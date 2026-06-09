  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fussball Ein ETH-Forscher analysiert für die Schweizer Nati die WM-Gegner

SDA

9.6.2026 - 10:27

Wenn die Schweizer Nationalmannschaft spielt, wie hier im WM-Testspiel gegen Jordanien, will sie ihre Gegner gut kennen. Dabei hilft ein Forscher der ETH Zürich. (Archivbild)
Wenn die Schweizer Nationalmannschaft spielt, wie hier im WM-Testspiel gegen Jordanien, will sie ihre Gegner gut kennen. Dabei hilft ein Forscher der ETH Zürich. (Archivbild)
Keystone

Die Schweizer Nati setzt an der WM auf Wissenschaft: Ein ETH-Forscher durchleuchtet mit Datenanalysen die Taktiken der Gegner und deckt so verborgene Spielmuster auf.

Keystone-SDA

09.06.2026, 10:27

09.06.2026, 10:42

«Fussball wirkt oft unberechenbar und spontan», wurde ETH-Forscher Ulrik Brandes am Dienstag in einer Mitteilung der ETH Zürich zitiert. «Aber wenn man sich genügend Daten ansieht, erkennt man auch stabile Muster.»

Brandes macht laut der ETH mit seinen Analysen diese Muster sichtbar. Die Schweizer Nationalmannschaft nutze seine Methoden bei der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA, so die Hochschule.

Der Forscher arbeitetet mit Trackingdaten aus internationalen Turnieren. Diese erfassen sekundengenau die Positionen aller Spieler und des Balls. Daraus entsteht ein dynamisches Bild der taktischen Formation.

Die Auswertungen könnten beispielsweise aufzeigen, ob ein Aussenverteidiger besonders offensiv spiele oder ein Stürmer sich weit zurückfallen lasse. Brandes betonte jedoch, dass er nur die Daten aufbereite und keine taktischen Empfehlungen abgebe. Die Schlüsse daraus ziehe ausschliesslich das Trainerteam.

Trotz aller Datenanalysen blieben Glück und Zufall entscheidende Faktoren im Fussball, so Brandes. Ein abgefälschter Ball oder ein verschossener Elfmeter könnten weiterhin Spiele entscheiden. Datenanalysen nähmen dem Sport nicht die Spannung, sondern machten ihn verständlicher.

Meistgelesen

Die grosse Atom-Debatte – und kaum jemand hört zu
Proteste gegen Trump-Familie eskalieren – sogar die Behörden schalten sich ein
Knatsch um Milliarden – jetzt droht der AHV-Scherbenhaufen

Videos aus dem Ressort

Während des Trainings der Frauen-Nati schüttet es wie aus Kübeln

Während des Trainings der Frauen-Nati schüttet es wie aus Kübeln

08.06.2026

Aebischer: «Es braucht mehr, um uns aus der Ruhe zu bringen»

Aebischer: «Es braucht mehr, um uns aus der Ruhe zu bringen»

08.06.2026

Mehmedi und Gygax trauen der Nati Grosses zu: «Auch das Halbfinal ist möglich»

Mehmedi und Gygax trauen der Nati Grosses zu: «Auch das Halbfinal ist möglich»

01.06.2026

Während des Trainings der Frauen-Nati schüttet es wie aus Kübeln

Während des Trainings der Frauen-Nati schüttet es wie aus Kübeln

Aebischer: «Es braucht mehr, um uns aus der Ruhe zu bringen»

Aebischer: «Es braucht mehr, um uns aus der Ruhe zu bringen»

Mehmedi und Gygax trauen der Nati Grosses zu: «Auch das Halbfinal ist möglich»

Mehmedi und Gygax trauen der Nati Grosses zu: «Auch das Halbfinal ist möglich»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Vorwurf der Verschwörung. Michel Platini geht juristisch gegen FIFA-Boss Gianni Infantino vor

Vorwurf der VerschwörungMichel Platini geht juristisch gegen FIFA-Boss Gianni Infantino vor

Erneuter Zusammenbruch. «Ich fühle mich gut»: Der Eriksen-Schock und die Folgen

Erneuter Zusammenbruch«Ich fühle mich gut»: Der Eriksen-Schock und die Folgen

Rechtsstreitigkeiten beigelegt. Klage wegen Transferregeln: FIFA einigt sich mit Diarra

Rechtsstreitigkeiten beigelegtKlage wegen Transferregeln: FIFA einigt sich mit Diarra