Frankreich
Ehemaliger brasilianischer Internationaler übernimmt in Monaco
Der Brasilianer Filipe Luis wird übernimmt als Trainer erstmals in Europa einen Klub
Keystone
Das für die AS Monaco spielende Schweizer Duo Denis Zakaria und Philipp Köhn erhält einen neuen Trainer. Filipe Luis wird mit einem Vertrag bis Juni 2028 ausgestattet, wie der Ligue-1-Klub mitteilt.
Der 44-fache brasilianische Internationale Luis trainierte in seiner Heimat bis Anfang März den Traditionsklub Flamengo. In Monaco folgt der 40-Jährige auf den Belgier Sébastien Pocognoli, der am 1. Juni entlassen wurde.