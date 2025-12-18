Ecuador: Fussballprofi Mario Pineida bei Angriff erschossen Örtliche Medien berichten, dass der Fussballprofi des ecuadorianischen Vereins Barcelona Sporting Club bei einem Schusswaffenangriff vor einem Geschäft im Norden von Guayaquil ums Leben gekommen sei. 18.12.2025

Mario Pineida spielte einst für Ecuador. Nun wurde der 33-Jährige Opfer eines tödlichen Angriffs in Guayaquil.

Der frühere ecuadorianische Fussball-Nationalspieler Mario Pineida ist in Guayaquil auf offener Strasse getötet worden. Das gab sein Verein Barcelona SC in einer Mitteilung «mit tiefem Bedauern» bekannt. «Diese traurige Nachricht betrübt uns zutiefst», hiess es weiter.

Der 33-Jährige wurde demnach am Mittwoch in einer Geschäftsstrasse von zwei Männern auf einem Motorrad erschossen. Auch eine Frau, die mit Pineida unterwegs war, wurde getötet, schrieb die Zeitung «El Universo». Die Strafverfolgungsbehörden haben Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Teilnahme an der Copa América 2015

Pineida bestritt von 2014 bis 2021 neun Länderspiele für Ecuador, das bei der Fussball-WM im nächsten Sommer in der Gruppenphase auf Deutschland trifft. Er nahm dabei auch an den Copa Américas 2015 und 2021 teil. Der Aussenverteidiger spielte in Ecuador für mehrere Spitzenclubs und war zwischenzeitlich auch in Brasilien für Fluminense FC tätig.

Das einst relativ sichere Ecuador steckt in einer schweren Sicherheitskrise. Die Zahl der Morde stieg nach Angaben der Beobachtungsstelle für organisiertes Verbrechen im ersten Halbjahr 2025 um 47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf den höchsten Wert in der jüngeren Geschichte des Landes. Mehrere Gangs kämpfen um die Kontrolle des lukrativen Drogengeschäfts.