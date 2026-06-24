Für die Schweiz geht es gegen Kanada um den Gruppensieg. Beide Teams stehen aber mit anderthalb Beinen in der K.o.-Phase, weshalb einige Spieler geschont werden könnten. Kriegt jetzt Noah Okafor seine Chance?

Darum geht’s Die Schweiz spielt am Mittwochabend (21:00 Uhr) in Vancouver ihr letztes WM-Gruppenspiel gegen Gastgeber Kanada.

Noah Okafor kam in den ersten beiden Spielen nicht zum Einsatz. Das könnte sich gegen Kanada ändern. «Gegen Kanada wird es sicher die Möglichkeit geben, Noah zu bringen», sagt Murat Yakin.

Okafor müsse noch etwas geduldig sei, irgendwann werde seine Chance kommen, so der Nati-Coach. «Klar, er brennt auf diese Chance.»

An der EM 2024 spielte Noah Okafor keine Minute – und beschwerte sich schon während des Turniers darüber. Von fehlendem Teamgedanken war die Rede. Ein No-Go für Yakin, der in der Folge auf Okafor verzichtete.

Mittlerweile haben sich die beiden ausgesprochen, seit März gehört der Leeds-Stürmer auch wieder zum Nationalteam. Seine Leistungen in der abgelaufenen Saison mit acht Toren in der Premier League waren schlicht zu gut, um weiterhin auf ihn zu verzichten. Ausserdem hat sich Okafor beim Team für sein Verhalten entschuldigt.

In den ersten beiden WM-Spielen gegen Katar und Bosnien kam der Angreifer aber erneut nicht zum Zug. Droht sich das Szenario von 2024 zu wiederholen? Wohl kaum. Murat Yakin lässt vor dem Spiel gegen Kanada an der Medienkonferenz durchblicken, dass Okafor vor seinem ersten WM-Einsatz stehen könnte.

«Gibt gegen Kanada sicher die Möglichkeit ...»

«Er muss etwas geduldig sein, dann wird er seine Chance auch bekommen. Aber klar, er brennt auf diese Chance», sagt Yakin. Im Training gab es ein Vier-Augen-Gespräch zwischen dem Trainer und dem Stürmer. «Spieler, die wenig oder noch nicht zum Einsatz gekommen sind, brauchen auch mal ein Gespräch. Ich habe Noah gesagt, dass er weiter gut trainieren soll», so der Nati-Coach.

Und weiter: «Gegen Kanada gibt es je nach Spielverlauf sicher die Möglichkeit, dass Noah zum Zug kommt, das entscheide ich aber erst während des Spiels. Aber klar, wir wollen Noah auf dem Platz sehen.» Auch Kanada-Trainer Jesse Marsch, der Okafor einst bei RB Salzburg coachte, glaubt an einen Einsatz seines Ex-Spielers: «Ich wäre nicht überrascht, wenn wir ihn auf dem Platz sehen.»

In der Startelf wird Okafor aller Voraussicht nach also nicht stehen. Genauso wenig wie der angeschlagene Bayern-Star Alphonso Davies auf der anderen Seite. Marsch bestätigt: «Davies hat die ganze Woche mit dem Team trainiert. Er wird nicht von Beginn an spielen, aber er wäre bereit, um reinzukommen.»