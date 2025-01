Jean-Pierre Nsame, sechsfacher Schweizer Meister mit YB, erzielte in 175 Spielen in der Super League 109 Tore Keystone

Der FC St. Gallen verpflichtet einen Stürmer mit grossem Namen. Der dreifache Torschützenkönig Jean-Pierre Nsame kehrt in die Super League zurück.

Keystone-SDA, dom, sda SDA

Vor einem Jahr verliess Nsame die Young Boys als sechsfacher Schweizer Meister in Richtung Italien, wo seine Karriere allerdings ins Stocken geriet. Beim Aufstieg mit Como in die Serie A spielte der 31-jährige Kameruner nur eine Nebenrolle, sodass er im Sommer an Legia Warschau verliehen wurde. Für den 15-fachen polnischen Meister bestritt der Angreifer im letzten Halbjahr zehn Pflichtspiele und erzielte dabei zwei Tore.

Nun möchte der Torschützenkönig der Super League der Jahre 2020, 2021 und 2023 in der Ostschweiz wieder zu alter Treffsicherheit zurückfinden. Nsame wechselt auf Leihbasis mit Kaufoption bis Ende Saison zum FC St. Gallen, wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Mit Como besitzt Nsame noch einen bis im Sommer 2026 gültigen Vertrag.