Auf Dortmunds Captain Emre Can und seine Kollegen wartet eine schwierige Aufgabe: das Auswärtsspiel in Barcelona Keystone

Dortmund trifft am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League auswärts auf den FC Barcelona. Die Deutschen haben Abwehrsorgen, die katalanische Offensive ist in prächtiger Verfassung.

Keystone-SDA SDA

Am Wochenende schien die BVB-Welt zumindest wieder halbwegs in Ordnung. Die Westfalen hatten in Freiburg einen überzeugenden 4:1-Sieg eingefahren. Und da die Konkurrenz im Kampf um die internationalen Plätze fast durchgehend patzte, beträgt der Rückstand der Schwarz-Gelben auf Champions-League-Rang 4 sechs Runden vor Schluss nur noch fünf Punkte.

Am Montag jedoch folgte schon wieder der nächste Rückschlag. «Saison-Aus für Nico Schlotterbeck» verkündete der BVB eine Hiobsbotschaft. Der 25-jährige Abwehrchef zog sich im Training einen Meniskusriss im linken Knie zu. Der deutsche Nationalspieler war in dieser bisher so verkorksten Saison neben dem Schweizer Nationalmannschafts-Goalie Gregor Kobel eine der wenigen Konstanten im Team von Niko Kovac.

Spektakel garantiert

Anders als in der Liga und im Cup läuft es dem letztjährigen Finalisten in der Champions League erneut rund. Mit dem FC Barcelona wartet nun aber einer der schwerstmöglichen Gegner. Den Katalanen unterlag der BVB Mitte Dezember in der Ligaphase. Das 2:3 vor Heimpublikum schürt jedoch keine Ängste bei den Deutschen, sondern nährt vielmehr die Hoffnung auf einen Coup und den Vorstoss in den Halbfinal. In einem spektakulären Schlagabtausch behielten die Katalanen durch ein Tor von Ferran Torres fünf Minuten vor Schluss zwar das bessere Ende für sich. Chancen auf den Sieg hatte aber auch der Bundesligist. Trotzdem geht der FC Barcelona als klarer Favorit in dieses K.o.-Duell.

Der deutsche Trainer Hansi Flick hat dem FC Barcelona nach seiner Ankunft im Sommer und einer titellosen letzten Saison wieder neues Leben eingehaucht. Die Katalanen haben das Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League fest im Visier, sind in diesem Jahr wettbewerbsübergreifend und seit mittlerweile 23 Spielen ungeschlagen. Im Vorjahr im Viertelfinal an Paris Saint-Germain gescheitert, soll der erste Titel in der Königsklasse seit 2015 her.

Prunkstück von Barcelona ist die mit dem ehemaligen Borussen Robert Lewandowski, Supertalent Lamine Yamal, Raphinha und Ferran Torres exzellent besetzte Offensive. Allein in der Ligaphase erzielte Barça in acht Partien 28 Treffer. Das sind keine guten Aussichten für den BVB, zumal neben Schlotterbeck mit Niklas Süle ein weiterer arrivierter Innenverteidiger für das Hinspiel ausfallen dürfte.

PSG gegen Aston Villa Favorit

Im zweiten Spiel des Abends empfängt Paris Saint-Germain Aston Villa. Die Franzosen haben am Wochenende vorzeitig ihren vierten Meistertitel in Serie eingefahren und gelten nach dem beeindruckenden Achtelfinalsieg gegen Liverpool als einer der Favoriten auf den Titel. Eine Halbfinalqualifikation der Engländer wäre eine grosse Überraschung.