Die nächste Meisterschaft in der Super League und in der Challenge League beginnt am letzten Juli-Wochenende 2026 Keystone

Die Zuständigen der Swiss Football League legen die Eckdaten für die nächste Saison in der Super und der Challenge League fest. Die Meisterschaft beginnt in beiden Klassen am letzten Juli-Wochenende.

Keystone-SDA SDA

Die Winterpause in der Super League dauert vier Wochen. Sie startet am 20. Dezember 2026 und endet am 16. Januar 2027. In der Challenge League ruht der Spielbetrieb eine Woche länger.

Zu Ende geht die Meisterschaft in der Super League in der Relegation Group am Donnerstag, 27. Mai, in der Championship Group am Samstag oder Sonntag, 29./30. Mai. Der letzte Spieltag in der Challenge League ist auf den Freitag, 28. Mai, anberaumt. In der Woche danach stehen die Barrage-Spiele zwischen dem Zweitletzten der Super League und dem Zweiten der Challenge League im Programm. Das Hinspiel findet voraussichtlich am Dienstag, 1. Juni, statt, das Rückspiel am Freitag, 4. Juni.