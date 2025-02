Dominique Blanc argumentiert: Der Romand möchte seine Funktionärs-Karriere in der UEFA fortsetzen Keystone

Dominique Blanc bleibt dem Fussball womöglich als Funktionär erhalten. Der scheidende Präsident des Schweizerischen Fussballverbandes stellt zur Wahl für das UEFA-Exekutivkomitee.

Keystone-SDA, hle, sda SDA

Der Romand ist einer von elf Kandidaten, die sich für insgesamt sieben zu besetzende Posten mit vierjähriger Amtszeit bewerben – ein achter Posten ist im UEFA-Exekutivkomitee für eine Frau reserviert, zwei weitere Personen werden mit einem Zwei-Jahres-Mandat gewählt. Der Urnengang findet am 3. April statt, der Nachfolger von Blanc an der Spitze des SFV wird am 24. Mai bestimmt.

Blanc, ein Unternehmer aus der Waadt, kann durchaus Argumente für seine Wahl vorbringen – nebst seiner Präsidentschaft im SFV. In einem Communiqué des SFV, in dem seine Kandidatur angekündigt wird, sind seine Verdienste aufgelistet: Er ist Vizepräsident des Verwaltungsrats der Women’s EURO 2024 SA und engagiert sich im Fussball seit Jahren auch international im Bereich für Menschenrechte und Nachhaltigkeit.

Er ist Mitglied des «FIFA Subcomittee for Human Rights and Social Responsibility», zudem präsidierte er die UEFA-Arbeitsgruppe für «Human Rights and Sustainibility» und ist er aktuell Special Advisor dieser Gruppe. Blanc sitzt zudem im Stiftungsrat der UEFA Children Foundation.