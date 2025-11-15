Dieser umstrittene Elfmeter brachte die Nati auf Siegeskurs

Umstrittene Entscheidung nach Embolo-Aktion: Penalty oder Schwalbe? 15.11.2025

Ein Fehlpass, ein Sprint, ein Sturz: Breel Embolo holt gegen Schweden einen Elfmeter heraus – der Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoss, der VAR bestätigt. Ein richtiger Entscheid?

Gudmundsson spielt einen schlimmen Rückpass, den Embolo sich erläuft. Er kommt frei ins Duell mit Goalie Johansson. Der Keeper berührt Embolo am Bein – aber der Nati-Stürmer sucht gleichzeitig den Kontakt und hebt schon kurz vorher ab.

Eine knifflige Situation: Schiedsrichter Erik Lambrechts zeigt auf den Elfmeterpunkt – auch der VAR bestätigt den Entscheid. Zudem wird noch eine Rote Karte überprüft, aber es gibt neben dem Strafstoss für den gegnerischen Torhüter nur den Gelben Karton.