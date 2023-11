Dzemaili und Mehmedi im Heimspiel-Talk über die Baustelle Nationalmannschaft Die Interview-Attacke von Nati Captain Granit Xhaka auf Coach Murat Yakin sorgt in der Sendung Heimspiel mit den ehemaligen Internationalen Blerim Dzemaili und Admir Mehmedi für Gesprächsstoff. 01.11.2023

Zoff zwischen Yakin und Xhaka, Sommer wird in Frage gestellt und die Resultate stimmen nicht. Was ist los in der Nati? Der Fussball-Talk Heimspiel mit Blerim Dzemaili und Admir Mehmedi.

Die Highlights der Sendung

Mehmedi: «So ein Interview darfst du als Captain nicht geben» «Als Captain darfst du so ein Interview zu diesem Zeitpunkt nicht geben», beurteilt Admir Mehmedi im Fussball-Talk Heimspiel die Aussagen von Granit Xhaka gegenüber der Presse nach dem Remis gegen den Kosovo. 02.11.2023

Mehmedi: «Man muss seine Rolle schon noch kennen» Mitreden dürfe Granit Xhaka als Captain bis zu einem gewissen Zeitpunkt, betont Admir Mehmedi im Fussball-Talk Heimspiel. Am Ende sei er aber nur einer von 23 Spielern. «Man muss seine Rolle schon noch kennen», findet er. 02.11.2023

Dzemaili: «Da attackiert Xhaka natürlich Yakin» Blerim Dzemaili erörtet im Fussball-Talk Heimspiel die Optionen von Nati-Coach Murat Yakin nach dem kritischen Interview seines Captains. 02.11.2023

Dzemaili: «Die Entwicklung der Nati ist nicht gut» In der vermeintlich leichten EM-Quali-Gruppe bekundet die Schweizer Nati mehr Mühe als angenommen. Ex-Nati-Spieler Blerim Dzemaili setzt hinter der Entwicklung der Mannschaft unter Trainer Murat Yakin ein Fragezeichen. 02.11.2023