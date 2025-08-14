Mega-Bock von PSG-Keeper Chevalier – Romero stellt auf 2:0 13.08.2025

Nur einen Tag nach der öffentlichen Ausbootung von PSG-Stammkeeper Gianluigi Donnarumma unterläuft seinem Nachfolger Lucas Chevalier im Supercup gegen Tottenham ein grober Patzer. Das Netz ist entzückt.

Das ist bitter: In seinem ersten Einsatz für Paris Saint-Germain unterläuft Lucas Chevalier im Tor der Pariser ein grober Patzer. Nach einem Freistoss kann er den Kopfball von Tottenhams Christian Romero nicht richtig parieren und lenkt die Kugel ins eigene Tor ab (siehe Video oben).

Zwar verschuldet der Franzose damit den zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand, aber zu seinem Glück retten Kang-in Lee und Gonçalo Ramos die Pariser mit zwei späten Treffern ins Penaltyschiessen. Und dort kann sich Chevalier dann doch noch auszeichnen – der 23-Jährige pariert den Strafstoss von Micky van de Ven und sichert seinen Farben so den Sieg.

Weil dem Franzosen der Patzer aber nur knappe 24 Stunden nach der öffentlichen Ausbootung von PSG-Stammkeeper Gianluigi Donnarumma unterläuft, stürzt sich das Netz mit viel Häme auf das Gegentor der Pariser. Besonders in die Kritik gerät dabei Trainer Luis Enrique, der den überraschenden Wechsel auf der Goalieposition gemäss eigener Aussage ins Rollen gebracht hat.

Dass Donnarummas Schatten in Paris ein Problem für seinen neuen Torwart sein dürfte, weiss auch Enrique. Trotz des Patzers gegen Tottenham stellte sich der Trainer nach dem Spiel demonstrativ vor Chevalier. Noch auf dem Spielfeld umarmte er ihn überschwänglich. Bei der Pressekonferenz sagte der spanische Coach: «Lucas Chevalier war unglaublich. Ich freue mich für ihn.»

Die Reaktionen aus dem Netz

«Luis Enrique vor Donnarummas Haus»

«Trainer, die Wert darauf legen, dass Torhüter gut mit dem Ball umgehen können, anstatt sich auf ihre eigentliche Aufgabe zu konzentrieren – nämlich Bälle zu halten – sind wohl das ‹Wokeste›, was es in der Geschichte des Fussballs gibt. Sie verdienen es, dass ihnen ihre Trainerlizenzen entzogen werden. Warum sollte man Donnarumma loswerden?»

Managers who prioritize goalkeepers being good with their feet over their primary job-making saves, has to be the most woke thing in football history. They deserve to have their coaching badges revoked.



Getting rid of Donnarumma for what? — RMZZ (@BlancoRMzz) August 13, 2025

«Ich bin mir sicher, dass Donnarumma dieses Spiel gerade mit einem grossen Lächeln auf dem Gesicht schaut.»

I just know Donnarumma is watching this game with the biggest smile on his face right now — 🫵🏽 (@idoxvi) August 13, 2025

Weitere Reaktionen aus dem Netz

Donnarumma watching chevalier concede 2 goals from Tottenham😂 pic.twitter.com/bODNgSybsP — Dennoh (@CFC_dennoh) August 13, 2025

Gigio Donnarumma watching Chevalier right now… ajajajaja🤐 pic.twitter.com/UMWUuhHxFz — AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) August 13, 2025

Donnarumma at home right now pic.twitter.com/Prt5euZSvQ — Itsdaijon (@DaijonGordon) August 13, 2025

It’s a good thing PSG signed a goalkeeper who is good with his feet pic.twitter.com/CsK216yAsX — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 13, 2025

