Edin Dzeko zeigt bei seinem Einstand für Schalke, dass er das Toreschiessen nicht verlernt hat Keystone

Edin Dzeko legt bei Schalke 04 einen Einstand nach Mass hin und kürt sich zum ältesten Torschützen in der 2. Bundesliga.

Keystone-SDA SDA

Der von der Fiorentina ausgeliehene 39-jährige Bosnier kam am Sonntag beim 2:2 gegen Kaiserslautern nach 67 Minuten ins Spiel und avancierte 20 Minuten später mit dem Treffer zum 1:2 zum ältesten Torschützen in der 2. Bundesliga.

Mit seinem Premierentreffer leitete Dzeko Schalkes späte Aufholjagd ein. Trotz des dritten sieglosen Spiels in Folge führt der Aufstiegsaspirant die Tabelle weiter an. Die Schweizer Adrian Gantenbein (Schalke/nicht im Aufgebot) und Jan Elvedi (Ersatz) kamen nicht zum Einsatz.