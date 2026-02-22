Djibril Sow trifft schon wieder Keystone

Djibril Sow präsentiert sich mit dem FC Sevilla in guter Form. Der Zürcher Mittelfeldspieler erzielt beim 1:0-Auswärtssieg gegen Getafe seinen vierten Saisontreffer.

Keystone-SDA SDA

Nachdem Sow am letzten Wochenende beim 1:1 gegen Alaves bereits das einzige Tor seines Teams erzielt hatte, war er in Getafe, der Madrider Vorstadt, mit einem Flachschuss aus zwölf Metern in der 64. Minute für den Sieg verantwortlich. Sevilla spielte eine gute Stunde lang in Überzahl.

Ruben Vargas, der zweite Schweizer im Team der Andalusier, fehlt weiterhin verletzt.