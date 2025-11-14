  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Kuss-Skandal Spaniens Ex-Verbandspräsident Rubiales bei Buch-Präsentation mit Eiern beworfen

dpa

14.11.2025 - 08:30

Der frühere spanische Verbandspräsident Luis Rubiales (l) spricht während der Präsentation seines Buches «Matar a Rubiales» (Rubiales killen). Kurz darauf wird er von einem Unbekannten mit Eiern beworfen.
Der frühere spanische Verbandspräsident Luis Rubiales (l) spricht während der Präsentation seines Buches «Matar a Rubiales» (Rubiales killen). Kurz darauf wird er von einem Unbekannten mit Eiern beworfen.
Bild: Francisco Guerra/EUROPA PRESS/dpa

Ein Unbekannter ruft «Schuft» und attackiert Luis Rubiales bei der Vorstellung seines Buchs in Madrid. Spaniens Ex-Verbandspräsident reagiert energisch auf den Eier-Wurf.

DPA

14.11.2025, 08:30

Spaniens früherer Fussball-Präsident Luis Rubiales ist bei der Vorstellung eines Buches seiner Version des Kuss-Skandals mit Eiern attackiert worden. Wie in einem von spanischen Medien verbreiteten Video zu sehen ist, warf ein Unbekannter mehrere Eier auf den 48-Jährigen und rief dabei «Schuft».

Während das erste Ei den 48-Jährigen klar verfehlte, traf das zweite Rubiales beim Wegdrehen am Rücken. Als der frühere Verbandschef in Richtung des Angreifers stürmte, flog noch ein drittes Ei auf ihn zu, das er mit der Hand abwehren konnte.

Mehrere Menschen hinderten Rubiales dann daran, auf den Eierwerfer loszugehen. Dieser wurde schnell überwältigt und abgeführt. «Ich hatte Glück, dass sie mich aufgehalten haben; ich wusste nicht, ob er bewaffnet war», zitierte ihn die spanische Sportzeitung «AS».

Weltweite Debatte über Machtverhältnisse und Respekt im Sport

Rubiales hatte am 20. August 2023 im Rahmen der Siegerehrung nach dem WM-Sieg der spanischen Fussballerinnen in Sydney Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung auf den Mund geküsst. Die Spielerin erklärte später, dies sei ohne ihr Einverständnis geschehen. Einen Monat später trat Rubiales unter dem Druck der öffentlichen und juristischen Reaktionen auf den Vorfall von seinem Amt zurück. Die FIFA sperrte ihn für drei Jahre. Der Fall hatte weltweit eine Debatte über Machtverhältnisse und Respekt im Profisport ausgelöst.

Im Februar 2025 wurde Rubiales dann von einem Gericht wegen sexueller Aggression zu einer Geldstrafe in Höhe von 10'800 Euro und einem einjährigen Kontaktverbot zu Hermoso verurteilt. Dieses Urteil wurde auch von der Berufungsinstanz, die Rubiales angerufen hatte, bestätigt.

Kuss-Skandal. Jenni Hermoso will gegen mildes Rubiales-Urteil vorgehen

Kuss-SkandalJenni Hermoso will gegen mildes Rubiales-Urteil vorgehen

Rubiales hatte im Verfahren argumentiert, der Kuss sei Ausdruck spontaner Freude gewesen, ohne sexuelle Absicht. Die Richter betonten jedoch, dass für den Tatbestand der sexuellen Aggression keine libidinöse oder explizit sexuelle Absicht erforderlich sei – entscheidend sei allein das Fehlen eines klaren Einverständnisses.

Rubiales prangert Verschwörung an

In dem Buch unter dem Originaltitel «Matar a Rubiales» (Rubiales killen) legt er seine Version des nicht einvernehmlichen Kusses dar und prangert eine mediale und politische Verschwörung gegen seine Person an. «Ich werde mich nicht ändern. Was geschehen ist, ist geschehen; ich habe nicht gelogen. Ich denke nicht daran, zur Föderation zurückzukehren», sagte Rubiales.

Das könnte dich auch interessieren

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

Akanji über die Schweden: «Sie werden hierherkommen und Gas geben»

13.11.2025

Michel Aebischer zurück in der Nati: «Ich hoffe, dass ich in der Startelf bin»

Michel Aebischer zurück in der Nati: «Ich hoffe, dass ich in der Startelf bin»

12.11.2025

Meistgelesen

Horror-Crash auf deutscher Landstrasse – Schwestern (16, 19) sterben
Das wissen wir über Trumps Beziehung zu Epstein
Ronaldo brennen die Sicherungen durch – Portugal verpasst vorzeitige WM-Quali
Thomas Gottschalk irritiert bei Bambi-Preisverleihung
Kommt IV-Rentnerin doch noch zu ihren 20'000 Franken?

Mehr aus dem Ressort

WM-Qualifikation. FCZ-Spieler winkt mit Curaçao historisches WM-Ticket

WM-QualifikationFCZ-Spieler winkt mit Curaçao historisches WM-Ticket

DFB-Coach kontert Kritik. Nagelsmann erklärt Sané-Ansage: «Habe das nicht aus Jux und Tollerei gemacht»

DFB-Coach kontert KritikNagelsmann erklärt Sané-Ansage: «Habe das nicht aus Jux und Tollerei gemacht»

USA. Künftiger Spielkalender der MLS orientiert sich an Europas Topligen

USAKünftiger Spielkalender der MLS orientiert sich an Europas Topligen

Platzverweis nach Tätlichkeit. Ronaldo brennen die Sicherungen durch – Portugal verpasst vorzeitige WM-Quali

Platzverweis nach TätlichkeitRonaldo brennen die Sicherungen durch – Portugal verpasst vorzeitige WM-Quali

Von Klassik bis Retro. Die spektakulärsten WM-Trikots 2026 sind da

Von Klassik bis RetroDie spektakulärsten WM-Trikots 2026 sind da