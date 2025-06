Shaqiri und Co. feiern mit dem FC Basel das siebte Double in der Vereinsgeschichte. KEYSTONE

Basel hat sich im Cupfinal gegen Biel zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte das Double, Meistertitel und Cupsieg in einer Saison, geholt. Nur einer Mannschaft ist dieses Unterfangen öfters gelungen.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

Nach sieben Jahren gewinnt der FCB wiedermal den Schweizer Meistertitel. Knapp zwei Wochen nach der Feier auf dem Barfüsserplatz, holt sich Basel gleich den nächsten Titel in dieser Saison: den Schweizer Cup.

Somit gewinnt Rotblau nach 1967, 2002, 2008, 2010, 2012 und 2017 zum siebten Mal die beiden Wettbewerbe in der gleichen Saison. Der FCB ist allerdings nicht die einzige Mannschaft, die bereits das Double gewonnen hat.

FC Sion und Servette (je einmal)

Die Sittener sind die Cup-Spezialisten schlechthin. Bei 14 Finalteilnahmen holten sie 13. Mal den Kübel. 2017 gegen Basel verloren sie zum ersten Mal ein Finale. Das Double gab es bisher allerdings nur einmal: 1997.

Servette hat 17 Meistertitel und acht Cupsiege im Palmarès stehen, ein Double gab es bisher nur im Jahr 1979. Der Niederländer Piet Hamberg schenkte den Genfern im Wiederholungsspiel des Cupfinals gegen YB in der 73. Minute den Titel.

FC Zürich, FC La Chaux-de-Fonds und FC Lausanne-Sports (je zweimal)

Bei diesen drei Teams liegt das Double einige Jahre zurück. Dem FCZ gelang dieses 1966 und 1976. Danach holten sich die Zürcher verschiedene Meistertitel und Cupsiege, nur nie mehr in der gleichen Saison.

Die Erfolgsjahre der Neuenburger aus La Chaux-de-Fonds sind unlängst vorbei. Den letzten Titel feierten sie im Jahr 1964. Zehn Jahre davor war La Chaux-de-Fonds so dominant, dass sie zwei Saisons (1954, 1955) hintereinander das Double holten – als einziges Team in der Schweizer Fussballgeschichte. In der Saison 1986/1987 hat La Chaux-de-Fonds zum letzten Mal in der höchsten Spielklasse gespielt.

Lausanne wartet seit 1999 auf einen Titel, damals holten die Waadtländer den Cup. In den Jahren 1935 und 1944 waren sie jedoch das Mass aller Dinge im Schweizer Fussball und gewannen jeweils das Double.

BSC Young Boys (dreimal)

Über 30 Jahren mussten sich die Berner gedulden, bis sie 2018 wieder einmal einen Titel feiern konnten. Das lange Warten hat sich aber gelohnt, hamsterte YB in den sieben Jahren darauf acht Titel. 2020 und 2023 folgte nach 1958 das zweite und dritte Double.

Grasshopper Club Zürich (achtmal)

GC ist nicht nur Rekordmeister (27), sondern auch Rekord-Cupsieger (19). Bei so vielen Erfolgen überrascht es nicht, dass sich GC auch die meisten Doubles geholt hat, das erste 1927 und das letzte 1990. Seit dem Cupsieg im Jahr 2013 hat GC keinen Titel mehr gewonnen.

