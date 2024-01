Elia trifft für Kongo im Afrika-Cup-Achtelfinal Kongo schlägt Ägypten im Penaltyschiessen 8:7 (1:1) und zieht in die Viertelfinals des Afrika-Cups ein. Das Führungstor der Kongolesen erzielt YB-Stürmer Meschack Elia. 29.01.2024

Kongo schlägt Ägypten im Penaltyschiessen und zieht in die Viertelfinals des Afrika-Cups ein. Das Führungstor der Kongolesen erzielt Meschack Elia, der den Young Boys damit weiterhin nicht zur Verfügung steht.

Meister YB verlor am Samstag in Basel mit 0:1 und blieb damit zum zweiten Mal in dieser Saison ohne eigenen Treffer. Die Berner schienen insbesondere Meschack Elia zu vermissen, der mit Kongo am Afrika-Cup spielt.

Am Sonntagabend setzten sich die Kongolesen gegen Ägypten im Penaltyschiessen durch. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Torschütze für Kongo: Meschack Elia.

Durch Kongos Viertelfinal-Einzug müssen die Youngs Boys nun weiter auf ihren zweitbesten Torschützen (nach dem abgewanderten Jean-Pierre Nsame) verzichten – mindestens für die nächsten zwei Spiele. Am Dienstag ist Yverdon im Wankdorf zu Gast und am Samstag spielt YB auswärts bei Lausanne-Sport.

Für Elia und Kongo geht es am Freitag gegen Guinea, wo mit Mohamed Ali Camara ein weiterer YB-Profi spielt, um den Halbfinal-Einzug. Gut möglich also, dass einer der beiden YB-Stars das Endspiel des Afrika-Cups am 11. Februar erreicht. Sollte das der Fall sein, verpasst entweder Elia oder Camara mit Sicherheit auch das schwierige Auswärtsspiel der Berner in Lugano am 10. Februar.