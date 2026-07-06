Frankreich Ehemaliger brasilianischer Internationaler übernimmt in Monaco

Der Brasilianer Filipe Luis wird übernimmt als Trainer erstmals in Europa einen Klub

Das für die AS Monaco spielende Schweizer Duo Denis Zakaria und Philipp Köhn erhält einen neuen Trainer. Filipe Luis wird mit einem Vertrag bis Juni 2028 ausgestattet, wie der Ligue-1-Klub mitteilt.