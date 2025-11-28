  1. Privatkunden
Super League Eckdaten der nächsten Meisterschaft stehen

SDA

28.11.2025 - 11:34

Die nächste Meisterschaft in der Super League und in der Challenge League beginnt am letzten Juli-Wochenende 2026
Die nächste Meisterschaft in der Super League und in der Challenge League beginnt am letzten Juli-Wochenende 2026
Keystone

Die Zuständigen der Swiss Football League legen die Eckdaten für die nächste Saison in der Super und der Challenge League fest. Die Meisterschaft beginnt in beiden Klassen am letzten Juli-Wochenende.

Keystone-SDA

28.11.2025, 11:34

Die Winterpause in der Super League dauert vier Wochen. Sie startet am 20. Dezember 2026 und endet am 16. Januar 2027. In der Challenge League ruht der Spielbetrieb eine Woche länger.

Zu Ende geht die Meisterschaft in der Super League in der Relegation Group am Donnerstag, 27. Mai, in der Championship Group am Samstag oder Sonntag, 29./30. Mai. Der letzte Spieltag in der Challenge League ist auf den Freitag, 28. Mai, anberaumt. In der Woche danach stehen die Barrage-Spiele zwischen dem Zweitletzten der Super League und dem Zweiten der Challenge League im Programm. Das Hinspiel findet voraussichtlich am Dienstag, 1. Juni, statt, das Rückspiel am Freitag, 4. Juni.

Benito: «Die Polizei dachte, dass die Fans, die mit mir sprechen wollten, auf den Platz kommen»

Benito: «Die Polizei dachte, dass die Fans, die mit mir sprechen wollten, auf den Platz kommen»

YB-Captain Loris Benito erklärt die tumultartigen Szenen im YB-Auswärtsblock bei der Europa-League-Partie in Birmingham.

27.11.2025

Schmid: «Das 2:0 ärgert mich am meisten»

Schmid: «Das 2:0 ärgert mich am meisten»

27.11.2025

Fink: «Ein verdienter Sieg»

Fink: «Ein verdienter Sieg»

27.11.2025

