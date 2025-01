Schweden hat mit Alexander Isak und Viktor Gyökeres zwei Top-Stürmer am Start. IMAGO/Bildbyran

Der beste Torschütze im 2024 heisst Viktor Gyökeres. Kein Wunder, stehen die Top-Klubs Schlange. Auch Bayern soll nun am schwedischen Stürmer baggern. Landsmann Alexander Isak begeistert derweil in Newcastle.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alexander Isak startet in Newcastle durch. Dabei galt der Schwede einst bei Borussia Dortmund als Flop.

Landsmann Viktor Gyökeres trifft für Sporting Lissabon und in Nationalteam regelmässig ins Tor. Nun sollen auch die Bayern um den Angreifer buhlen.

Die Schweizer Nati trifft in der WM-Quali unter anderem auf Schweden. Damit kriegen es Manuel Akanji und Co. auch mit Isak und Gyökeres zu tun. Mehr anzeigen

Bei Borussia Dortmund durchgefallen, in Newcastle gefeiert: Alexander Isak hat eine erstaunliche Entwicklung hinter sich. Im Januar 2017 gewinnt der BVB das Wettbieten um das schwedische Supertalent von AIK Solna – der damals 17-jährige Stürmer bekam beim Revierklub einen Fünfjahresvertrag. Die Ablösesumme soll bei kolportiert neun Millionen Euro gelegen haben.

Doch der 1,90 Meter grosse Angreifer, der in seiner Heimat bereits als Nachfolger von Superstar Zlatan Ibrahimović gehandelt wird, fällt in Dortmund komplett durch. In zwei Jahren kommt Isak gerade mal auf 13 (Kurz-)Einsätze, ein mickriges Törchen gegen einen unterklassigen Gegner im DFB-Pokal ist die traurige BVB-Bilanz.

Zuerst wird Isak im Winter 2019 für ein halbes Jahr an den niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg ausgeliehen, ehe Dortmund den Spieler im Sommer für 15 Millionen Euro an Real Sociedad verkauft. In Spanien blüht Isak auf. In San Sebastián gelingen ihm bei 105 Liga-Einsätzen 33 Treffer.

Isaks komplettes Spiel überzeugt auch Shearer

Nach drei Jahren im Baskenland zieht der nun heissbegehrte Schwede weiter: 2022 legt Newcastle United 70 Millionen Euro auf den Tisch. Klub-Legende Alan Shearer schwärmte vom Neuzugang: «Er ist ein Paradebeispiel für einen modernen Stürmer», meinte der Newcastle-Rekordtorschütze bei «The Athletic». «Alexander ist ein Athlet, fast wie ein Turner. Er ist wendig, schnell, sehr gut am Ball und in der Lage, seine Mitspieler ins Spiel zu bringen.»

Newcastles Rekord-Transfer erfüllt die Hoffnungen vollauf. In bisher 89 Pflichtspiel-Einsätzen hat der 25-Jährige 50 Tore für die Magpies erzielt. Unter den Premier-League-Spielern haben nur Erling Haaland (105) und Mohamed Salah (73) wettbewerbsübergreifend mehr getroffen.

Alexander Isak traf auch am Dienstagabend im englischen League Cup gegen Arsenal. KEYSTONE

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nahm kürzlich Stellung zu der Entwicklung von Isak. «Bei uns war er noch nicht auf diesem Niveau und hatte diesen Durchschlag. Es war vom Timing vielleicht nicht der Moment, um ihm ausreichend Spielpraxis geben zu können und ihn weiterzuentwickeln.»

Für Shearer ist Isak gar – zusammen mit Liverpools Mo Salah – aktuell der beste Stürmer in der Premier League. Für einen Transfer müsste man Newcastle eine astronomische Summe zahlen, ist sich die englische Fussball-Legende sicher.

Gyökeres bester Torschütze 2024 – und bald bei Top-Klub?

Mit 33 Toren für Klub und Nationalmannschaft (in 48 Spielen) im 2024 schaffte es Isak auch in die Top Ten der besten Torschützen. Die Nummer 1 im letzten Kalenderjahr war dabei Landsmann Viktor Gyökeres.

Der Schwede in Diensten von Sporting Lissabon trocknet mit seiner Ausbeute von 62 Toren in 63 Spielen selbst Grössen wie Erling Haaland, Robert Lewandowski oder Harry Kane ab.

Der 1,87 Meter grosse Brocken kann also sehr oft seinen mittlerweile berühmten Masken-Jubel zeigen. Lange hielt er die Bedeutung dahinter geheim, ehe er letztes Jahr nach der Meisterschaft mit Sporting das Geheimnis lüftete. «Es hat niemanden interessiert, bis ich die Maske aufgesetzt habe», zitierte Gyökeres Batman-Gegenspieler Bane auf Instagram.

Wie lange spielt Viktor Gyökeres noch in der portugiesischen Hauptstadt? KEYSTONE

Wenig überraschend stehen nun beim technisch kompletten Stürmer, der erst mit 24 Jahren den grossen Durchbruch hatte – seine vorherigen Stationen waren Brommapojkarna, Brighton, St. Pauli, Swansea und Coventry – die Top-Klubs Schlange.

Wer sich den Goalgetter sichern will, muss tief in die Tasche langen. Die offizielle Ablösesumme soll bei 100 Millionen Euro liegen. Laut «Times» und «Telegraph» soll der portugiesische Spitzenklub aber mit Gyökeres ein Gentlemen’s Agreement haben, dass man ihn auch für weniger – 75 bis 85 Millionen Euro – ziehen lassen würde.

Lehrt Gyökeres auch der Nati das Fürchten?

Unter den Interessenten soll sich auch Bayern München befinden. Gemäss «Daily Express» (via SportBild) haben die Klub-Verantwortlichen Gespräche mit dem Management des Stürmers geführt. Doch einerseits hat Bayern mit Harry Kane (31) bereits einen Tor-Garanten mit laufendem Vertrag bis 2027, andererseits mischen noch andere Klubs mit grossem Portemonnaie mit. Neben PSG soll vor allem Manchester United heiss sein auf den Schweden.

Bei den Red Devils ist Rúben Amorim seit kurzem Trainer. Gyökeres spielte vorher unter dem Portugiesen. Amorim kennt und schätzt also die Qualitäten seines ehemaligen Schützlings. Egal, wo der 26-Jährige im Sommer landet – sicher ist, dass auch die Nati Bekanntschaft mit Gyökeres und Isak machen wird. Denn auf dem Weg zur WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko trifft die Schweiz in der Qualifikation auf Schweden.

Zwar mussten die Skandinavier in jüngster Zeit untendurch – unter anderem verpassten sie die WM 2022 und stiegen in der Nations League in die Liga C ab –, doch zeigt ihre Formkurve nach oben. In der Nations League holte Schweden 16 von 18 möglichen Punkten. Herausragend dabei: Das Sturmduo Viktor Gyökeres und Alexander Isak.

Videos aus dem Ressort

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2025 Ein ereignisreiches Sportjahr 2024 ist zu Ende, doch auch im neuen Jahr stehen viele Highlights auf dem Programm. Hier sind – mit aufgesetzter Schweizer Brille – unsere Wunsch-Schlagzeilen für das Jahr 2025. 24.12.2024