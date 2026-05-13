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Titel in Saudi-Arabien muss warten Dieses Slapstick-Eigentor in der 98. Minute verhindert Ronaldos Meisterparty

dpa

13.5.2026 - 09:30

Slapstick-Eigentor in der 98. Minute verhindert vorzeitigen Titelgewinn für CR7

Slapstick-Eigentor in der 98. Minute verhindert vorzeitigen Titelgewinn für CR7

13.05.2026

Portugals Fussballikone spielt am Abend mit Al-Nassr im wegweisenden Spiel gegen den ersten Verfolger. Lange sieht es nach der Meisterparty aus – doch dann kommt die Nachspielzeit.

,

DPA, Jan Arnet

13.05.2026, 09:30

13.05.2026, 09:33

Der frühere Weltfussballer Cristiano Ronaldo hat den vorzeitigen Gewinn des Meistertitels in Saudi-Arabien ganz knapp verpasst. Der 41-Jährige kam am Abend mit seinem Club Al-Nassr wegen eines Gegentores kurz vor dem Ende der Nachspielzeit nicht über ein 1:1 gegen Verfolger Al-Hilal hinaus. 

Mit 83 Punkten an der Tabellenspitze bleiben Ronaldos Titelaussichten bei noch einem Saisonspiel aber gut. Al-Hilal ist mit noch einer Partie mehr weiterhin fünf Punkte zurück. Al-Nassrs Torwart Bento verhinderte mit dem Eigentor die Titelparty unglücklich (90.+8). Die Führung hatte der frühere Leipziger Bundesliga-Profi Mohamed Simakan in der 37. Minute erzielt. 

Ronaldo ist seit Dezember 2022 in Saudi-Arabien aktiv, seitdem wartet der mehrfache Champions-League-Gewinner und Europameister von 2016 auf den Meistertitel. In dieser Saison erzielte der 41-Jährige bislang 26 Tore.

«Kopf hoch»

Auf Instagram schreibt CR7 nach der Partie: «Der Traum ist nah. Kopf hoch, wir müssen noch einen Schritt machen! Vielen Dank für die grossartige Unterstützung.»

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