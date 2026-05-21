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WM26 DR Kongo muss wegen Ebola umdisponieren

SDA

21.5.2026 - 12:28

Der Ebola-Virus wirkt sich auch auf die WM-Vorbereitung des Fussball-Nationalteams der DR Kongo aus
Der Ebola-Virus wirkt sich auch auf die WM-Vorbereitung des Fussball-Nationalteams der DR Kongo aus
Keystone

Die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo muss umdisponieren. Wegen des Ausbruchs des Ebola-Virus im Osten des Landes sagt die Teamleitung ein Trainingslager ab.

Keystone-SDA

21.05.2026, 12:28

Neben den drei Tagen WM-Vorbereitung im eigenen Land sagten die Verbands-Oberen auch eine Veranstaltung mit Fans in der Hauptstadt Kinshasa ab. Wie ein Sprecher der Nachrichtenagentur AP mitgeteilt hat, wird das Trainingslager nun im Ausland abgehalten. Die Testspiele gegen Dänemark am 3. Juni in Lüttich und gegen Chile am 9. Juni in Spanien sollen stattfinden.

Alle für die WM aufgebotenen Spieler und der französische Trainer Sébastien Desabre leben und arbeiten ausserhalb des zentralafrikanischen Landes, die meisten Profis stehen bei französischen Vereinen unter Vertrag. Mitarbeiter des Teams mit Sitz im Kongo würden das Land zeitnah verlassen, hiess es weiter.

Die Demokratische Republik Kongo ist erstmals seit 1974 wieder bei einer WM dabei, Gruppengegner sind Portugal, Kolumbien und Usbekistan.

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