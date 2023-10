Bayerns Keeper Manuel Neuer hatte nicht viel zu tun, aber viel zu jubeln Keystone

Bayern München setzt sich nach einem verrückten Spiel mindestens an die Spitze der Bundesliga. Bei der Rückkehr von Manuel Neuer gewinnt der Meister dank acht Toren in der zweiten Halbzeit mit 8:0.

Erstmals seit zehn Monaten spielte Bayern München wieder mit dem Manuel Neuer im Tor. Der lange Zeit wegen der Folgen eines Skiunfalls fehlende 37-Jährige erlebte eine turbulente erste Halbzeit. Nach weniger als fünf Minuten flog Teamkollege Joshua Kimmich wegen einer Notbremse vom Platz. Noch vor der Pause folgten ihm allerdings auch zwei Darmstädter – Klaus Gjasula und der Ex-St. Galler Matej Maglica – wegen der gleichen Vergehen vorzeitig in die Kabine.

In Unterzahl konnten sich die Darmstädter nicht mehr schadlos halten. Als Torschütze stach Harry Kane mit drei Treffern heraus. Besonders sehenswert war das 5:0, das Kane aus über 50 Metern mit einem Schuss ins erstaunlich verwaiste gegnerische Tor erzielte. Der Engländer hat nun bereits zwölfmal in der Bundesliga getroffen. Als Zweifach-Torschützen zeichneten sich bei den Münchnern Jamal Musiala und Leroy Sané aus.

Seoane gewinnt, Fischer nicht

Zu einem wichtigen Sieg kam Borussia Mönchengladbach. Die schlecht in die Saison gestartete Mannschaft von Gerardo Seoane feierte mit dem 2:1 gegen Heidenheim den ersten Heimerfolg der Saison. Der wieder in Form gekommene Franzose Alassane Pléa war an beiden Treffern entscheiden beteiligt, einmal traf er selber, einmal provozierte er das Eigentor zum 2:1 (51.).

Für Urs Fischer gab es keinen erlösenden Erfolg: Zum zehnten Mal in Folge verlor das vom Zürcher trainierte Union Berlin. Ein Eigentor von Robin Knoche stand am Ursprung der 0:2-Niederlage. Der zweite Gegentreffer fiel nach dem Platzverweis gegen Unions Rani Khedira (60.).

Augsburg mit der späten Wende

Augsburg kam unter dem neuen dänischen Trainer Jess Thorup zu einem zweiten eindrücklichen Sieg. Eine Woche nach dem 5:2 in Heidenheim gewann das Team mit dem eingewechselten Ruben Vargas gegen Wolfsburg dank zwei späten Toren innerhalb von zwei Minuten 3:2. In der 79. führte ein Eigentor zum 2:2 und für den Siegtreffer war der Belgier Arne Engels verantwortlich. Der verletzte Kevin Mbabu bei Augsburg und der Reservist Cedric Zesiger bei Wolfsburg kamen nicht zum Einsatz.

Telegramme und Tabelle:

VfB Stuttgart – Hoffenheim 2:3 (0:2). – 53'200 Zuschauer. – Tore: 4. Prömel 0:1. 21. Weghorst (Penalty) 0:2. 61. Führich 1:2. 66. Skov 1:3. 73. Undav 2:3. – Bemerkungen: 30. Baumann (Hoffenheim) hält Penalty von Undav. VfB Stuttgart ohne Stergiou (Ersatz).

Augsburg – Wolfsburg 3:2 (1:2). – 28'000 Zuschauer. – Tore: 17. Tietz 1:0. 35. Wind 1:1. 45. Majer (Penalty) 1:2. 79. Bornauw (Eigentor) 2:2. 81. Engels 3:2. – Bemerkungen: 87. Gelb-Rote Karte gegen Uduokhai (Augsburg). Augsburg mit Vargas (ab 63.), ohne Mbabu (verletzt). Wolfsburg ohne Zesiger (Ersatz).

Werder Bremen – Union Berlin 2:0 (1:0). – 42'100 Zuschauer. – Tore: 38. Knoche (Eigentor) 1:0. 75. Ducksch 2:0. – Bemerkungen: 60. Rote Karte gegen Khedira (Union Berlin, grobes Foul).

Borussia Mönchengladbach – Heidenheim 2:1 (1:1). – 51'541 Zuschauer. – Tore: 3. Pléa 1:0. 37. Dinkci 1:1. 51. Föhrenbach (Eigentor) 2:1. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).

Bayern München – Darmstadt 98 8:0 (0:0). – 75'000 Zuschauer. – Tore: 51. Kane 1:0. 56. Sané 2:0. 60. Musiala 3:0. 64. Sané 4:0. 69. Kane 5:0. 71. Müller 6:0. 76. Musiala 7:0. 88. Kane 8:0. – Bemerkungen: 4. Rote Karte gegen Kimmich (Bayern München, Notbremse). 21. Rote Karte gegen Gjasula (Darmstadt 98, Notbremse). 41. Rote Karte gegen Maglica (Darmstadt 98, Notbremse). Darmstadt 98 ohne Stojilkovic (nicht im Aufgebot).

Die weiteren Spiele der 9. Runde. Freitag: Bochum – Mainz 05 2:2. – Samstag: RB Leipzig – 1. FC Köln 18.30. – Sonntag: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 15.30. Bayer Leverkusen – SC Freiburg 17.30.

1. Bayern München 9/23 (34:7). 2. Bayer Leverkusen 8/22 (25:7). 3. VfB Stuttgart 9/21 (27:11). 4. Borussia Dortmund 8/20 (17:8). 5. Hoffenheim 9/18 (20:16). 6. RB Leipzig 8/17 (19:7). 7. Eintracht Frankfurt 8/13 (9:6). 8. SC Freiburg 8/13 (9:14). 9. Wolfsburg 9/12 (13:14). 10. Augsburg 9/11 (18:21). 11. Borussia Mönchengladbach 9/9 (16:20). 12. Werder Bremen 9/9 (14:18). 13. Heidenheim 9/7 (13:22). 14. Darmstadt 98 9/7 (13:30). 15. Union Berlin 9/6 (11:19). 16. Bochum 9/5 (8:23). 17. 1. FC Köln 8/4 (7:15). 18. Mainz 05 9/3 (9:24).

