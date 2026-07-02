Die Hoffnungen auf ein erfolgreiches WM-Turnier sind für Südkorea früh geplatzt. Nach dem Vorrunden-Aus entlud sich der Frust der Fans in Drohungen und öffentlichen Protesten gegen Trainer Hong Myung-bo. Wenige Stunden später zog dieser die Konsequenzen.

Morddrohungen und Hasswelle Südkoreas Trainer darf nach WM-Debakel nicht mehr in Restaurants

Zusammenfassend Nach dem Vorrunden-Aus an der WM 2026 schlägt Südkoreas Nationalmannschaft in der Heimat eine Welle der Empörung entgegen.

Trainer Hong Myung-bo wurde mit Protesten, Morddrohungen und sogar Restaurantverboten konfrontiert und trat kurz nach seiner Rückkehr zurück.

Das erneute Scheitern in der Gruppenphase befeuert die Kritik am südkoreanischen Fussball und an Hong, der bereits seit längerem unter Druck stand.

Das frühe Aus der südkoreanischen Nationalmannschaft an der Fussball-WM 2026 hat im Heimatland heftige Reaktionen ausgelöst. Nach Niederlagen gegen Mexiko und Südafrika sowie nur einem Sieg gegen Tschechien verpasste das Team den Einzug ins Achtelfinale – und sorgte damit für grosse Enttäuschung.

Die von Hong Myung-bo trainierte Mannschaft war mit hohen Erwartungen ins Turnier gestartet. Umso grösser ist die Ernüchterung in der Heimat: Trainer und Spieler wurden nach ihrer Rückkehr am Flughafen Incheon mit Protesten und Buhrufen empfangen, berichten die «South China Morning Post» und «The Chosun Daily».

Former head coach Hong Myung-bo and a few of his players for the South Korean men's national football team were met with boos from angry people as they returned home Tuesday from a short stay at the FIFA World Cup.https://t.co/YP48KZTQv8 — The Korea Times (@koreatimescokr) June 29, 2026

Besonders Trainer Hong geriet ins Visier der Fans. In sozialen Netzwerken kursierten Morddrohungen gegen den 57-Jährigen. Ein Nutzer kündigte in einem inzwischen gelöschten Beitrag sogar an, den Nationaltrainer bei seiner Rückkehr am Flughafen töten zu wollen. Zudem verbreiteten sich Memes und bearbeitete Bilder mit bedrohlichen Botschaften.

Trainer zieht Konsequenzen

Nur wenige Stunden nach seiner Rückkehr erklärte Hong seinen Rücktritt. «Ich bitte das koreanische Volk, das unsere Nationalmannschaft stets unterstützt hat, um Verzeihung», sagte er vor den Medien. Anschliessend verkündete er: «Ich möchte von meinem Amt als Cheftrainer der Nationalmannschaft zurücktreten.» Die Pressekonferenz dauerte lediglich zwei Minuten und liess keine Fragen zu.

Der Frust über das WM-Aus zeigt sich auch abseits des Internets. Mehrere Restaurants und Geschäfte brachten Schilder an, auf denen Hong Myung-bo ausdrücklich der Zutritt untersagt wird. Fotos entsprechender Aushänge verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien. So erklärte etwa ein Restaurant in Hojeong-dong: «Hong Myung-bo hat hier keinen Zutritt!» Auch eine Metzgerei in Gimje veröffentlichte ein entsprechendes Verbot.

"Hong Myung-bo is banned from entering." 🚫



Noticed in front of a convenience store in the Korea after Korea Republic national team's elimination in the Group Stage of FIFA World Cup 2026.



📷 : FIFA#WC2026 #FIFAWorldCup #KoreaRepublic #HongMyungbo#SNESports#LifeTelco pic.twitter.com/sD54fIG0Ci — SNE Sports (@SNE_Sports) June 28, 2026

Kritik schon vor der WM

Die Kritik an Hong ist allerdings nicht neu. Bereits im vergangenen Jahr hatten Fans mit einer Petition seine Entlassung sowie mehr Transparenz bei der Auswahl des Nationaltrainers gefordert. Die Unterschriftensammlung scheiterte jedoch, weil die nötigen 50'000 Unterstützer nicht zusammenkamen.

Für Südkorea ist das Ausscheiden besonders bitter: Erstmals seit der WM 2018 scheiterte das Team wieder in der Gruppenphase. Für Hong Myung-bo, der als Spieler 2002 am historischen Halbfinaleinzug Südkoreas beteiligt war, endet seine zweite Amtszeit als Nationaltrainer damit enttäuschend. Bereits bei der WM 2014 war seine Mannschaft in der Vorrunde ausgeschieden.

Video aus dem Ressort