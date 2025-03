Willem Geubbels traf zweimal und steht jetzt bei zehn Saisontoren Keystone

Der FC St. Gallen rehabilitiert sich mit dem 3:1-Heimsieg gegen die Grasshoppers für das 0:4 vor einer Woche in Winterthur. Willem Geubbels trifft zweimal.

Keystone-SDA SDA

Auch mit Jean-Pierre Nsame an seiner Seite bleibt Geubbels der Torgarant Nummer 1 der St. Galler in dieser Saison. Der Franzose traf nach Ablauf der Startviertelstunde mit einem Schlenzer zum 1:0 und nach einer knappen Stunde mittels Penalty zum 2:1. Keine zehn Minuten später machte Christian Witzig mit dem 3:1 alles klar. Für Witzig war es der siebte Saisontreffer, Geubbels steht bei zehn.

Für die Grasshoppers verlief das Gastspiel in St. Gallen fast von A bis Z unglücklich. Schon nach 22 Minuten sah Amir Abrashi für eine Notbremse an Nsame die Rote Karte. Zwar gelang den Gästen noch vor der Pause durch einen von Sonny Kittel verwandelten Penalty das 1:1, doch in der zweiten Halbzeit hatte GC erneut Pech. Saulo Decarli traf mit einem gewagten Tackling Ball und Gegenspieler, worauf Schiedsrichter Kanagasingam zusammen mit dem Video-Referee auf Penalty entschied.

Für St. Gallen war es der erste Sieg nach drei Spielen mit nur einem Punkt. Zum perfekten Abend fehlte nur das Tor von Nsame, das ihn zum besten Torschützen der Super-League-Geschichte gemacht hätte. Dieses verpasste er in der 89. Minute mit einem verschossenen Penalty.

Telegramm:

St.Gallen – Grasshoppers 3:1 (1:1)

18'887 Zuschauer. – SR Kanagasingam. – Tore: 16. Geubbels (Vandermersch) 1:0. 35. Kittel (Penalty) 1:1. 57. Geubbels (Penalty) 2:1. 66. Witzig (Nsame) 3:1.

St.Gallen: Zigi; Vandermersch (83. Faber), Stanic, Vallci, Yannick; Quintillà, Toma; Witzig (83. Csoboth), Akolo (78. Mambimbi), Geubbels (78. Daschner); Nsame (92. Cisse).

Grasshoppers: Hammel; Abels (69. Maurin), Decarli, Seko, Persson; Abrashi; Hassane, Meyer (83. Choinière), Kittel (46. Schmitz); Irankunda (68. Muci), Bojang (46. Ndenge).

Bemerkungen: 22. Rote Karte gegen Abrashi (Handspiel). 88. Hammel hält Penalty von Nsame. Verwarnungen: 35. Irankunda, 35. Vallci, 45. Bojang, 55. Decarli, 63. Vandermersch, 77. Hammel, 85. Seko, 86. Persson, 96. Yannick.