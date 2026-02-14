  1. Privatkunden
Spanien Drittes Saisontor von Djibril Sow

SDA

14.2.2026 - 20:51

Djibril Sow jubelt über seinen Treffer zum 1:0
Djibril Sow jubelt über seinen Treffer zum 1:0
Keystone

Djibril Sow erzielt für den FC Sevilla seinen dritten Treffer in dieser Saison. Der Mittelfeldspieler bringt die Andalusier beim 1:1 daheim gegen Alaves kurz vor der Pause in Führung.

Keystone-SDA

14.02.2026, 20:51

In der 42. Minute stand Sow am Ende eines Konters. Der Zürcher brachte sich mit einem Dribbling an der Strafraumgrenze in Schussposition und hatte dann Glück, dass sein Ball unhaltbar abgefälscht wurde. Der Ausgleich der Basken fiel nach einer Stunde.

Für Sevilla war der Punktgewinn ein Erfolg. Die Gastgeber spielten ab der 16. Minute und der Gelb-Roten Karte gegen Juanlu Sanches nur noch zu zehnt.

