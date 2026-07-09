Blerim Dzemaili (40) ist als TV-Experte bei der Nati in Amerika und Kanada vor Ort. Vor dem Argentinien-Spiel spricht er über das letzte Aufeinandertreffen an der WM 2014. Er war der Pechvogel der Partie.

Es ist ein Spiel, das für den Anfang der neuen Nati-Ära stand: Im WM-Achtelfinal 2014 in Brasilien steht die Schweiz den übermächtigen Argentiniern mit Lionel Messi gegenüber. Die Nati kämpft heroisch, in der 117. Minute trifft Angel Di Maria zum 1:0 für Argentinien. In der Nachspielzeit der Verlängerung dann das grosse Drama: Blerim Dzemaili köpfelt an den Pfosten, von dort fliegt der Ball an sein Schienbein und dann ins Aus. Der heutige TV-Experte erinnert sich im blue Sport Interview daran.

Blerim Dzemaili, wie schauen Sie auf das Spiel von 2014 zurück?

Ich erinnere mich leider vor allem an den Kopfball ... Es ist halt so, im Fussballerleben gibt's solche Dinge. Das ist ein negatives Erlebnis, aber der Sport schreibt Geschichten. Es ist eine von mir und der Nati.

Wie lange brauchten Sie, das zu verarbeiten?

Es war eine Situation, die etwas Zeit braucht. Aber trotzdem war es irgendwann vorbei. Und für mich ging es weiter. Das ist Fussball. Für mich war klar, in diesem Moment: Wir haben gegen ein grosses Team gespielt, das eine unglaubliche Mannschaft hatte. Trotzdem haben wir sie sehr in Schwierigkeiten gebracht. Es war relativ schnell verdaut, obwohl wirklich eine Welt zusammenbricht in dem Moment.

Wie oft ist Ihnen diese Szene noch durch den Kopf gegangen und Sie dachten: Mein Gott, hätte ich es mal anders gemacht?

Nicht so oft, weil für mich auch relativ viel Pech war. Obwohl ich sage, im Fussball gibt es eigentlich kein Glück und Pech. Man erzwingt sich das Glück. Aber in dem Moment ist es für mich auch schlecht gelaufen. Wenn man die Szene noch einmal anschaut, der Ball geht am Pfosten und springt dann an mein Knie. Anstatt ins Tor geht er neben den Pfosten. Eine Situation, die nicht für mich gelaufen ist.

Unvergessen: Blerim Dzemaili vergibt im WM-Achtelfinal 2014 gegen Argentinien in der 120. Minute die Riesenchance zum Ausgleich. AP

Wie beurteilen Sie den Messi von damals und den Messi von heute?

Damals war er wahrscheinlich auf dem Peak seiner Karriere. Der beste Messi aller Zeiten. Aber klar, Messi ist jetzt natürlich auch unglaublich. Wenn man denkt, dass er in diesem Alter noch so den einen Unterschied machen kann – das ist für den Fussball schön. Es ist für uns schön, die wir das sehen dürfen. Einmalig. Und jeder muss es geniessen, gegen so einen Spieler zu spielen.

Haben wir eine Chance gegen Argentinien?

Absolut, ja. Es ist das grosse Argentinien. Man muss das akzeptieren, man muss sie respektieren. Sie haben sehr gute Einzelspieler. Ich bin trotzdem noch nicht hundertprozentig überzeugt von dieser Mannschaft. Sie haben Fehler drin, sie haben vier Gegentore in den letzten zwei Spielen bekommen. Wir werden unsere Chancen haben. Wir müssen aufpassen, dass wir sie defensiv im Griff bekommen. Sie haben qualitativ sehr viel Potenzial vorne. Darum müssen wir wie in den letzten beiden Spielen als Erstes versuchen, zu Null zu spielen – unsere Defensive war zuletzt sehr stark.

Auf dem Platz standen neben Ihnen und Messi auch Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez. Wie empfinden Sie die WM der beiden?

Sie sind unglaublich. Ich meine, sie waren nicht nur für ein paar Jahre unsere wichtigsten Spieler, sondern über 15 Jahre. Unglaubliche Stützen. Auch gegen Kolumbien gefiel mir, wie Ricardo Rodriguez Tipps an Miro Muheim gab nach dessen Einwechslung für ihn. Das ist für mich ein Leader, auch wenn er nicht immer laut ist. Von Granit müssen wir gar nicht erst reden – er ist für mich der beste Schweizer Spieler aller Zeiten.

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Sie sind als Experte für RSI und Blick hier bei der WM im Einsatz. Wie ist es auf der anderen Seite?

Sehr gut, ich habe viel Freude. Fussball war für mich immer Leidenschaft. Es macht mir Spass, den Prozess dieser Nati zu verfolgen. Dieser hat nicht gestern angefangen, sondern vor Jahren. Es ist toll, das zu verfolgen.

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