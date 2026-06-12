Mit Vizecaptain Dominik Schmid verliert der FC Basel eine Identifikationsfigur Keystone

Der FC Basel verliert mit Dominik Schmid einen Leistungsträger. Der Aussenverteidiger erfüllt sich mit dem Wechsel zu RB Salzburg den Traum eines Auslandabenteuers.

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Schmid war beim Double-Gewinner von 2025 eine unbestrittene Stammkraft und in den letzten drei Jahren der Feldspieler mit den meisten Einsatzminuten. Gemäss Medienberichten soll Salzburg rund drei Millionen Franken Ablöse für Schmid bezahlen.

Der 28-jährige Linksverteidiger besass in Basel noch einen für die nächste Saison gültigen Vertrag. In Salzburg verpflichtete sich Schmid für vier Jahre. Beim österreichischen Serienmeister soll er mithelfen, die Durststrecke seit dem letzten Titelgewinn 2023 zu beenden.

Schmid war im Sommer 2023 ablösefrei zu seinem Jugendverein FC Basel zurückgekehrt, nachdem er zuvor drei Saisons bei den Grasshoppers unter Vertrag gestanden hatte.