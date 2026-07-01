Ecuador muss einen neuen Trainer für sein Fussball-Nationalteam suchen. Sebastian Beccacece tritt nach dem 0:2 im WM-Sechzehntelfinal gegen Mexiko zurück.

Sebastian Beccacece tritt nach zwei Jahren als Nationaltrainer von Ecuador zurück

«Die Ergebnisse geben den Ton an, und heute muss ich mich von einer wunderschönen, wunderbaren Familie verabschieden», sagte der 45-jährige Argentinier nach der Niederlage im Aztekenstadion in Mexiko City. Er verabschiede sich aber mit «grosser Dankbarkeit, grosser Gelassenheit und innerem Frieden, denn wir haben alles gegeben».

Beccacece war während knapp zwei Jahren für Ecuadors Nationalmannschaft verantwortlich.