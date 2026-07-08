Die ehemalige spanische Weltfussballerin Alexia Putellas wechselt zum ambitionierten englischen Erstligisten London City Lionesses. Zu den Vertragsdetails macht der Klub keine Angaben.

Putellas hatte ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim Champions-League-Sieger FC Barcelona nicht mehr verlängert.

Die Lionesses sind der erste Verein in der englischen Women's Super League, der unabhängig von einem Männer-Fussballverein agiert. Der Besitzerin Michele Kang gehört auch der französische Spitzenklub Olympique Lyonnes. «Der Ehrgeiz des Klubs und sein klares Bekenntnis, sich als unabhängiger Klub ausschliesslich für Frauen weiterzuentwickeln, sprechen mich sehr an», sagte die 32-jährige Putellas.

Putellas absolvierte in 14 Jahren 507 Spiele für den FC Barcelona und hält mit 232 Treffern den Vereinsrekord. Insgesamt gewann die spanische Nationalspielerin 38 Titel mit dem Klub. Als erste Fussballerin wurde sie in den Jahren 2021 und 2022 in zwei aufeinanderfolgenden Jahren als Weltfussballerin ausgezeichnet. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde Putellas 2023 Weltmeisterin.