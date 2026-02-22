  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spanien Djibril Sow schiesst den FC Sevilla zum Sieg

SDA

22.2.2026 - 16:10

Djibril Sow trifft schon wieder
Djibril Sow trifft schon wieder
Keystone

Djibril Sow präsentiert sich mit dem FC Sevilla in guter Form. Der Zürcher Mittelfeldspieler erzielt beim 1:0-Auswärtssieg gegen Getafe seinen vierten Saisontreffer.

Keystone-SDA

22.02.2026, 16:10

Nachdem Sow am letzten Wochenende beim 1:1 gegen Alaves bereits das einzige Tor seines Teams erzielt hatte, war er in Getafe, der Madrider Vorstadt, mit einem Flachschuss aus zwölf Metern in der 64. Minute für den Sieg verantwortlich. Sevilla spielte eine gute Stunde lang in Überzahl.

Ruben Vargas, der zweite Schweizer im Team der Andalusier, fehlt weiterhin verletzt.

Meistgelesen

Die USA gewinnen den Eishockey-Final gegen Kanada mit 2:1 nach Verlängerung ++ Schweizer Medaillen-Regen am letzten Tag
Basel gleicht aus: Traoré trifft vom Punkt zum 1:1
Sicherheitsleute erschiessen Bewaffneten in Trumps Residenz Mar-a-Lago

Videos aus dem Ressort

Vaduz – Xamax 1:0

Vaduz – Xamax 1:0

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Wil – Stade-Lausanne 1:0

Wil – Stade-Lausanne 1:0

Challenge League | 23. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Sion – YB 3:1

Sion – YB 3:1

Super League | 26. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Vaduz – Xamax 1:0

Vaduz – Xamax 1:0

Wil – Stade-Lausanne 1:0

Wil – Stade-Lausanne 1:0

Sion – YB 3:1

Sion – YB 3:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Challenge League. Vaduz gewinnt in der Nachspielzeit

Challenge LeagueVaduz gewinnt in der Nachspielzeit

Letztes Testspiel. Die Schweizer Nati spielt vor der WM gegen Jordanien

Letztes TestspielDie Schweizer Nati spielt vor der WM gegen Jordanien

So tickt der Nati-Star. Deshalb will Manuel Akanji auf keinen Fall Trainer werden

So tickt der Nati-StarDeshalb will Manuel Akanji auf keinen Fall Trainer werden