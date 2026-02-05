Alessandro Romano im Trikot der AS Roma. Mittlerweile spielt der junge Schweizer auf Leihbasis bei Serie-B-Klub Spezia Calcio. imago

Auf der Suche nach den vielversprechendsten Fussball-Talenten der Schweiz kommt man an Alessandro Romano nicht vorbei. Der U20-Nati-Spieler gab kürzlich für die AS Roma sein Debüt in der Serie A. Im Gespräch mit blue Sport verrät der 19-Jährige, warum Granit Xhaka sein Vorbild ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anfang Januar gab der 19-jährige Schweizer Alessandro Romano für die AS Roma sein Debüt in der Serie A.

Mit blue Sport spricht der junge Mittelfeldspieler über seine Entwicklung und den Leihwechsel in die Serie B: «Hier kann ich Erfahrungen sammeln und lernen, mich durchzusetzen.»

Sein grosses Vorbild ist Nati-Captain Granit Xhaka. «Von klein auf schaue ich zu ihm auf. Ich bin auch Linksfuss wie er und spiele auf der gleichen Position», sagt Romano, der in der U20-Nati spielt. Mehr anzeigen

Es ist Dreikönigstag, der 6. Januar. Die AS Roma spielt auswärts gegen Lecce. 85 Minuten sind gespielt, die Römer führen 2:0 und Trainer Gian Piero Gasperini nimmt seinen vierten Wechsel vor. Er bringt Alessandro Romano ins Spiel.

Der 19-jährige Schweizer, der normalerweise im U20-Team der Römer in der Primavera spielt, kommt zum Handkuss, weil viele Roma-Spieler an diesem Tag fehlen. Aufgrund von Verletzungen, Sperren oder weil sie beim Afrika-Cup sind.

Für Romano ist es das Debüt in der Serie A. Und nicht nur deshalb ein ganz spezielles Spiel für den Mittelfeldspieler. «Es war in Lecce, der Heimat meiner Mutter und am Geburtstag meines Vaters. Das machte es noch schöner», sagt Romano im Gespräch mit blue Sport. «Und dann habe ich auch noch erfahren, dass ich der erste Schweizer bin, der je im Roma-Trikot gespielt hat. Darauf bilde ich mir jetzt nichts ein, aber es ist sicher speziell.»

Durfte im Januar seine ersten Minuten in der Serie A sammeln: Alessandro Romano (links). imago

Nur vier Tage später darf der junge Schweizer erneut bei den Profis ran. Beim Heimspiel gegen Sassuolo wird er erneut in den Schlussminuten eingewechselt. «Ich muss sagen, das war imposant. Vor 60'000 Fans im Olimpico – das werde ich nie vergessen.»

Leihwechsel in die Serie B ist kein Rückschritt

Es bleiben seine vorerst letzten Einsätze an der Seite von Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy und Co. Kurz nach dem Sassuolo-Spiel verkünden die Römer, dass Romano – wie seit Ende Dezember geplant – bis Ende Saison an Serie-B-Klub Spezia Calcio ausgeliehen wird.

Für den Winterthurer ist das aber kein Rückschritt. Ganz im Gegenteil. «Hier kann ich tagtäglich auf hohem Niveau im Männerfussball Erfahrungen sammeln und lernen, mich durchzusetzen. Ich will so viele Spielminuten sammeln wie möglich. Das brauche ich nun für die nächsten Schritte in meiner Entwicklung.»

Bei Spezia sammelt Romano Spielpraxis im Erwachsenenfussball. imago

Zwei Tage nach seiner Ankunft in La Spezia darf er gegen Palermo schon eine halbe Stunde lang spielen, eine Woche später mehr als eine Stunde und am vergangenen Wochenende spielt Romano gegen Sampdoria erstmals durch. «Ein gelungener Anfang», fasst es der U-Nati-Spieler zusammen.

Die Fussballer-Familie Romano

Trotz seines jungen Alters wirkt der Teenager sehr reif. Was wohl auch daran liegt, dass er bereits als 16-Jähriger mehr oder weniger auf sich allein gestellt war. Damals verliess er die Nachwuchsabteilung des FC Winterthur und wagte den Schritt ins Ausland. Weg von der Familie, ganz allein. Klubs aus England, Deutschland und Italien buhlten um ihn. «Als ich nach Rom eingeladen wurde, wusste ich aber schnell, dass hier meine Zukunft liegt.»

Einfach sei der Schritt aber nicht gewesen. «In den ersten Monaten war es sehr schwierig. Aber ich war und bin täglich in Kontakt mit meinen Eltern und meinen Geschwistern», erklärt Romano. Er kriege von der Familie auch oft Besuch. «Mein Papa arbeitet in Turin und ist oft da, wenn er frei hat.»

Umberto Romano war einst Cheftrainer beim FC Winterthur und arbeitete im Staff von Lausanne und dem FCZ. Aktuell ist er beim FC Torino angestellt. Keystone

Alessandros Vater ist Umberto Romano. Er war unter anderem Cheftrainer beim FC Winterthur (2017) und gemeinsam mit Murat Ural für ein paar Spiele Interimstrainer beim FC Zürich nach dem Abgang von Bo Henriksen Anfang 2024. Aktuell ist Umberto Romano zweiter Assistenztrainer beim FC Torino. Bruder Luca (21) spielt beim SC Kriens in der Promotion League.

Nati-Captain Granit Xhaka als grosses Vorbild

Eine echte Fussballer-Familie sind sie, die Romanos. Mit Alessandro als ungeschliffenen Diamanten, der nach einer grossen Karriere strebt. Im Moment fokussiere er sich voll auf seine Entwicklung bei Spezia Calcio. Wie jeder junge Fussballer träumt aber selbstverständlich auch er von Titeln und Trophäen – und von vielen Spielen in der Nationalmannschaft.

Seit der U16 spielt Romano in den Schweizer Auswahlteams. In der U18- und U19-Nati war er Captain, im Oktober machte er sein erstes Spiel in der U20. Als «junger Leader» beschreibt er sich selbst. «Ich bin keiner, der auf dem Platz rumbrüllt. Aber ich versuche auf die Mitspieler zuzugehen, auch neben dem Platz. Wenn es auf dem Feld einmal nicht so läuft, wie es soll, kann ich das aber auch lautstark mitteilen.»

Ein geborener Anführer also, wie sein grosses Vorbild: Granit Xhaka. «Von klein auf schaue ich zu ihm auf. Ich bin auch Linksfuss wie er und spiele auf der gleichen Position. Vor allem bewundere ich aber Xhakas Leadership auf dem Platz», schwärmt Romano, der auch den italienischen Pass besitzt. «Ich schaue aber allgemein viel Fussball und beobachte jeweils die Spieler, die auf meiner Position zum Einsatz kommen. Von den Top-Spielern kann man immer etwas lernen.»

