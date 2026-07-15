Cyrill Müller hat zwei grosse Träume. Der 19-Jährige möchte einerseits einmal um die Welt Rennen und damit einen Rekord aufstellen, andererseits träumt er von einer Karriere als Fussball-Profi.

Darum geht’s Der 19-jährige Cyrill Müller plant mit «Run the Orbit» in weniger als 500 Tagen rund 20'000 Kilometer um die Welt zu laufen und damit einen Weltrekord aufzustellen.

Parallel verfolgt er weiterhin seinen Traum vom Profifussball. Nach Stationen unter anderem in Malaga trainiert er wieder beim FC Rapperswil-Jona und hofft auf den Sprung in die erste Mannschaft.

Als ersten Härtetest will Müller Ende Juli die 300 Kilometer von Genf nach Zürich in 35 Stunden laufen. Ob die Weltumrundung wie geplant startet, hängt auch davon ab, ob sich für ihn im Fussball eine neue Chance ergibt. Zusammenfassung erstellt mit

20'000 Kilometer, rund 500 Tage und ein Ziel, das kaum grösser sein könnte: Cyrill Müller will zu Fuss einmal um die Welt laufen. Für viele klingt das nach einer verrückten Idee – für den 19-Jährigen ist es ein Lebenstraum. Allerdings ist es nicht der einzige. Denn parallel hofft er noch immer auf den Durchbruch als Profifussballer.

«Run the Orbit» nennt Cyrill Müller sein Projekt, welches ihn einmal um den Globus führen soll. Vom Zürcher Sechseläutenplatz soll ihn die Route über Polen, Belarus und Russland bis nach Tokio führen. Anschliessend geht es per Flugzeug nach Los Angeles, danach wieder laufend quer durch die USA bis nach New York. Ein weiterer Flug bringt ihn nach Gibraltar, ehe er die letzten Kilometer zurück in die Schweiz absolviert.

Um die total 20'000 Kilometer zu absolvieren, will er täglich zwei Halbmarathons laufen, für die er je 1,5 bis 2 Stunden budgetiert. An seine körperlichen Grenzen wird er dabei planmässig nicht stossen: «Generell regeneriere ich recht schnell», erklärt Müller, der sich den verschiedenen Gefahren und Challenges seines Projektes aber bewusst ist: «Ich muss nur einen Fehltritt machen und wäre direkt eine Zeit lang raus.»

Begleitet werden soll der Weltrekordversuch von einem Wohnmobil mit Freunden. Geplant sind zudem regelmässige Video-Updates, die das Abenteuer dokumentieren. Finanzieren will er sich das Ganze mit Sponsoren – Müller rechnet mit Kosten von insgesamt rund einer Million Franken.

Beim Nachtlauf hat es Klick gemacht

Den Ursprung nahm das Projekt bei einem Nachtlauf entlang der Linth. Da sei er 40 Kilometer gerannt und habe sich überlegt, was er überhaupt will im Leben und kam zum Schluss: «Etwas Sportliches und dabei die Welt sehen und vielleicht noch andere Menschen inspirieren.» Da habe es plötzlich Klick gemacht und er fasste den Entschluss, einmal um die Welt zu Rennen. Die Welt zu entdecken sei schon zuvor sein Traum gewesen, damals noch als Fussball-Profi.

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Denn bevor der Extremlauf überhaupt ein Thema wurde, drehte sich bei Müller alles um den Fussball. Über seinen Dorfverein schaffte er den Sprung in die Nachwuchsabteilung des FC Rapperswil-Jona. Ein Angebot der Grasshoppers lehnte er damals sogar ab. Später durfte er beim SC Freiburg vorspielen.

Doch die Freude verfliegt und Müller ist nicht bereit, alles auf die Karte Fussball-Profi zu setzen. Also beginnt er eine Lehre als Hochbauzeichner. Diese bricht er nach neun Monaten ab – weil völlig unverhofft ein Angebot aus Spanien reinflattert.

Ein spanischer Scout habe ihn bei einem Probetraining in Zürich gesichtet und dann nach Malaga eingeladen. Müller versucht sein Glück, spielt in Spanien vor und wird tatsächlich aufgenommen: «Da hatte ich recht viel Glück, dass sie mich genommen haben, weil sie haben dringend einen Aussenverteidiger gebraucht.»

Also packt der damals 16-Jährige seine Sachen und zieht nach Malaga. Die ersten ein bis zwei Wochen waren die Eltern noch dabei, danach ist er auf sich alleine gestellt. Eine Sprachbarriere gab es immerhin nicht, wie Müller erklärt: «Wir hatten so viele internationale Spieler, da war eigentlich alles auf Englisch.»

Ein Jahr spielt Müller bei Malaga in der U18, entscheidet sich danach aber gegen einen Verbleib: «Das war ein Minimum-Gehalt was sie mir geboten haben, damit konnte ich nicht auf eigenen Beinen stehen.» So kehrt Müller zurück in die Schweiz, entscheidet sich nach einem kurzen Zwischenstopp in Schaffhausen dann aber, die Fussball-Karriere erstmal zu beenden und es später nochmals zu versuchen.

«Ich möchte einmal das Nati-Shirt tragen»

In der Zwischenzeit hat Müller sein Ultrarunner-Projekt angestossen und geplant. Doch während der Traum von der Weltumrundung Form annimmt, taucht auch der Traum vom Profifussball wieder auf. Müller trainiert seit kurzem wieder beim FC Rapperswil-Jona, pendelt dort zwischen A-Junioren und U20 und hofft auf eine Chance in der ersten Mannschaft. Genau deshalb steht Müller aktuell vor einer schwierigen Entscheidung: «Ich bin im Zwiespalt», sagt er. «Vielleicht greife ich zuerst nochmals als Profifussballer an und verschiebe den Weltlauf. Denn nach so einem Projekt wird es wohl schwierig, nochmals Profi zu werden.»

Ob die Weltumrundung tatsächlich wie geplant startet, hängt deshalb auch davon ab, ob er in Rapperswil den Sprung in die erste Mannschaft schafft. Denn der Fussball liegt bei Müller in der Familie. Sein Vater spielte in der Challenge League, sein Onkel einst für den FC Zürich und er selbst sagt: «Ich möchte einmal jedes Wochenende in einem vollen Stadion spielen. Mein grösster Traum wäre es, das Nati-Shirt zu tragen.»

300 Kilometer als erster Härtetest

Ein erstes, öffentliches Ultrarunner-Ausrufezeichen möchte Müller aber auf jeden Fall schon sehr bald setzen. Vom 31. Juli bis 1. August plant er einen Lauf von Genf nach Zürich. 300 Kilometer will er in nur 35 Stunden rennen und ist sich der ambitionierten Ziele durchaus bewusst: «Das wäre eine Pace von sieben Minuten pro Kilometer – ohne Pause oder Verpflegung.»

Erfahrungen mit Ultramarathons hat Müller schon gemacht – das weiteste waren bisher 100 Kilometer und der 19-Jährige sagt rückblickend, dass sich bei solchen Distanzen viel im Kopf abspiele: «Da dachte ich nach 60 Kilometern auch: Was mache ich da überhaupt? Nach 80 Kilometern ging es mir aber wieder perfekt.»

Die ersten 300 Kilometer sind für Cyrill Müller auf jeden Fall weit mehr als ein Testlauf – sie könnten der erste Schritt auf dem Weg zu einem Weltrekord sein. Oder doch der Startschuss in die zur Seite gelegte Fussball-Karriere? Eines ist sicher, an der Kondition wird es bei ihm nicht scheitern.