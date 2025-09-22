  1. Privatkunden
Magische Schweizer Europa-Nächte Dzemaili und Lang verstärken das Experten-Team von blue Sport

Jan Arnet

22.9.2025

Die beiden Ex-Nati-Spieler Michael Lang und Blerim Dzemaili verstärken das Experten-Team von blue Sport.
Die beiden Ex-Nati-Spieler Michael Lang und Blerim Dzemaili verstärken das Experten-Team von blue Sport.
Keystone

blue Sport, das «Home of Football» in der Schweiz, startet mit der gewohnt umfassenden Berichterstattung in die neue UEFA-Saison. Mit Blerim Dzemaili und Michael Lang verstärken zwei ehemalige Nati-Spieler das Team als Experten.

Redaktion blue Sport

22.09.2025, 11:00

22.09.2025, 11:04

blue Sport verkündet zwei neue Fussballexperten: Ab sofort werden Blerim Dzemaili und Michael Lang das Team ergänzen. Die beiden stehen insbesondere rund um die UEFA Europa League und die UEFA Conference League im Einsatz und analysieren das Abschneiden der drei Schweizer Vertreter Basel, YB und Lausanne. An den Donnerstagen steht der ganze Abend im Zeichen der Schweizer Teams in Europa – bereits ab 18:15 Uhr startet das durchgehende Programm. Diese Woche zum Start der Europa League bereits am Mittwoch: Basel trifft auswärts auf Freiburg. Diese und alle anderen Partien gibt es bei blue Sport.

SC Freiburg - FC Basel 1893
SC Freiburg - FC Basel 1893

Mi 24.09. 20:10 - 23:45 ∙ blue Sport Live ∙ SC Freiburg - FC Basel 1893

Mit tv.blue.ch mieten

Der 69-fache Schweizer Nati-Spieler Blerim Dzemaili nahm an 2 EM- und 3 WM-Endrunden teil. Das Urgestein des FC Zürich spielte lange Jahre in Italien (Parma, Napoli, Bologna) sowie auch bei Galatasaray Istanbul und in Montreal, bevor er zum Abschluss seiner Karriere zum FCZ zurückkehrte. Dzemaili bringt nicht nur viel Erfahrung, sondern auch eine internationale Perspektive in die Berichterstattung von blue Sport.

Michael Lang, ebenfalls ehemaliger Nati-Spieler der Schweiz, war ein zuverlässiger Leistungsträger in der Super League und hatte erfolgreiche Einsätze in der Bundesliga: Mit dem FC Basel wurde der St. Galler zweimal Schweizer Meister, anschliessend wechselte er zu Borussia Mönchengladbach. Nach einer weiteren Station bei Werder Bremen kehrte er nach Basel zurück, wo er seine aktive Karriere beendete. Derzeit ist Michael Lang Sportchef beim Challenge-League-Klub FC Wil.

Claudia Lässer, CEO der Entertainment Programm AG, äussert sich erfreut über die Neuzugänge: «Wir sind begeistert, Blerim Dzemaili und Michael Lang als Teil unseres Teams willkommen zu heissen. Beide bringen eine Fülle an Erfahrung und Fachwissen mit, die für unsere Zuschauer*innen von unschätzbarem Wert sind. Zusammen mit Alex Frei und Daniel Gygax stehen sie für die volle Expertenpower an den hoffentlich magischen Schweizer Abenden.»

Alle Spiele der Schweizer Klubs in den UEFA-Wettbewerben überträgt nur blue Sport live.

Weitere Infos zu blue Sport unter www.bluesport.ch.

Weitere Informationen zu blue Sport

  • Als «Home of Football» ist blue Sport das Zuhause für alle Fussballfans in der Schweiz – das umfassende Angebot mit rund 2'500 Live-Events pro Jahr bietet hervorragende Unterhaltung. Neben allen Spielen der Super League, der Challenge League, der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der LALIGA gehören auch die Topspiele der Premier League (via CANAL+ Premier League auf Französisch), der UEFA Conference League und vieler weiterer internationaler Ligen zum Portfolio. blue Sport gibt es als Jahres- oder Monatsabo. Weitere Informationen unter www.blueplus.ch/sport.
