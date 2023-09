Ehefrau von Derby-Goalie Vickers drei Monate nach der Hochzeit verstorben

Josh Vickers, Goalie bei Derby County, muss einen Schicksalsschlag verkraften. Bild: Imago

Der englische Goalie Josh Vickers verliert nur drei Monate nach der Hochzeit seine Frau Laura, die einen langen Kampf gegen Krebs verloren hat. Auf Instagram teilt der 27-Jährige die traurige Todesnachricht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Joshua Vickers fehlte seinem Team Derby County, das in Englands League One spielt, für das Spiel gegen Carlisle aus persönlichen Gründen.

Tagsdarauf wird der traurige Grund für die Abwesenheit des 27-Jährigen bekannt: Vickers Ehefrau ist nach langem Kampf gegen den Krebs verstorben.

Vickers setzt auf Instagram ein emotionales Statement ab und bedankt sich für den breiten Rückhalt. Mehr anzeigen

Joshua Vickers spielt seit diesem Sommer für Derby County in der englischen Football League One, wo der 27-Jährige zumindest bisher mit der Rolle des Ersatzgoalies vorliebnehmen muss. Am Samstag gehört Vickers aus zuerst persönlichen Gründen aber gar nicht zum Aufgebot für die Partie bei Carlisle United. Ohne den Engländer kommt Derby County zu einem 2:0-Auswärtssieg – und hält für das Siegerfoto nach Schlusspfiff Vickers Trikot mit der Nummer 31 hoch.

Am Sonntag gibt Vickers den traurigen Grund für seine Abwesenheit auf Instagram bekannt. «Ich habe das schon so oft geschrieben und umgeschrieben und finde immer noch nicht die richtigen Worte und weiss nicht, ob ich es jemals tun werde. Am Dienstagabend hat meine Frau ihren langen Kampf gegen den Krebs verloren», schreibt Vickers unter ein Hochzeitsfoto des Paares.

«Die stärkste und mutigste Person»

Erst im Juni dieses Jahres haben sich Josh und Laura das Jawort gegeben. «Laura ist die stärkste, mutigste und liebevollste Person, die ich je getroffen habe», fährt der einstige Arsenal-Spieler fort. «Trotz allem, was sie durchgemacht hat, lächelte sie weiter und liess nie etwas im Weg stehen, eine gute Zeit zu haben und ein Leben voller Erinnerungen zu schaffen.»

Vickers erinnert sich: «Wir haben geweint, gelacht und uns durch harte Zeiten getanzt. Ich werde jeden Moment schätzen, den wir zusammen verbracht haben, vom ersten Mal, als wir uns trafen, bis zu dem Moment, in dem du friedlich einschliefst.» Und weiter: «Ich weiss, dass du auf mich herabschauen und mich weiterhin jeden Tag inspirieren wirst. Ich liebe dich für immer und ewig.»

Zudem bedankt sich der Engländer bei seinem Umfeld für den Rückhalt. «Ich kann mich glücklich schätzen, die tollste Familie und besten Freunde zu haben.» Unterstützung erfährt Vickers auch von seinem Klub und den Teamkollegen. «Wir sind alle bei dir, Kumpel», schreibt etwa Stürmer Martin Waghorn. Und der Klub macht auf seinem Twitterkanal deutlich: «Wir stehen voll hinter dir.»