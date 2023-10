Nico Schlotterbeck und seine Dortmunder Teamkollegen hatten in Frankfurt einige Mühe, kamen aber immerhin zu einem Punkt Keystone

Die Siegesserie von Borussia Dortmund in der Bundesliga endet nach fünf Spielen. Bei der Eintracht Frankfurt spielt der Zweite der Vorsaison 3:3, nachdem er zweimal einen Rückstand wettgemacht hat.

Gregor Kobel im Tor der Dortmunder musste sich zweimal durch den formstarken Ägypter Omar Marmoush (8. und 24.) geschlagen geben, bevor er kurz nach dem 0:2 ausgewechselt wurde. Der Schweizer Keeper beklagte sich nach einem Zusammenstoss mit Mitspieler Nico Schlotterbeck über Probleme mit der Sicht.

Dortmund zeigte Moral gegen die gut aufspielenden Frankfurter und bewahrte seine Ungeschlagenheit in dieser Bundesliga-Saison dank Toren von Marcel Sabitzer kurz vor der Pause zum 1:2, von Youssoufa Moukoko zum 2:2 und von Julian Brandt in der 82. Minute zum 3:3. Eine Viertelstunde zuvor war die Eintracht durch den Algerier Fares Chaïbi erneut in Führung gegangen.

Telegramme und Tabelle:

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 3:3 (2:1). – 56'500 Zuschauer. – Tore: 8. Marmoush (Penalty) 1:0. 24. Marmoush 2:0. 45. Sabitzer 2:1. 54. Moukoko 2:2. 68. Chaïbi 3:2. 82. Brandt 3:3. – Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel (bis 26./verletzt ausgewechselt).

Die weiteren Spiele der 9. Runde. Freitag: Bochum – Mainz 05 2:2. – Samstag: Bayern München – Darmstadt 98 8:0. Borussia Mönchengladbach – Heidenheim 2:1. Werder Bremen – Union Berlin 2:0. Augsburg – Wolfsburg 3:2. VfB Stuttgart – Hoffenheim 2:3. RB Leipzig – 1. FC Köln 6:0. – Sonntag: Bayer Leverkusen – SC Freiburg 17.30.

1. Bayern München 9/23 (34:7). 2. Bayer Leverkusen 8/22 (25:7). 3. VfB Stuttgart 9/21 (27:11). 4. Borussia Dortmund 9/21 (20:11). 5. RB Leipzig 9/20 (25:7). 6. Hoffenheim 9/18 (20:16). 7. Eintracht Frankfurt 9/14 (12:9). 8. SC Freiburg 8/13 (9:14). 9. Wolfsburg 9/12 (13:14). 10. Augsburg 9/11 (18:21). 11. Borussia Mönchengladbach 9/9 (16:20). 12. Werder Bremen 9/9 (14:18). 13. Heidenheim 9/7 (13:22). 14. Darmstadt 98 9/7 (13:30). 15. Union Berlin 9/6 (11:19). 16. Bochum 9/5 (8:23). 17. 1. FC Köln 9/4 (7:21). 18. Mainz 05 9/3 (9:24).

