburg

Deutscher Meister 2008/09, DFB-Pokalsieger 2014/15, regelmässiger Teilnehmer an den europäischen Wettbewerben und eines der teuersten Kader der Bundesliga. Der VfL Wolfsburg befindet sich tief im Abstiegskampf. Nach der deutlichen 0:4-Niederlage am Wochenende beim VfB Stuttgart, liegt das Team von Daniel Bauer auf dem vorletzten Tabellenplatz. 

«Wir haben die Gesamtsituation intensiv diskutiert und analysiert»

Sportchef Peter Christiansen

Bauer steht nicht zuletzt wegen des ausbleibenden Erfolgs in der Kritik, doch aktuell darf der Trainer-Novize weitermachen. Sportchef Peter Christiansen äusserte sich am Montag dazu wie folgt: «Wir haben die Gesamtsituation intensiv diskutiert und analysiert. Dabei sind wir zu der Auffassung gekommen, dass wir gemeinsam mit Daniel Bauer und seinem Trainerteam die richtigen Schlüsse ziehen, um gegen den HSV erfolgreich zu sein.»

Doch Namen von möglichen Nachfolgern kursieren bereits im Umfeld der «Wölfe». Und diese dürften bei den Fans Erinnerungen an glorreiche Zeiten wecken. Felix Magath soll laut «NDR» Interesse an einer Rückkehr nach Wolfsburg haben. Der einstige Meister-Trainer hat mit Ex-Nati-Goalie Diego Benaglio zudem einen Fürsprecher im Aufsichtsrat des Klubs. Neben Magath, der den Klub bereits in der Saison 2010/11 vor dem Abstieg rettete, wird auch Dieter Hecking mit einer Rückkehr in die Autostadt in Verbindung gebracht. 2015 führte Hecking den VfL zum DFB-Pokalsieg, in der vergangenen Saison scheiterte er allerdings an der Aufgabe, Bochum in der Bundesliga zu halten. Dennoch gilt er laut «Kicker» als heisser Kandidat darauf, den ersten Abstieg der Wolfsburger Vereinsgeschichte zu verhindern.

Tottenham Hotspur

Nach Jahren der Erfolglosigkeit gab es für die Fans der «Spurs» endlich mal wieder etwas zu feiern. Mit dem Gewinn der Europa-League konnte Tottenham die schwache Saison in der Liga noch kompensieren. Am Saisonende trennte man sich dennoch von Ange Postecoglou. Doch auch sein Nachfolger Thomas Frank konnte trotz hoher Transferausgaben das Ruder nicht herumreissen. 

Igor Tudor soll Tottenham Hotspur vor dem Abstieg retten. (Archivbild)
Igor Tudor soll Tottenham Hotspur vor dem Abstieg retten. (Archivbild)
Manu Fernandez/AP/dpa

So steht das Team aus dem Norden Londons zwar souverän im Achtelfinale der Champions League, in der Liga allerdings steckt man im Abstiegskampf. Mit Igor Tudor steht nun seit Kurzem wieder ein neuer Coach an der Seitenlinie, der das Team nun vor dem Abstieg bewahren soll. Doch der Kroate musste nach den letzten Spielen selbst anerkennen: «Im Moment hat die Mannschaft viele Probleme.» Lediglich vier Punkte haben die «Spurs» aktuell noch Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

«Im Moment hat die Mannschaft viele Probleme»

Igor Tudor

AC Florenz

Der zweifache italienische Meister aus Florenz stand in den Jahren 2023 und 2024 noch im Finale der Conference League. Aktuell hat das Team nach 27 Runden lediglich 24 Punkte auf der Habenseite und damit gerade genau so viele wie Lecce, welches den ersten Abstiegsplatz belegt. 

Dabei stehen beim Klub aus der Toskana durchaus einige Top-Spieler unter Vertrag. Goalie David de Gea, Linksaussen Robin Gosens und Mittelstürmer Moise Kean bringen es gemeinsam immerhin auf 113 Einsätze in der Champions League. Doch diese Klasse lassen die Mannen von Trainer Paolo Vanoli in der heimischen Serie A zu selten aufblitzen. Immerhin hat sich die Fiorentina aber einigermassen gefangen – die Toskaner lagen nach 17 Spieltagen mit nur einem Sieg noch am Tabellenende der Serie A.

Und europäisch darf Florenz auch dieses Jahr vom Finale in der Conference League träumen. Die Italiener stehen im Achtelfinale und treffen dort auf die Polen Raków Częstochowa.

Valencia 

Der Klub der beiden Nati-Spieler Eray Cömert und Filip Ugrinic konnte sich durch Siege in den letzten Wochen etwas Luft im Abstiegskampf der LaLiga verschaffen. Doch bei noch zwölf ausstehenden Runden darf sich Valencia auf dem aktuell Fünf-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz noch nicht ausruhen. 

2000 und 2001 stand der Klub jeweils noch im Final der Champions League, zog dort aber gegen Real Madrid und Bayern München den Kürzeren. Zuletzt nahm Valencia in der Saison 2019/20 an der Königsklasse teil.

 Eray Cömert steckt mit dem Valencia mitten im Abstiegskampf.
 Eray Cömert steckt mit dem Valencia mitten im Abstiegskampf.
sda

