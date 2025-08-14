  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Enrique sollte die Trainerlizenz verlieren» Donnarumma-Erbe Chevalier patzt gegen Tottenham und sorgt im Netz für Lacher

Tobias Benz

14.8.2025

Mega-Bock von PSG-Keeper Chevalier – Romero stellt auf 2:0

Mega-Bock von PSG-Keeper Chevalier – Romero stellt auf 2:0

13.08.2025

Nur einen Tag nach der öffentlichen Ausbootung von PSG-Stammkeeper Gianluigi Donnarumma unterläuft seinem Nachfolger Lucas Chevalier im Supercup gegen Tottenham ein grober Patzer. Das Netz ist entzückt.

Tobias Benz

14.08.2025, 08:00

Das ist bitter: In seinem ersten Einsatz für Paris Saint-Germain unterläuft Lucas Chevalier im Tor der Pariser ein grober Patzer. Nach einem Freistoss kann er den Kopfball von Tottenhams Christian Romero nicht richtig parieren und lenkt die Kugel ins eigene Tor ab (siehe Video oben). 

Zwar verschuldet der Franzose damit den zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand, aber zu seinem Glück retten Kang-in Lee und Gonçalo Ramos die Pariser mit zwei späten Treffern ins Penaltyschiessen. Und dort kann sich Chevalier dann doch noch auszeichnen – der 23-Jährige pariert den Strafstoss von Micky van de Ven und sichert seinen Farben so den Sieg.

Weil dem Franzosen der Patzer aber nur knappe 24 Stunden nach der öffentlichen Ausbootung von PSG-Stammkeeper Gianluigi Donnarumma unterläuft, stürzt sich das Netz mit viel Häme auf das Gegentor der Pariser. Besonders in die Kritik gerät dabei Trainer Luis Enrique, der den überraschenden Wechsel auf der Goalieposition gemäss eigener Aussage ins Rollen gebracht hat.

Dass Donnarummas Schatten in Paris ein Problem für seinen neuen Torwart sein dürfte, weiss auch Enrique. Trotz des Patzers gegen Tottenham stellte sich der Trainer nach dem Spiel demonstrativ vor Chevalier. Noch auf dem Spielfeld umarmte er ihn überschwänglich. Bei der Pressekonferenz sagte der spanische Coach: «Lucas Chevalier war unglaublich. Ich freue mich für ihn.»

UEFA-Supercup Highlights. PSG holt 0:2-Rückstand gegen Tottenham auf – und siegt im Penaltyschiessen

UEFA-Supercup HighlightsPSG holt 0:2-Rückstand gegen Tottenham auf – und siegt im Penaltyschiessen

Die Reaktionen aus dem Netz

«Luis Enrique vor Donnarummas Haus»

«Trainer, die Wert darauf legen, dass Torhüter gut mit dem Ball umgehen können, anstatt sich auf ihre eigentliche Aufgabe zu konzentrieren – nämlich Bälle zu halten – sind wohl das ‹Wokeste›, was es in der Geschichte des Fussballs gibt. Sie verdienen es, dass ihnen ihre Trainerlizenzen entzogen werden. Warum sollte man Donnarumma loswerden?»

«Ich bin mir sicher, dass Donnarumma dieses Spiel gerade mit einem grossen Lächeln auf dem Gesicht schaut.»

Weitere Reaktionen aus dem Netz

Das könnte dich auch interessieren

PSG – Tottenham 2:2 (6:5 n.P.)

PSG – Tottenham 2:2 (6:5 n.P.)

Super Cup 2025

13.08.2025

PSG nimmt den Supercup-Pokal in Empfang

PSG nimmt den Supercup-Pokal in Empfang

13.08.2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Meistgelesen

Hat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?
Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf
SUV-Fahrer überfährt Schüler, beschimpft ihn und fährt einfach weiter
Influencer-Paar stirbt bei Offroad-Unfall – Umstände unklar
Exodus bei Tesla – Top-Manager verlassen die Firma in Scharen

Fussball-News

England. Xhaka spricht von der wohl «grössten Herausforderung» der Karriere

EnglandXhaka spricht von der wohl «grössten Herausforderung» der Karriere

Er stellte kuriosen Bundesliga-Rekord auf. Das ist der neue FCB-Stürmer Moritz Broschinski

Er stellte kuriosen Bundesliga-Rekord aufDas ist der neue FCB-Stürmer Moritz Broschinski

Challenge League Highlights. Aarau nach Sieg im Wiederholungsspiel wieder Leader

Challenge League HighlightsAarau nach Sieg im Wiederholungsspiel wieder Leader

Verhandlungen laufen. Neue Rolle für Marco Reus beim BVB?

Verhandlungen laufenNeue Rolle für Marco Reus beim BVB?

Junge Wilde statt Altstars. Die neue Strategie der saudischen Fussball-Klubs

Junge Wilde statt AltstarsDie neue Strategie der saudischen Fussball-Klubs