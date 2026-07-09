«Ich bin stolz, wenn ich auf den Platz trete und die Hymne höre.» Gregor Kobel hat sich mit der WM einen Buben-Traum erfüllt und hexte unsere Nati gegen Kolumbien in den Viertelfinal. Er wollte einst selbst mit gebrochenem Arm trainieren.

Es waren grosse Fussstapfen, in die Gregor Kobel (28) nach dem Rücktritt von Yann Sommer zu treten hatte. Doch spätestens nun, nachdem er im Penaltyschiessen gegen Kolumbien zum WM-Held wurde, kann man sagen: Kobel ist so richtig in der Nati angekommen. Als verlässliche Kraft, und auch als Führungsspieler.

Dabei hilft es ihm mental, dass seine Verlobte Anna und das gemeinsame Töchterchen (1) vor Ort sind und er sie manchmal sehen kann. «Das ist super wichtig», sagt er, «ich bin ein Familienmensch und liebe meine Familie sehr. Es ist wichtig, dass du einen kleinen Ausgleich hast mit der Familie. Um runterzukommen und dann wieder mit Power in die Spiele zu gehen. Muri gibt uns Freiheiten, das schätze ich sehr.»

Doch wie tickte Kobel selbst als Kind? In der blue Sport Doku «Gregor Kobel – Vom Züri-Knirps zum BVB-Riesen» erinnerten sich zwei ehemalige Nachwuchstrainer an den jungen Gregi. Und die Familie stellte auch Fotos vom kleinen Gregor Kobel zur Verfügung.

Auch bei den Junioren stets der Grösste: Gregor Kobel. zVg

Nachwuchstrainer sah in Kobel einen Stürmer

Alles beginnt beim FC Seefeld. Sein einstiger F-Junioren-Trainer Marc Caprez erzählt in der Doku: «Gregi war ein sehr angenehmer Junior, sehr diszipliniert.» Sein Vater Peter Kobel, ein Ex-Eishockeyspieler von Davos, den ZSC Lions und Kloten, wollte laut Caprez, dass der kleine Gregor im Tor steht. Caprez selbst sei nicht so ein Fan davon gewesen, weil man früher einfach die schlechteren Kinder ins Tor stellte – aber Kobel sei «ein riesiger Kicker» gewesen, sagt Caprez. «Als Trainer war ich natürlich froh, einen Feldspieler zu haben, der ein paar Tore schiesst.»

Später geht Kobel zu GC und trifft dort auf Fred Zbinden als Goalietrainer. Dieser erzählt eine Geschichte über Kobels Ehrgeiz. Einmal hätten die Goalies im Schneepflotsch alle nur noch geschlottert, da habe er gesagt: «So, fertig jetzt. Gehen wir unter die warme Dusche!»

«Und dann sagt Greg: ‹Sie, Herr Zbinden, muss das sein? Die Trainingszeit ist noch nicht vorbei.› Und du bist dort gestanden und hast gefroren und der andere denkt nur ans Trainieren. Das ist Gregi.» Und genau darum schaffte er den Schritt zum Nati-Star.

Gregi wollte selbst mit Gips am Arm trainieren

GC bot damals auch Goalie-Camps für Familienferien im Ausland an. «Gregi war natürlich auch immer dabei. Und wenn andere in der Badi waren, haben wir bei 30 Grad trainiert. Und was machen die Jungs nach dem Training? Sie gehen in den Indoor-Pool und ‹gumpen› dort weiter.» Und dabei habe sich Kobel den Arm gebrochen. «Und was passiert am nächsten Tag im Training? Gregi steht wieder auf dem Fussballplatz und will mittrainieren, trotz des Arms im Gips.» Zbinden denkt, dass Kobel damals nur lange Haare trug, «damit man nicht jede Schramme im Gesicht sieht».

Selbst mit Gips am Arm ging Gregi auf den Platz. zVg

Zbinden, der erste Goalie-Trainer, durfte dabei mitfeiern, als Kobel seinen ersten Profi-Vertrag in Hoffenheim unterschreibt – er wird von der Familie eingeladen. Das zeige, wie bodenständig Kobel geblieben sei, auch als er ein Star wurde. «Aber du weisst, woher du kommst und denkst an Leute. Das ist für mich so eine Geschichte fürs Herz.»

Disziplin und klare Ziele, aber auch Menschlichkeit – das zeigt auch eine Story von Marc Caprez. Er fragte immer wieder um ein Shirt von Kobel für das Klubhaus des FC Seefeld an – Papa Peter meinte, dass er erst ein Leibchen bringen werde, wenn sein Sohn etwas gewonnen habe. «Eine Woche nachdem er mit Stuttgart aufgestiegen ist, stand ich auf, um die Zeitung aus dem Briefkasten zu holen. Da war ein Shirt drin. Und er hat noch zwei Paar Schuhe dazugetan und Goalie-Handschuhe.» Das sei natürlich fantastisch gewesen. «Ich hatte brutal Freude», so Caprez.

Nun will der kleine Gregi aus dem Zürcher Seefeld mehr. Schon im Viertelfinal gegen Weltmeister Argentinien wird er mit Sicherheit gebraucht werden.

Die ganze Doku über Gregor Kobel im Video

21:33 Gregor Kobel: Vom Züri-Knirps zum BVB-Riesen Dortmunds Torhüter Gregor Kobel erreicht mit dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid einen Karrierehöhepunkt. Mit blue Sport spricht der 26-Jährige über seinen Werdegang und seine Ziele. Auch Weggefährten und Ex-Trainer kommen zu Wort.